O jogador favorito dos torcedores do Arsenal revela sua maior reclamação sobre a vida em Londres
Frustrações com os hábitos de condução britânicos
Enquanto muitos jogadores de futebol de renome são conhecidos pelas suas coleções de supercarros de luxo, Calafiori adotou uma abordagem decididamente diferente para circular pelas ruas de Londres. O internacional italiano de 23 anos, que se juntou aos Gunners vindo do Bolonha em 2024, revelou que considera o trânsito da cidade tão insuportável que optou por não ter nenhum veículo. Londres tem sido consistentemente classificada como uma das megacidades mais congestionadas do mundo, com velocidades médias frequentemente caindo para um rastejar, e essa falta de impulso claramente testou a paciência do zagueiro.
Além do grande volume de carros nas ruas, Calafiori expressou uma perplexidade particular em relação à mentalidade dos motoristas britânicos. Acostumado ao estilo de direção mais fluido e talvez mais assertivo de seu país natal, ele considera que a rígida adesão às regras no Reino Unido é mais um obstáculo do que uma ajuda. “Eu não dirijo, mas me locomovo com um motorista. Prefiro não dirigir aqui. Não tenho carro, mas sei dirigir”, disse ele ao podcast Supernova. “Não gosto de como eles dirigem aqui. Eles seguem demais as regras e são um pouco lentos. Às vezes você vê esses grandes engarrafamentos sem motivo.”
O trajeto solitário de um morador da cidade
A geografia de um time de primeira divisão geralmente faz com que os jogadores se concentrem em subúrbios tranquilos e arborizados próximos ao campo de treinamento, para simplificar seus deslocamentos diários. No entanto, como um jovem que mora sozinho, Calafiori optou pela energia vibrante do centro de Londres, uma escolha que o coloca à distância da maioria de seus companheiros de equipe. Essa decisão exige uma viagem de 50 minutos até as instalações de treinamento do clube para um check-in às 9h15, um trajeto que ele prefere passar no banco do passageiro, em vez de ao volante.
Viver no coração da cidade proporciona um estilo de vida diferente em comparação com as rotinas familiares de seus colegas. “Eu moro bem longe dos meus companheiros de equipe; ninguém mora onde eu moro. A maioria deles tem família e filhos e mora em casas perto do campo de treinamento”, observou.
Título em jogo e ambições europeias
Em campo, as frustrações da M25 não prejudicaram o ímpeto do Arsenal em sua busca por uma campanha histórica. Os Gunners estão cinco pontos à frente do Manchester City no topo da tabela da Premier League, apesar de terem jogado uma partida a mais. A chegada de Calafiori coincidiu com um período de evolução constante sob o comando de Mikel Arteta, e o zagueiro está otimista de que o elenco atual tem a profundidade psicológica e técnica necessária para finalmente cruzar a linha de chegada após várias tentativas frustradas nas últimas temporadas.
O italiano não tem ilusões sobre a magnitude da tarefa, mas continua otimista em relação à trajetória do clube. “Desde que o técnico está lá, sempre estivemos lá ou perto, muitas vezes terminando em segundo por uma diferença mínima, mas acho que houve uma melhora a cada ano”, disse Calafiori. “Espero que este seja o ano decisivo.”
Adaptando-se ao jogo inglês
A transição do rigor tático da Série A para o ritmo implacável da Premier League tem sido uma curva de aprendizado para o zagueiro. Ele observou mudanças culturais significativas, desde a duração dos treinos até a atmosfera nas arquibancadas. Uma observação em particular que o pegou de surpresa foi a visão de estádios vazios durante os aquecimentos antes dos jogos, um contraste gritante com as arquibancadas que costumam encher logo no início dos jogos no continente. Além disso, ele considera o futebol inglês mais voltado para o ataque, exigindo uma abordagem mental diferente em comparação com as partidas defensivas da Itália. “Obviamente, a cultura é completamente diferente. Se eu pensar na Itália, os treinos duram duas horas, as táticas são todas diferentes. O futebol é mais tático na Itália, e aqui eles pensam mais no ataque”, disse ele.
As próximas semanas representam um verdadeiro “teste de fogo” para Calafiori e seus companheiros de equipe, que continuam ativos em quatro frentes. Com uma partida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Bayer Leverkusen e uma final da Carabao Cup contra o Manchester City no horizonte, a forma da equipe e sua resistência a lesões estarão sob os holofotes. Se o Arsenal conseguir manter sua consistência durante esta sequência exaustiva de jogos, Calafiori poderá descobrir que uma parada de troféus torna o trânsito de Londres um pouco mais fácil de suportar.
