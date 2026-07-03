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Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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O jogador fiel a um único clube... Como o hóquei criou o atacante mais perigoso da Espanha?

Especiais e Opinião
M. Oyarzabal
Espanha x Áustria
Espanha
Áustria
Copa do Mundo
Portugal x Espanha
Portugal
Espanha
Áustria
EUA
Portugal

Uma lesão que quase acabou com o sonho dele... mas ele voltou para se tornar um pesadelo para todas as defesas

Em cada partida que a seleção espanhola disputa na Copa do Mundo de 2026, os olhares se voltam automaticamente para o jovem astro Lamine Yamal. As câmeras o acompanham desde o momento em que ele chega ao estádio, a torcida veste sua camisa e os analistas falam sobre seu talento excepcional, descrevendo-o como o líder da nova geração do futebol espanhol.

Mas, enquanto Yamal rouba a cena, outro jogador continua desempenhando seu papel com discrição e confiança, deixando sua marca decisiva nos resultados da seleção sem receber a mesma atenção. Trata-se de Mikel Oyarzabal, atacante do Real Sociedad, que se tornou a arma mais letal no elenco do técnico espanhol e provou mais uma vez que os grandes torneios nem sempre são decididos pelo jogador mais famoso, mas sim pelo jogador mais capaz de aproveitar o momento.

No confronto contra a Áustria pelas oitavas de final, Oyarzabal fez uma exibição excepcional ao marcar dois gols que levaram a Espanha à vitória por 3 a 0, garantindo à seleção de seu país a primeira vitória nas fases eliminatórias da Copa do Mundo em 16 anos e confirmando que está vivendo o melhor momento de sua carreira no futebol.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH84-ESP-AUTAFP

    O homem que trabalha longe dos holofotes

    Apesar da enorme popularidade de Lamine Yamal, muitos na Espanha consideram que Oyarzabal é a peça mais discreta e influente do sistema ofensivo.

    O renomado jornalista espanhol Xim Balagí o descreveu como “o homem invisível”, explicando que o jogador possui uma capacidade excepcional de aparecer nos momentos mais decisivos, a ponto de se tornar especialista em marcar gols em finais e grandes confrontos.

    Balagí destacou que Yamal continua sendo o centro das atenções dos adversários e da torcida, mas Oyarzabal é um dos jogadores mais inteligentes em campo e possui a personalidade de quem é capaz de decidir partidas quando a Espanha precisa de alguém para mandar a bola para o fundo da rede.

    Essas qualidades fizeram com que ele passasse de um jogador que desempenhava diversas funções táticas para um atacante no qual a seleção espanhola confia plenamente para finalizar as jogadas, segundo informou a emissora britânica BBC”.

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    A lesão que mudou o rumo de sua carreira

    Oyarzabal iniciou sua trajetória internacional com a seleção espanhola há cerca de dez anos, quando foi convocado para a seleção principal aos 19 anos.

    No entanto, o sonho de disputar a Copa do Mundo foi dolorosamente adiado, depois que ele sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, o que o impediu de participar da Copa do Mundo de 2022 no Catar — um dos momentos mais difíceis por que passou em sua carreira.

    Apesar da gravidade da lesão, o jogador voltou ainda mais forte do que antes; muitos observadores afirmam que a versão atual de Oyarzabal é a melhor desde que ele estreou pelo Real Sociedad.

    Desde sua recuperação, seu desempenho melhorou de forma notável, e ele começou a colher os frutos do longo trabalho que dedicou para voltar aos gramados, conseguindo transformar a decepção de ficar de fora da Copa do Mundo em um novo incentivo para brilhar.

  • Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Os números confirmam que ele está vivendo seu melhor momento

    Os números atuais revelam o nível de evolução alcançado pelo atacante espanhol. Ele marcou 12 gols nos últimos 12 jogos internacionais, enquanto os dois gols contra a Áustria elevaram seu total para 17 gols nos últimos 16 jogos em que foi titular pela seleção, incluindo quatro gols na atual edição da Copa do Mundo.

    Balaggi considera que as duas últimas temporadas foram as melhores da carreira de Oyarzabal, afirmando que o jogador está hoje mais decisivo e maduro, depois de ter conseguido aprimorar suas habilidades dentro da grande área e aproveitar as oportunidades da melhor maneira possível.

    Além disso, ele se tornou o primeiro jogador espanhol a marcar dois gols em uma partida eliminatória da Copa do Mundo desde Emilio Butragueño contra a Dinamarca na edição de 1986, uma conquista que reflete o valor de sua contribuição à seleção.

    Já no cenário europeu, apenas o norueguês Erling Haaland o supera em número de gols internacionais desde o início do ano passado, com 22 gols, enquanto Oyarzabal continua perseguindo-o com determinação.

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  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Yamal faz a diferença... e Oyarzabal aproveita os espaços

    Embora seja Oyarzabal quem marca os gols, grande parte de seu sucesso se deve à enorme influência que Lamine Yamal exerce.

