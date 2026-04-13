Berekum Chelsea
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O jogador de futebol ganês Dominic Frimpong morre após ataque de “homens mascarados armados com pistolas e fuzis de assalto” ao ônibus da equipe do Berekum Chelsea
Ataque ao ônibus da equipe do Berekum Chelsea
O ataque ao ônibus do Berekum Chelsea ocorreu em 12 de abril de 2026. O incidente aconteceu na estrada Goaso–Bibiani, quando a equipe voltava para casa após uma partida fora de casa pela Primeira Divisão de Gana.
Eles haviam enfrentado o Samartex em Samreboi, cidade localizada no sul do país. O clube revelou em uma publicação nas redes sociais que havia sido alvo de um ataque, informando que Frimpong havia sido levado às pressas para um “hospital regional”.
O clube revelou detalhes do incidente
O Berekum Chelsea declarou em comunicado: “No caminho de volta de Samreboi para Berekum, o ônibus da nossa equipe foi atacado por um grupo de assaltantes armados que bloquearam a estrada para impedir nossa passagem.
“Homens mascarados, empunhando pistolas e fuzis de assalto, começaram a atirar contra nosso ônibus enquanto o motorista tentava dar ré. Os jogadores e a comissão técnica correram para os arbustos próximos para se proteger.”
Berekum Chelsea Facebook
Comunicado da Federação Ghanesa de Futebol
A Federação Ghanesa de Futebol divulgou posteriormente a notícia de que Frimpong havia falecido em consequência dos ferimentos sofridos.
Em comunicado oficial, a entidade declarou: “A GFA recebeu com profundo choque e grande pesar a trágica notícia do falecimento de Dominic Frimpong, do Berekum Chelsea Football Club.
“Este trágico incidente representa não apenas uma enorme perda para o Berekum Chelsea, mas também para o futebol ganês como um todo. Dominic era um jovem talento promissor cuja dedicação e paixão pelo esporte personificavam o espírito da nossa liga.”
A GFA acrescentou: “Exortamos que todas as medidas necessárias sejam tomadas para garantir que seja feita justiça.”
A entidade está trabalhando em conjunto com as forças policiais locais e nacionais, ao mesmo tempo em que promete reforçar as medidas de segurança para clubes esportivos profissionais que viajam pelo país, em uma tentativa de “evitar que tais ocorrências trágicas se repitam no futuro”.
- Getty
Frimpong estava emprestado ao Berekum Chelsea
Frimpong foi emprestado pelo Aduana FC ao Berekum Chelsea em janeiro. Ele deveria passar o restante da temporada da Premier League com o time — tendo marcado dois gols em 13 partidas durante o período longe do seu clube de origem.
Não é a primeira vez que um ônibus de time ganês é atacado. Em 2023, o Legon Citie se viu envolvido em um incidente semelhante após uma visita ao Samartex — embora não tenham sido relatados feridos naquela ocasião.