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O jogador iraniano Mohammad Mohebi explica a suposta comemoração em forma de “arma” após marcar um gol na estreia na Copa do Mundo contra a Nova Zelândia
A comemoração de Mohebi é alvo de críticas
Mohebi tornou-se o centro das atenções após marcar o gol de empate do Irã aos 64 minutos da partida de estreia da fase de grupos da Copa do Mundo contra a Nova Zelândia. Embora o gol tenha garantido ao Team Melli um empate em 2 a 2, a comemoração do meio-campista rapidamente ofuscou os acontecimentos em campo. Após marcar, o jogador de 27 anos foi visto apontando dois dedos em direção ao braço antes de estender dois dedos da mão direita e movê-los no ar. A sequência foi amplamente interpretada pelos observadores como um gesto de “arma”.
Mohebi explica a comemoração
A comemoração gerou grande repercussão na internet, com alguns torcedores e comentaristas pedindo que a FIFA analisasse o incidente durante um torneio já marcado por tensões políticas envolvendo o Irã. No entanto, Mohebi enfatizou que se tratava apenas de uma comemoração.
Ele disse: “Eu queria agradecer a todos os iranianos que moram em Los Angeles, eles criam uma atmosfera incrível. A comemoração me veio à mente, e eu faço isso [gestos] para todos os torcedores, é só uma comemoração, sabe.”
Rezaeian aborda as conotações políticas
A atenção em torno das comemorações aumentou depois que o companheiro de equipe Rezaeian falou com os repórteres após a partida. Rezaeian também havia chamado a atenção ao marcar um gol e, em seguida, cobrir o rosto com a camisa enquanto corria em direção aos torcedores. Quando questionado sobre sua própria comemoração, Rezaeian reconheceu um elemento político, mas se recusou a dar mais detalhes.
“É algo político (sua comemoração do gol), não quero falar sobre isso”, disse ele. O zagueiro também tentou voltar o foco para o futebol, acrescentando: “Estamos aqui para responder a perguntas sobre futebol. Se há um problema entre nós (o povo iraniano), é entre nós.”
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A FIFA precisa tomar uma decisão
A FIFA foi procurada para comentar o gesto de Mohebi, e a atenção agora se voltará para saber se a entidade decidirá investigar mais a fundo as comemorações. Enquanto isso, o Irã se preparará para enfrentar a Bélgica na segunda rodada do Grupo G, em Los Angeles, no dia 21 de junho.