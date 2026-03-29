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O jogador do Leicester, campeão da Premier League, se oferece para ajudar o clube na luta contra o rebaixamento para a League One
Uma lenda pronta para atender ao chamado
Albrighton revelou que ele e vários de seus ex-companheiros de equipe, com quem conquistou títulos, estão prontos e dispostos a ajudar o Leicester neste momento de necessidade, embora o clube ainda não tenha entrado em contato. O ex-ponta, que disputou 313 partidas pelo clube e conquistou três troféus importantes, está entristecido com a situação atual de seu antigo clube.
O jogador de 34 anos expressou um desejo coletivo entre as lendas de 2016 de retribuir à instituição que fez história. “Todos nós dizemos que, se pudéssemos trabalhar em qualquer um dos nossos antigos clubes, escolheríamos o Leicester”, disse Albrighton ao Daily Mail. “Nem todos nós crescemos torcendo pelo Leicester, mas agora somos grandes fãs e só queremos ajudar o máximo possível. Por alguma razão, isso ainda não se concretizou.”
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A luta contra o rebaixamento
A situação no King Power tornou-se sombria após uma dedução de seis pontos por violação das regras financeiras, o que deixou o clube na parte inferior da tabela da Championship. Com a ameaça de rebaixamento para a terceira divisão tornando-se uma possibilidade muito real, Albrighton acredita que falta ao clube a cultura distinta que o levou ao auge do futebol inglês há uma década.
Embora o ex-meio-campista Andy King faça parte da comissão técnica atualmente, Albrighton acha que há espaço para integrar mais experiência daquela era icônica. “Não estou dizendo que entraríamos e mudaríamos o mundo, mudaríamos tudo o que está errado no clube”, acrescentou. “Mas as pessoas falam do Manchester United e dos ex-jogadores do clube que conhecem seu DNA, e sinto que há algo semelhante no Leicester. Havia lá uma cultura que eu nunca tinha visto em nenhum outro lugar.”
Recuperando o DNA “destemido”
Albrighton esteve recentemente no King Power Stadium para assistir a uma dolorosa derrota por 4 a 3 para o Southampton, partida em que os anfitriões desperdiçaram uma vantagem de três gols. O ex-ala percebeu uma sensação palpável de ansiedade no estádio, sugerindo que a identidade “destemida” que define o clube foi substituída por apreensão tanto entre os jogadores quanto entre a torcida local.
“Senti que havia um medo enorme tanto em campo quanto na torcida”, lembrou Albrighton sobre o colapso contra o Saints. “Quando estavam ganhando por 3 a 0, eu queria que eles aproveitassem o momento. Sei que é difícil e que estes são tempos de nervosismo, mas tenho notado isso em vários jogos. A palavra ‘destemido’ faz parte da identidade do clube e é importante não esquecer disso.”
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À espera que o telefone toque
Apesar de sua vontade de ajudar, Albrighton admitiu que não recebeu nenhuma comunicação da diretoria do Leicester sobre uma possível função. Ele observou que o clube da sua infância, o Aston Villa, entrou em contato com ele imediatamente após ele encerrar a carreira de jogador. Ele disse: “Nunca houve qualquer contato do clube comigo a respeito disso. Quando encerrei a carreira, o Aston Villa entrou em contato comigo. Joguei por eles e cresci torcendo pelo Villa, então fiquei grato pela oportunidade de ir lá e trabalhar como técnico. Provavelmente pensei ‘gostaria que o Leicester tivesse feito isso’, mesmo que treinar talvez não seja para mim. Adoraria dirigir até Leicester todos os dias e estar envolvido nisso.”