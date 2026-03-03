O jogador favorito dos torcedores do Arsenal revela sua maior reclamação sobre a vida em Londres

Enquanto muitos jogadores de futebol de renome são conhecidos pelas suas coleções de supercarros de luxo, Calafiori adotou uma abordagem decididamente diferente para circular pelas ruas de Londres. O internacional italiano de 23 anos, que se juntou aos Gunners vindo do Bolonha em 2024, revelou que considera o trânsito da cidade tão insuportável que optou por não ter nenhum veículo. Londres tem sido consistentemente classificada como uma das megacidades mais congestionadas do mundo, com velocidades médias frequentemente caindo para um rastejar, e essa falta de impulso claramente testou a paciência do zagueiro.

Além do grande volume de carros nas ruas, Calafiori expressou uma perplexidade particular em relação à mentalidade dos motoristas britânicos. Acostumado ao estilo de direção mais fluido e talvez mais assertivo de seu país natal, ele considera que a rígida adesão às regras no Reino Unido é mais um obstáculo do que uma ajuda. “Eu não dirijo, mas me locomovo com um motorista. Prefiro não dirigir aqui. Não tenho carro, mas sei dirigir”, disse ele ao podcast Supernova. “Não gosto de como eles dirigem aqui. Eles seguem demais as regras e são um pouco lentos. Às vezes você vê esses grandes engarrafamentos sem motivo.”