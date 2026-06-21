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O jogador-chave... Maldini alerta sobre os principais astros da Arábia Saudita

Espanha x Arábia Saudita
Espanha
Arábia Saudita
Copa do Mundo
M. Kanno
Espanha
Arábia Saudita

O renomado analista espanhol Julio Maldonado (Maldini) alertou a seleção espanhola antes de seu aguardado confronto contra a seleção saudita, neste domingo à noite, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

Maldini iniciou sua análise, publicada no jornal Sport, lembrando que a Arábia Saudita empatou com o Uruguai, após uma atuação excepcional do goleiro Mohammed Al-Owais.

Ele observou que, apesar das dificuldades enfrentadas pela seleção saudita nos minutos finais, ela demonstrou um forte espírito competitivo, afirmando que isso não foi mera coincidência. 

Ele acrescentou: “Os sauditas possuem muitos pontos fortes, e o técnico grego Donis, que assumiu o cargo recentemente, está comandando a equipe de forma excelente”.

E continuou: “A seleção saudita sabe manter a posse de bola e avançar rapidamente para os espaços, duas características que podem causar problemas para a Espanha”.

Maldini também dedicou grande parte de sua análise aos jogadores que considera os mais influentes na escalação de Donis: Saud Abdulhamid, Hassan Tambakti e Mohammed Kano.

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    A seleção saudita é capaz de competir com as grandes potências

    Ele enfatizou: “Para mim, o jogador-chave é Mohamed Kano. É um meio-campista que desempenha bem tanto as funções ofensivas quanto as defensivas, avança para o ataque de forma excelente e, na minha opinião, é um elemento extremamente decisivo”. 

    Maldini também elogiou o papel de Mohammed Al-Owais, considerando-o um goleiro capaz de salvar sua equipe nos momentos mais difíceis.

    Maldini lembrou que a seleção saudita já provou, em mais de uma ocasião, sua capacidade de competir com as grandes seleções, e disse: “São sinais de alerta. A Arábia Saudita derrotou a Argentina no Catar e empatou com o Uruguai... É, sem dúvida, uma seleção perigosa”.

    Ele enfatizou que esses resultados não são mera coincidência, mas sim fruto de uma equipe que possui identidade clara, força física e rapidez nas transições, além de contar com vários jogadores com experiência internacional.

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