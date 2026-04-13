O jogador de futebol ganês Dominic Frimpong morre após ataque de “homens mascarados armados com pistolas e fuzis de assalto” ao ônibus da equipe do Berekum Chelsea

A Federação Ghanesa de Futebol divulgou posteriormente a notícia de que Frimpong havia falecido em consequência dos ferimentos sofridos.

Em comunicado oficial, a entidade declarou: “A GFA recebeu com profundo choque e grande pesar a trágica notícia do falecimento de Dominic Frimpong, do Berekum Chelsea Football Club.

“Este trágico incidente representa não apenas uma enorme perda para o Berekum Chelsea, mas também para o futebol ganês como um todo. Dominic era um jovem talento promissor cuja dedicação e paixão pelo esporte personificavam o espírito da nossa liga.”

A GFA acrescentou: “Exortamos que todas as medidas necessárias sejam tomadas para garantir que seja feita justiça.”

A entidade está trabalhando em conjunto com as forças policiais locais e nacionais, ao mesmo tempo em que promete reforçar as medidas de segurança para clubes esportivos profissionais que viajam pelo país, em uma tentativa de “evitar que tais ocorrências trágicas se repitam no futuro”.