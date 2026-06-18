O jogador mais cobiçado chega por 30 milhões de euros! O Bayer Leverkusen oficializa a grande contratação

“Afonso Moreira é um atacante rápido, ágil e habilidoso, com boa finalização e excelente visão de jogo para seus companheiros”, afirmou Simon Rolfes, diretor esportivo do Leverkusen: “Sua velocidade e seu estilo de jogo intenso se encaixam perfeitamente em nossa equipe. Com o Afonso, ganhamos mais poder ofensivo e criatividade no ataque.”

Moreira, que há apenas um ano havia sido transferido da equipe B do Sporting de Lisboa para o Lyon por dois milhões de euros, chamou a atenção pelo OL com oito gols e onze assistências em 37 partidas oficiais. Na Ligue 1, o jogador da seleção sub-21 de Portugal também enfrentou o técnico do Bayer, Martínez, que comandou o FC Toulouse na temporada 2025/26.