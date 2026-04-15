O jogador, alvo do Chelsea e do Barcelona, encara os rumores de transferência com “bom humor”, enquanto a estrela da Bundesliga fala abertamente sobre seu sonho na Liga dos Campeões

O representante do atacante confirmou recentemente que o clube catalão entrou em contato com ele a respeito de uma possível transferência para o Spotify Camp Nou. Com uma cláusula de rescisão estimada entre € 25 milhões e € 29 milhões, o atacante nascido na Alemanha representa uma opção atraente para clubes que buscam reforçar seu ataque sem gastar uma fortuna com superestrelas consagradas.

Asllani viu sua popularidade disparar nesta temporada, o que gerou intensas especulações sobre uma transferência para a Premier League ou a La Liga. Apesar do alvoroço, o atacante mantém uma postura descontraída em relação aos rumores sobre seu futuro na Rhein-Neckar-Arena.

“Tento manter meu senso de humor em todas as situações. Essa é uma das minhas maiores forças”, disse Asllani à Sky Sport. “Tento ficar tranquilo. Não posso influenciar o que as pessoas dizem. Só posso influenciar o que acontece em campo. Lá, sempre vou dar tudo de mim, sempre vou me dedicar ao máximo. No fim das contas, também é um bom sinal que as pessoas estejam falando. Porque isso significa que também estou tendo um bom desempenho. Portanto, é obviamente bom, mas não me interessa. Estou em campo, dou tudo de mim. Até a última rodada e então veremos.”