"O jogador mais parecido" com Lionel Messi em crise de forma: o aluno exemplar de Pep Guardiola corre o risco de ter um duplo despertar para a realidade

Mas e quanto a Lionel Messi, alguém poderia perguntar? O técnico do Manchester City fez uma comparação reveladora sobre isso no final de novembro: “Ele foi brilhante durante toda a temporada”, disse Guardiola sobre Foden, de 25 anos. “Lembro-me de um jogador que treinei no Barcelona, que chegava à área e chutava de fora. Ele é o jogador mais parecido que já vi."

Essas palavras parecem ter motivado Foden. Elas surgiram justamente no momento em que o ala ofensivo iniciava a melhor fase de sua temporada atual. Em quatro jogos do campeonato, todos vencidos pelo City, Foden marcou seis gols e deu uma assistência.

Embora Guardiola tenha escalado Foden pelos 90 minutos em cada uma das quatro partidas seguintes da Premier League, desde então é possível observar uma clara ruptura. Foden entrou em campo 12 vezes desde então e ficou 13 partidas sem marcar nenhum ponto. Seu último gol foi marcado no final da série mencionada, em 14 de dezembro.