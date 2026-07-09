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Bradley Barcola PSG France GFXGOAL
Krishan Davis

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O jogador francês Bradley Barcola precisa deixar o PSG e provar seu talento de craque, tornando-se o substituto de Mohamed Salah no Liverpool

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Copa do Mundo
B. Barcola
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Y. Diomande
Liverpool
França x Marrocos
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M. Salah

Os torcedores do Liverpool devem estar acompanhando de perto o confronto da França com o Marrocos na Copa do Mundo nesta quinta-feira, já que uma saga de transferências que vem se desenrolando traz um enredo secundário intrigante para as quartas de final. Uma espécie de “carrossel” de transferências pode muito bem levar o ponta dos Bleus, Bradley Barcola, a Anfield neste verão — ironicamente, como resultado da derrota dos Reds para o Paris Saint-Germain, seu atual clube, na disputa pela contratação de Yan Diomande.

Barcola colocou seu futuro em dúvida ao admitir que “não sabe” o que acontecerá assim que a Copa do Mundo chegar ao fim. Isso sugere que o jogador de 23 anos está disposto a deixar o Parc des Princes caso suas expectativas em relação ao tempo de jogo não sejam atendidas, já que há algum tempo ele havia suspendido as negociações sobre seu contrato.

Essa notícia colocará o Liverpool em alerta máximo, já que os Reds estão em busca de um substituto de peso para Mohamed Salah, que encerrou uma passagem brilhante e prolífica de nove anos em Merseyside no final da temporada 2025-26. Anfield pode muito bem ser o destino perfeito para Barcola, que teria a chance de se firmar como o próximo astro do clube.

Até agora, a carreira do ponta não seguiu a trajetória esperada no PSG, mas uma mudança de ares e uma transferência para a Inglaterra têm o potencial de mudar isso.

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    Na parte inferior da hierarquia

    A esta altura, quase três anos após sua transferência de Lyon para a capital francesa, Barcola certamente esperava ser titular garantido e jogador-chave do PSG, mas não foi assim que as coisas se desenrolaram.

    Apesar de uma sólida temporada de estreia, na qual contribuiu para 14 gols, o PSG reforçou o lado esquerdo do ataque no verão de 2024, após a saída de Kylian Mbappé, contratando outro jovem ponta promissor, Desire Doue, e isso foi rapidamente seguido pela chegada sensacional de Khvicha Kvaratskhelia em janeiro de 2025.

    A temporada 2024-25 de Barcola ainda foi excepcional (21 gols, 21 assistências), mas ele foi frequentemente preterido em jogos importantes na reta final da temporada, incluindo a final da Liga dos Campeões contra a Inter, e raramente completou os 90 minutos quando era titular.

    Esse padrão se repetiu na temporada 2025-26, com seus números caindo drasticamente (13 gols, sete assistências). Luis Enrique costumava fazer questão de poupar seus melhores jogadores na Ligue 1 e reservá-los para a Liga dos Campeões, e Barcola, notavelmente, não foi titular nas quartas de final, nas semifinais nem na final de mais uma campanha europeia triunfante. Ele também ficou no banco sem entrar em campo nos grandes jogos do campeonato contra Lyon e Mônaco na primeira metade da temporada.

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    Uma Copa do Mundo irregular

    Da mesma forma, no cenário internacional, Barcola talvez esperasse ser a escolha principal da França na ala esquerda, mas, até o momento, sua trajetória na seleção francesa tem sido igualmente irregular, e isso se repetiu na Copa do Mundo.

    É revelador que o jogador de 23 anos não tenha sido titular na estreia dos Bleus contra o Senegal, potência africana, embora tenha entrado em campo para marcar o que acabou sendo o gol decisivo da partida, apenas dois minutos após sua entrada, em uma participação curta, mas produtiva. Isso lhe rendeu a titularidade contra o Iraque na segunda rodada, mas ele não aproveitou a oportunidade e, posteriormente, voltou ao banco para a última partida da fase de grupos contra a Noruega.

    Mais uma vez, ele teve maior impacto como reserva, entrando aos 25 minutos do segundo tempo e dando um cruzamento preciso para o cabeceio de Doue no final da partida, que deu um brilho ao placar. Didier Deschamps então achou por bem colocar Barcola novamente no time titular para o confronto das oitavas de final contra a Suécia, e ele retribuiu essa confiança marcando um belo gol no segundo tempo, aproveitando uma atuação virtuosa de Michael Olise.

