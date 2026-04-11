"O jogador mais letal do mundo!" – Harry Kane é apontado como favorito ao Ballon d'Or em meio às suas proezas goleadoras pelo Bayern de Munique

A cerimônia do Ballon d'Or deste ano coincide com a Copa do Mundo, o que sem dúvida influenciará a decisão do júri. Este ano, Kane marcou seis gols pela seleção inglesa. “Harry é o cara”, observou Crouch. “Um garantido para marcar gols, não importa contra quem ele esteja jogando. Ele é o jogador mais letal do mundo no momento e por que não seria o favorito ao Ballon d’Or?

“A Copa do Mundo é um fator importante e ele terá que se sair bem nela. Se o Bayern chegar perto da final da Liga dos Campeões também, acho que ele tem uma grande chance [de ganhar a Bola de Ouro].”