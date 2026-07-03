O jogador fiel a um único clube... Como o hóquei criou o atacante mais perigoso da Espanha?

Em cada partida que a seleção espanhola disputa na Copa do Mundo de 2026, os olhares se voltam automaticamente para o jovem astro Lamine Yamal. As câmeras o acompanham desde o momento em que ele chega ao estádio, a torcida veste sua camisa e os analistas falam sobre seu talento excepcional, descrevendo-o como o líder da nova geração do futebol espanhol.

Mas, enquanto Yamal rouba a cena, outro jogador continua desempenhando seu papel com discrição e confiança, deixando sua marca decisiva nos resultados da seleção sem receber a mesma atenção. Trata-se de Mikel Oyarzabal, atacante do Real Sociedad, que se tornou a arma mais letal no elenco do técnico espanhol e provou mais uma vez que os grandes torneios nem sempre são decididos pelo jogador mais famoso, mas sim pelo jogador mais capaz de aproveitar o momento.

No confronto contra a Áustria pelas oitavas de final, Oyarzabal fez uma exibição excepcional ao marcar dois gols que levaram a Espanha à vitória por 3 a 0, garantindo à seleção de seu país a primeira vitória nas fases eliminatórias da Copa do Mundo em 16 anos e confirmando que está vivendo o melhor momento de sua carreira no futebol.