    O ponta finalmente manteve sua vaga contra o Paraguai nas oitavas de final, mas uma atuação discreta na vitória por 1 a 0, marcada por um clima tenso, significa que ele agora corre o risco de ser deixado de fora mais uma vez no confronto das quartas de final contra o Marrocos.

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    'Não é intocável'

    O torneio de Barcola está ocorrendo em meio a uma crescente incerteza em torno de seu futuro no PSG, já que as negociações sobre um novo contrato estão atualmente paralisadas devido às preocupações do jogador com sua posição na hierarquia do Parc des Princes. Seu contrato atual vence em 2028.

    No início do verão, foi divulgado que ele não estava à venda, com o PSG avaliando-o por um “preço muito mais alto” do que os enormes 116 milhões de libras (155 milhões de dólares) que o Manchester City pagou recentemente para contratar Elliot Anderson, do Nottingham Forest, segundo o The Athletic.

    No entanto, a postura dos campeões europeus parece ter mudado repentinamente. Em seu canal no YouTube nesta semana, o especialista em transferências Fabrizio Romano afirmou: “Até a semana passada, Barcola era intocável; agora vejo seu nome sendo associado a vários clubes. A realidade é que Barcola não é intocável. Barcola tem sérias possibilidades de deixar Paris na janela de transferências de verão.”

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    Um entra, outro sai?

    Há um motivo significativo pelo qual a posição do PSG em relação à contratação de Barcola pode ter mudado, já que o clube busca aproveitar uma oportunidade de mercado para contratar uma das revelações da temporada 2025-26.

    Havia relatos generalizados de que o Liverpool estava na liderança para contratar Diomande, sensação do RB Leipzig e da Costa do Marfim, neste verão, em uma transação avaliada em cerca de € 100 milhões (£ 87 milhões/$ 115 milhões), mas, desde então, soube-se que o jogador de 19 anos preferiria se transferir para Paris, acreditando que atuar no projeto do clube sob o comando de Luis Enrique lhe daria a melhor chance de conquistar títulos e, potencialmente, a Bola de Ouro.

    Acredita-se que o Leipzig avalie Diomande em impressionantes €130 milhões (£111 milhões/£148 milhões), um valor que — apesar da riqueza do clube — provavelmente exigiria que o PSG equilibrasse um pouco suas contas. Gonçalo Ramos já foi vendido ao AC Milan, enquanto Lee Kang-in deve se transferir para o Atlético de Madrid, mas Barcola pode muito bem querer sair se achar que terá ainda menos tempo de jogo na próxima temporada.

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    Um ganho para o Liverpool

    Consequentemente, o Liverpool poderia, na verdade, se beneficiar ao não conseguir contratar Diomande, já que a ida de Barcola para Merseyside parece ser uma transferência vantajosa para todos os envolvidos. Em Anfield, o francês teria a garantia do status de titular que tanto almeja.

    Os Reds estão decididos a reformular seu ataque após a saída de Salah e já contrataram Victor Muñoz. O novo técnico, Andoni Iraola, terá que ter cuidado ao gerenciar a participação do jovem prodígio Rio Ngumoha, que só completará 18 anos no final de agosto, mas Barcola poderia desempenhar um papel fundamental desde o início, especialmente porque parece se encaixar perfeitamente no estilo de jogo do espanhol.

    O Liverpool também precisa urgentemente da contratação de um superastro para amenizar o impacto da saída de Salah, e Barcola é um dos poucos jogadores no mercado que se encaixaria nesse perfil; além disso, como ele já joga na Liga dos Campeões há alguns anos, haveria maior confiança de que ele causaria um impacto imediato em Anfield do que o mais jovem e menos experiente Diomande.

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    "Sinceramente, não sei"

    Se havia alguma dúvida de que uma transferência para fora do PSG fosse uma possibilidade séria para Barcola neste verão, o próprio jogador confirmou, de fato, na Copa do Mundo, que seu futuro agora está longe de ser certo.

    “No momento, estou totalmente focado na Copa do Mundo”, disse ele em uma coletiva de imprensa da seleção francesa antes do confronto contra o Paraguai. “Mas, quanto ao que vai acontecer depois, sinceramente, não sei ainda.”

    A única coisa clara neste momento é que, com a chegada aparentemente iminente de Diomande ameaçando empurrá-lo ainda mais para a margem do time titular no Parc des Princes, Barcola precisa encontrar uma saída do PSG e dar um novo impulso à sua carreira em um novo ambiente o mais rápido possível.

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