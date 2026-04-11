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"O jogador mais letal do mundo!" – Harry Kane é apontado como favorito ao Ballon d'Or em meio às suas proezas goleadoras pelo Bayern de Munique
Uma aula magistral no Santiago Bernabéu
Kane marcou mais uma vez na Liga dos Campeões da UEFA contra o Real Madrid, no Bernabéu. Sob as luzes mais intensas, o craque do Bayern brilhou intensamente, acabando de vez com todas as especulações de que ele desapareceria nos jogos importantes. Foi uma atuação que reforçou seu status como o principal centroavante do futebol mundial, provando que ele sabe responder quando o que está em jogo é o máximo. O gol em Madri foi mais do que apenas mais um gol; foi uma declaração de intenções na corrida pelos prêmios individuais. Ele ampliou seu incrível recorde de gols nesta temporada para 49 gols em apenas 40 partidas pelo Bayern nesta temporada.
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As conquistas de Kane nesta temporada são extraordinárias
A conquista de Kane recebeu elogios de Crouch, com o ex-atacante do Tottenham declarando à Paddy Power: “Este ano é um daqueles anos em que não há um destaque claro. Mas o Harry marcou algo em torno de 49 gols em 40 jogos. É impressionante, não é mesmo? Pode-se dizer que a Bundesliga não é tão forte quanto a La Liga, mas eu assisti ao jogo inteiro na terça-feira e eles massacraram o Real Madrid. O 2 a 1 foi generoso para o Real Madrid.”
A Copa do Mundo influencia as avaliações
A cerimônia do Ballon d'Or deste ano coincide com a Copa do Mundo, o que sem dúvida influenciará a decisão do júri. Este ano, Kane marcou seis gols pela seleção inglesa. “Harry é o cara”, observou Crouch. “Um garantido para marcar gols, não importa contra quem ele esteja jogando. Ele é o jogador mais letal do mundo no momento e por que não seria o favorito ao Ballon d’Or?
“A Copa do Mundo é um fator importante e ele terá que se sair bem nela. Se o Bayern chegar perto da final da Liga dos Campeões também, acho que ele tem uma grande chance [de ganhar a Bola de Ouro].”
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O que vem a seguir para Kane?
Crouch considera Kane o atacante mais eficaz da atualidade e destaca a importância do sucesso de Kane na próxima Copa do Mundo e do desempenho potencial do Bayern de Munique na Liga dos Campeões como fatores-chave para suas chances de conquistar a Bola de Ouro. Kane ainda tem a oportunidade de manter sua excelente forma com o Bayern e aumentar sua contagem de gols, faltando seis partidas para o fim da Bundesliga. Depois de enfrentar o St. Pauli, o Bayern receberá o Real Madrid na segunda partida da Liga dos Campeões na Allianz Arena no meio da semana, buscando garantir sua vaga na próxima fase após ter conquistado a vitória na primeira partida.