    O talento excepcional do ponta do Barcelona obriga os adversários a redobrar a marcação sobre ele, o que dá aos seus companheiros mais espaço para se movimentarem no último terço do campo.

    Oyarzabal aproveitou isso da melhor maneira possível contra a Áustria, movimentando-se com inteligência por trás dos zagueiros e aproveitando os espaços criados por Yamal, conseguindo finalizar as jogadas com grande eficiência.

    O ex-jogador da seleção alemã Thomas Hitzlsperger explicou que a presença de um jogador do calibre de Yamal atrai toda a atenção da defesa, o que permite que um atacante como Oyarzabal tenha mais oportunidades dentro da área, acrescentando que o atacante espanhol sabe exatamente como aproveitar esses espaços e transformá-los em gols.

  • Real Sociedad v Real Betis Balompie - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Um jogador fiel a um único clube

    Oyarzabal não começou sua carreira como atacante puro, mas jogou por muitos anos nas laterais, especialmente na posição de ponta esquerda. No entanto, com o passar do tempo, os treinadores perceberam que o melhor do jogador se destaca quando ele se aproxima do gol, e assim começou, gradualmente, a transição para a posição de ponta de ataque.

    O ex-zagueiro espanhol César Azpilicueta acredita que essa transição proporcionou à seleção espanhola um atacante completo, depois de anos de dúvidas sobre quem seria o atacante capaz de liderar o ataque.

    Hoje, Oyarzabal desempenha o papel de um atacante ao mesmo tempo tradicional e moderno, movimentando-se constantemente, pressionando os zagueiros e demonstrando habilidade para finalizar jogadas com um único toque.

    Numa época em que as grandes transferências se tornaram parte do futebol moderno, Oyarzabal representa um exemplo raro de jogador que permaneceu fiel a um único clube ao longo de toda a sua carreira. Desde o início de sua carreira profissional, ele vestiu apenas a camisa do Real Sociedad e recusou mais de uma oportunidade de sair, preferindo permanecer no clube que o lançou.

    Durante a última temporada, ele registrou seu melhor desempenho como artilheiro na La Liga, marcando 15 gols, o que se refletiu diretamente em seu desempenho na seleção espanhola, que passou a contar cada vez mais com ele em partidas importantes.

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    Como o hóquei o ajudou a “sentir o cheiro dos gols”?

    Oyarzabal revelou que o segredo de seu faro de gol remonta à infância, quando praticava hóquei antes de se dedicar totalmente ao futebol. Ele explicou que esse esporte lhe proporcionou um instinto especial dentro da área, além de uma mentalidade que não desiste mesmo depois de desperdiçar chances.

    O jogador disse: “Eu jogava hóquei e marcava muitos gols. Havia uma voz na minha cabeça que sempre dizia que perder uma chance não significava o fim da partida, porque outra chance viria. Eu sentia que era capaz de ‘cheirar’ os gols”.

    Ele acrescentou que jogar como atacante é diferente das outras posições, pois a tarefa principal consiste em antecipar os movimentos da bola antes de todos e estar no lugar certo em frações de segundo.

    Ele ressaltou que o atacante nem sempre precisa tocar muito na bola, mas sim ter intuição suficiente para saber onde ela vai chegar — habilidade que, segundo ele, se desenvolveu ao longo dos anos em que praticou hóquei.

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    A Espanha parece ser uma forte candidata ao título

    O otimismo dos espanhóis não se limita apenas ao brilhantismo de Oyarzabal, mas se estende ao desempenho coletivo que a seleção vem apresentando no torneio.

    Após um início modesto e um empate sem gols contra a seleção de Cabo Verde na fase de grupos, o desempenho da “La Roja” melhorou significativamente, mantendo sua invencibilidade pela 34ª partida consecutiva — a segunda sequência mais longa da história da seleção.

    Em apenas quatro partidas, a seleção espanhola marcou oito gols e não sofreu nenhum, confirmando que possui um equilíbrio entre ataque e defesa que a torna uma das principais candidatas ao título.

    A seleção espanhola terá um confronto difícil nas oitavas de final contra a Portugal ou a Croácia, em um teste que poderá revelar a verdadeira dimensão das ambições da equipe.

    O ex-atacante da Inglaterra, Dion Dublin, considera que a Espanha ainda não apresentou seu melhor nível, afirmando que a equipe jogou contra a Áustria com o mínimo de esforço possível, pois não sentiu uma ameaça real.

    Ele acrescentou que a seleção espanhola tem um nível muito superior ao que demonstrou até agora, o que pode torná-la ainda mais perigosa quando enfrentar as principais seleções nas próximas fases.

    Enquanto os holofotes continuam voltados para Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal segue escrevendo sua própria história longe do alvoroço, afirmando que os grandes campeonatos não são conquistados pelas estrelas que sempre ocupam as manchetes, mas por aqueles que sabem exatamente como se destacar no momento em que a pátria precisa deles mais do que nunca.

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