Barcola colocou seu futuro em dúvida ao admitir que “não sabe” o que acontecerá assim que a Copa do Mundo chegar ao fim. Isso sugere que o jogador de 23 anos está disposto a deixar o Parc des Princes caso suas expectativas em relação ao tempo de jogo não sejam atendidas, já que há algum tempo ele havia suspendido as negociações sobre seu contrato.

Essa notícia colocará o Liverpool em alerta máximo, já que os Reds estão em busca de um substituto de peso para Mohamed Salah, que encerrou uma passagem brilhante e prolífica de nove anos em Merseyside no final da temporada 2025-26. Anfield pode muito bem ser o destino perfeito para Barcola, que teria a chance de se firmar como o próximo astro do clube.

Até agora, a carreira do ponta não seguiu a trajetória esperada no PSG, mas uma mudança de ares e uma transferência para a Inglaterra têm o potencial de mudar isso.