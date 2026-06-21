O jogador-chave... Maldini alerta sobre os principais astros da Arábia Saudita

O renomado analista espanhol Julio Maldonado (Maldini) alertou a seleção espanhola antes de seu aguardado confronto contra a seleção saudita, neste domingo à noite, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.
Maldini iniciou sua análise, publicada no jornal Sport, lembrando que a Arábia Saudita empatou com o Uruguai, após uma atuação excepcional do goleiro Mohammed Al-Owais.
Ele observou que, apesar das dificuldades enfrentadas pela seleção saudita nos minutos finais, ela demonstrou um forte espírito competitivo, afirmando que isso não foi mera coincidência.
Ele acrescentou: “Os sauditas possuem muitos pontos fortes, e o técnico grego Donis, que assumiu o cargo recentemente, está comandando a equipe de forma excelente”.
E continuou: “A seleção saudita sabe manter a posse de bola e avançar rapidamente para os espaços, duas características que podem causar problemas para a Espanha”.
Maldini também dedicou grande parte de sua análise aos jogadores que considera os mais influentes na escalação de Donis: Saud Abdulhamid, Hassan Tambakti e Mohammed Kano.