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O jogador, alvo do Manchester City e do Bayern de Munique, decide que quer ser transferido no verão, agora que a cláusula de rescisão de € 12 milhões entra em vigor
Prodigy desencadeia uma guerra de lances
Eichhorn teve uma ascensão meteórica na Alemanha, disputando 18 partidas pelo time principal do Hertha e quebrando recordes de gols com apenas 16 anos e 287 dias de idade. Seu desempenho consistente na 2. Bundesliga chamou a atenção de vários grandes clubes europeus, e o jogador agora está decidido a realizar uma transferência de grande repercussão durante a próxima janela de transferências. Uma cláusula de rescisão complexa em seu contrato, válido até 2029, permite que ele seja transferido por um valor entre € 10 milhões e € 12 milhões, dependendo do destino.
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Gigantes da Baviera lideram a disputa
O Bayern identificou Eichhorn como uma contratação prioritária, e o técnico Vincent Kompany estaria ansioso para garantir os serviços do jovem jogador. De acordo com a Sky Sport, os campeões alemães já realizaram duas reuniões com os representantes do meio-campista para apresentar sua visão sobre o desenvolvimento do jogador. Para afastar o interesse de outros clubes, o clube mais titulado da história estaria disposto a oferecer ao jovem um contrato de longo prazo até 2031, acompanhado de garantias específicas quanto à sua participação na equipe principal na próxima temporada.
Guardiola planeja uma investida do City
O City também entrou na disputa, com Guardiola supostamente interessado em trazer o jovem jogador da seleção alemã para a Premier League neste verão. De acordo com o plano proposto pelo gigante inglês, o City acionaria a cláusula de rescisão antes de emprestar Eichhorn imediatamente ao Bayer Leverkusen, para garantir que ele continue seu desenvolvimento em um ambiente de alto nível. O Leverkusen continua sendo um forte candidato por mérito próprio, ao lado do Borussia Dortmund e do RB Leipzig, na tentativa de manter o talentoso meio-campista na Bundesliga.
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Um verão decisivo para a jovem promessa
Eichhorn precisa agora avaliar várias ofertas lucrativas enquanto se prepara para uma transferência que provavelmente marcará o início de sua carreira profissional. O Hertha enfrenta uma tarefa difícil para substituir seu jogador mais promissor enquanto se adapta à vida na segunda divisão, enquanto o clube comprador precisará definir os termos exatos da cláusula de rescisão variável. Com a janela de transferências de verão se aproximando, espera-se que a disputa para garantir um dos jovens talentos mais promissores da Europa chegue ao fim nas próximas semanas.