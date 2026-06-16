O jogador iraniano Mohammad Mohebi explica a suposta comemoração em forma de “arma” após marcar um gol na estreia da Copa do Mundo contra a Nova Zelândia

A comemoração gerou grande repercussão na internet, com alguns torcedores e comentaristas pedindo que a FIFA analisasse o incidente durante um torneio já marcado por tensões políticas envolvendo o Irã. No entanto, Mohebi enfatizou que se tratava apenas de uma comemoração.

Ele disse: “Eu queria agradecer a todos os iranianos que moram em Los Angeles, eles criam uma atmosfera incrível. A comemoração me veio à mente, e eu faço isso [gestos] para todos os torcedores, é só uma comemoração, sabe.”







