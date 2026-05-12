Em participação no programa “talkSPORT Breakfast”, o ex-atacante do Aston Villa, Agbonlahor, fez uma avaliação severa do desempenho de Richarlison. Ele também criticou outros jogadores do Tottenham após o resultado decepcionante.

“Assistindo ao jogo ontem à noite, quer dizer, Richarlison… Vou fazer uma aposta”, disse ele. “Ele é o jogador mais lento da Premier League. Aposto com quem quiser: Richarlison é o jogador mais lento da Premier League. A quantidade de vezes que ele avançou e [Joe] Rodon, que não é um zagueiro rápido — direto na cara —, tirou a bola dele. Desempenho horrível da parte dele.”

"Estou olhando para esse grupo de jogadores e penso: Conor Gallagher, esse não é o Conor Gallagher que o Spurs achava que estava contratando. Não é o mesmo que jogou no Crystal Palace e no Chelsea, é um jogador totalmente diferente, defensivamente muito fraco também. Foi doloroso de assistir e, em alguns momentos, o Leeds estava em marcha lenta, acelerou um pouco nos últimos 20 minutos e deveria ter vencido."