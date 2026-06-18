O clube da Bundesliga anunciou nesta quinta-feira a contratação do ponta-esquerda português Afonso Moreira. O jogador de 21 anos vem do Olympique de Lyon, assinou contrato até 2031 e deve custar ao campeão de 2024 cerca de 30 milhões de euros de taxa de transferência. Antes disso, o Bayer já havia contratado o grande talento alemão Kennet Eichhorn (16) por cerca de nove milhões de euros.
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O jogador mais cobiçado chega por 30 milhões de euros! O Bayer Leverkusen oficializa a grande contratação
“Afonso Moreira é um atacante rápido, ágil e habilidoso, com boa finalização e excelente visão de jogo para seus companheiros”, afirmou Simon Rolfes, diretor esportivo do Leverkusen: “Sua velocidade e seu estilo de jogo intenso se encaixam perfeitamente em nossa equipe. Com o Afonso, ganhamos mais poder ofensivo e criatividade no ataque.”
Moreira, que há apenas um ano havia sido transferido da equipe B do Sporting de Lisboa para o Lyon por dois milhões de euros, chamou a atenção pelo OL com oito gols e onze assistências em 37 partidas oficiais. Na Ligue 1, o jogador da seleção sub-21 de Portugal também enfrentou o técnico do Bayer, Martínez, que comandou o FC Toulouse na temporada 2025/26.