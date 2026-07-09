O jogador francês Bradley Barcola precisa deixar o PSG e provar seu talento de estrela, tornando-se o substituto de Mohamed Salah no Liverpool

Barcola colocou seu futuro em dúvida ao admitir que “não sabe” o que acontecerá assim que a Copa do Mundo chegar ao fim. Isso sugere que o jogador de 23 anos está disposto a deixar o Parc des Princes caso suas expectativas em relação ao tempo de jogo não sejam atendidas, tendo suspendido as negociações contratuais há algum tempo.

Essa notícia deve colocar o Liverpool em alerta máximo, já que os Reds estão em busca de um substituto de peso para Mohamed Salah, que encerrou uma passagem brilhante e prolífica de nove anos em Merseyside no final da temporada 2025-26. Anfield pode muito bem ser o destino perfeito para Barcola, que teria a chance de se firmar como o próximo astro do clube.

Até agora, a carreira do ponta não seguiu a trajetória esperada no PSG, mas uma mudança de ares e uma transferência para a Inglaterra têm o potencial de mudar isso.