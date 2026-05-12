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"O jogador mais lento da Premier League!" - Richarlison é criticado duramente por sua atuação "péssima" no empate do Tottenham com o Leeds
Tottenham empata com o Leeds enquanto a pressão aumenta
O Tottenham ficou com um frustrante empate contra o Leeds United no Tottenham Hotspur Stadium, em uma partida que precisava vencer. O Spurs abriu o placar com Mathys Tel no início do segundo tempo, mas não conseguiu manter o controle da partida. O Leeds acabou empatando depois que Dominic Calvert-Lewin converteu um pênalti. O resultado deixou o Tottenham ainda olhando nervosamente para trás na briga contra o rebaixamento. Apesar de ser o artilheiro do Spurs nesta temporada, com dez gols, Richarlison teve dificuldades para influenciar o jogo. Sua atuação recebeu críticas severas dos comentaristas após a partida.
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Agbonlahor dá um veredicto contundente
Em participação no programa “talkSPORT Breakfast”, o ex-atacante do Aston Villa, Agbonlahor, fez uma avaliação severa do desempenho de Richarlison. Ele também criticou outros jogadores do Tottenham após o resultado decepcionante.
“Assistindo ao jogo ontem à noite, quer dizer, Richarlison… Vou fazer uma aposta”, disse ele. “Ele é o jogador mais lento da Premier League. Aposto com quem quiser: Richarlison é o jogador mais lento da Premier League. A quantidade de vezes que ele avançou e [Joe] Rodon, que não é um zagueiro rápido — direto na cara —, tirou a bola dele. Desempenho horrível da parte dele.”
"Estou olhando para esse grupo de jogadores e penso: Conor Gallagher, esse não é o Conor Gallagher que o Spurs achava que estava contratando. Não é o mesmo que jogou no Crystal Palace e no Chelsea, é um jogador totalmente diferente, defensivamente muito fraco também. Foi doloroso de assistir e, em alguns momentos, o Leeds estava em marcha lenta, acelerou um pouco nos últimos 20 minutos e deveria ter vencido."
O Spurs ainda mantém esperanças de se salvar
Com esse resultado, o Tottenham ficou apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento, faltando apenas duas partidas para o fim do campeonato. Se o West Ham United vencer o Newcastle United, o Spurs poderá cair para os três últimos lugares antes de sua próxima partida.
Agbonlahor, no entanto, destacou um ponto positivo da partida: o retorno de James Maddison. O meio-campista fez sua primeira aparição na temporada como reserva, após se recuperar de uma lesão no ligamento cruzado anterior sofrida na pré-temporada.
“Eles precisam do Maddison. É bom ver o Maddison entrando”, acrescentou ele. “Dava para perceber pela ovação que ele recebeu: ‘OK’, ele sabe, ‘eu tenho que ser o cara’. Não me surpreenderia se, talvez não na próxima partida, mas na última partida da temporada, ele pudesse ser titular; o clube precisa dele.”
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Um grande desafio aguarda em Stamford Bridge
O Tottenham enfrenta agora uma difícil viagem para enfrentar o Chelsea em Stamford Bridge. O confronto ocorre em um momento em que a permanência do time na Premier League ainda está em jogo. O Spurs venceu apenas uma vez nos últimos 13 confrontos contra o Chelsea em todas as competições. Com a permanência em jogo, a equipe de Roberto De Zerbi precisará de uma atuação muito mais sólida do que a apresentada contra o Leeds.