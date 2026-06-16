Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya

Traduzido por

O jogador iraniano Mohammad Mohebi explica a suposta comemoração em forma de “arma” após marcar um gol na estreia na Copa do Mundo contra a Nova Zelândia

Copa do Mundo
República Islâmica do Irã
M. Mohebi
República Islâmica do Irã x Nova Zelândia
Nova Zelândia

A comemoração de gol de Mohammad Mohebi durante a estreia do Irã na Copa do Mundo contra a Nova Zelândia gerou um amplo debate, com muitos interpretando o gesto como uma declaração política. As ações do meio-campista, somadas aos comentários do companheiro de equipe Ramin Rezaeian após a partida, intensificaram o escrutínio em meio a um clima tenso que envolveu a estreia da Seleção Iraniana.

  • A comemoração de Mohebi é alvo de críticas

    Mohebi tornou-se o centro das atenções após marcar o gol de empate do Irã aos 64 minutos da partida de estreia da fase de grupos da Copa do Mundo contra a Nova Zelândia. Embora o gol tenha garantido ao Team Melli um empate em 2 a 2, a comemoração do meio-campista rapidamente ofuscou os acontecimentos em campo. Após marcar, o jogador de 27 anos foi visto apontando dois dedos em direção ao braço antes de estender dois dedos da mão direita e movê-los no ar. A sequência foi amplamente interpretada pelos observadores como um gesto de “arma”.

    • Publicidade

  • Mohebi explica a comemoração

    A comemoração gerou grande repercussão na internet, com alguns torcedores e comentaristas pedindo que a FIFA analisasse o incidente durante um torneio já marcado por tensões políticas envolvendo o Irã. No entanto, Mohebi enfatizou que se tratava apenas de uma comemoração.

    Ele disse: “Eu queria agradecer a todos os iranianos que moram em Los Angeles, eles criam uma atmosfera incrível. A comemoração me veio à mente, e eu faço isso [gestos] para todos os torcedores, é só uma comemoração, sabe.”



  • Rezaeian aborda as conotações políticas

    A atenção em torno das comemorações aumentou depois que o companheiro de equipe Rezaeian falou com os repórteres após a partida. Rezaeian também havia chamado a atenção ao marcar um gol e, em seguida, cobrir o rosto com a camisa enquanto corria em direção aos torcedores. Quando questionado sobre sua própria comemoração, Rezaeian reconheceu um elemento político, mas se recusou a dar mais detalhes.

    “É algo político (sua comemoração do gol), não quero falar sobre isso”, disse ele. O zagueiro também tentou voltar o foco para o futebol, acrescentando: “Estamos aqui para responder a perguntas sobre futebol. Se há um problema entre nós (o povo iraniano), é entre nós.”

  • IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A FIFA precisa tomar uma decisão

    A FIFA foi procurada para comentar o gesto de Mohebi, e a atenção agora se voltará para saber se a entidade decidirá investigar mais a fundo as comemorações. Enquanto isso, o Irã se preparará para enfrentar a Bélgica na segunda rodada do Grupo G, em Los Angeles, no dia 21 de junho.

Copa do Mundo
Bélgica crest
Bélgica
BÉL
República Islâmica do Irã crest
República Islâmica do Irã
IRA
Copa do Mundo
Nova Zelândia crest
Nova Zelândia
NZL
Egito crest
Egito
EGY