AFP
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O jogador, alvo do PSG e do Liverpool, confirma que deseja ser transferido no verão, após o término de sua participação na Copa do Mundo com a França
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Akliouche confirma que pretende deixar o clube
Akliouche finalmente se pronunciou sobre as crescentes especulações a respeito de seu futuro no Mônaco, admitindo que uma transferência neste verão é o próximo passo lógico em sua evolução profissional. O meia criativo, que teve uma temporada 2025-26 brilhante com 31 partidas e seis gols na Ligue 1, tornou-se um dos talentos mais cobiçados do futebol francês.
Em entrevista ao Nice-Matin antes de viajar para os Estados Unidos com a seleção francesa para a Copa do Mundo de 2026, Akliouche foi sincero sobre sua situação. Quando questionado se o próximo passo seria uma transferência neste verão, ele respondeu: “Será que o próximo passo será uma transferência neste verão? Sim, mas, francamente, estou realmente focado nesta Copa do Mundo.”
- Getty Images Sport
Foco nos objetivos da seleção nacional
Apesar de reconhecer a possibilidade de uma saída, Akliouche está determinado a manter seu foco profissional nas obrigações com a seleção. O meio-campista pode desempenhar um papel fundamental pelos Bleus do outro lado do Atlântico e entende que seu desempenho no cenário mundial poderá influenciar ainda mais seu valor de mercado e seu destino.
Ele explicou melhor sua mentalidade, afirmando: “Sei que tudo pode acontecer, mesmo durante a competição. É uma ótima oportunidade de exposição, mas vou manter o foco nos objetivos da seleção. Também não quero desrespeitar meu clube falando sobre a janela de transferências agora. Há outras coisas com as quais preciso lidar.”
PSG e Liverpool lideram a disputa
O PSG já há muito tempo admira o ponta, considerando-o um elemento fundamental de sua estratégia contínua de recrutar os melhores talentos franceses. No entanto, o clube não está sozinho nessa busca, já que os gigantes da Premier League, Liverpool e Manchester City, também acompanham de perto a situação do jogador.
De acordo com várias reportagens, os possíveis interessados precisarão de bolsos fundos se quiserem tirar Akliouche do Stade Louis II. O Mônaco estaria buscando uma oferta que atenda às suas elevadas expectativas, com rumores sugerindo que qualquer negócio poderia chegar a cerca de € 50 milhões.
- Getty Images
A seleção francesa chegou a Boston
Com clubes de renome de olho nele e uma campanha na Copa do Mundo para servir de vitrine, o jogador de 24 anos está prestes a ser uma das principais contratações do verão. A seleção francesa chegou a Boston, e o primeiro teste contra o Senegal será crucial para os Bleus, considerados um dos principais candidatos ao título. Em seguida, eles enfrentarão o Iraque na Filadélfia, seguido por uma partida contra a Noruega em Foxborough para encerrar a fase de grupos do Grupo I.