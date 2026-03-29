O jogador do Leicester, campeão da Premier League, se oferece para ajudar o clube na luta contra o rebaixamento para a League One

Albrighton revelou que ele e vários de seus ex-companheiros de equipe, com quem conquistou títulos, estão prontos e dispostos a ajudar o Leicester neste momento de necessidade, embora o clube ainda não tenha entrado em contato. O ex-ponta, que disputou 313 partidas pelo clube e conquistou três troféus importantes, está entristecido com a situação atual de seu antigo clube.

O jogador de 34 anos expressou um desejo coletivo entre as lendas de 2016 de retribuir à instituição que fez história. “Todos nós dizemos que, se pudéssemos trabalhar em qualquer um dos nossos antigos clubes, escolheríamos o Leicester”, disse Albrighton ao Daily Mail. “Nem todos nós crescemos torcendo pelo Leicester, mas agora somos grandes fãs e só queremos ajudar o máximo possível. Por alguma razão, isso ainda não se concretizou.”