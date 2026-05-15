O jogador, alvo do Manchester City e do Bayern de Munique, decide que quer ser transferido no verão, agora que a cláusula de rescisão de € 12 milhões entra em vigor

Eichhorn teve uma ascensão meteórica na Alemanha, disputando 18 partidas pelo time principal do Hertha e quebrando recordes de gols com apenas 16 anos e 287 dias de idade. Seu desempenho consistente na 2. Bundesliga chamou a atenção de vários grandes clubes europeus, e o jogador agora está decidido a realizar uma transferência de grande repercussão durante a próxima janela de transferências. Uma cláusula de rescisão complexa em seu contrato, válido até 2029, permite que ele seja transferido por um valor entre € 10 milhões e € 12 milhões, dependendo do destino.