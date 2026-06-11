Akliouche finalmente se pronunciou sobre as crescentes especulações a respeito de seu futuro no Mônaco, admitindo que uma transferência neste verão é o próximo passo lógico em sua evolução profissional. O meio-campista criativo, que teve uma temporada 2025-26 brilhante com 31 partidas e seis gols na Ligue 1, tornou-se um dos talentos mais cobiçados do futebol francês.

Em entrevista ao Nice-Matin antes de viajar para os Estados Unidos com a seleção francesa para a Copa do Mundo de 2026, Akliouche foi sincero sobre sua situação. Quando questionado se o próximo passo seria uma transferência neste verão, ele respondeu: “Será que o próximo passo será uma transferência neste verão? Sim, mas, francamente, estou realmente focado nesta Copa do Mundo.”