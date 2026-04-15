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O jogador, alvo do Chelsea e do Barcelona, encara os rumores de transferência com “bom humor”, enquanto a estrela da Bundesliga fala abertamente sobre seu sonho na Liga dos Campeões
Lidando com o calor das especulações sobre transferências
O representante do atacante confirmou recentemente que o clube catalão entrou em contato com ele a respeito de uma possível transferência para o Spotify Camp Nou. Com uma cláusula de rescisão estimada entre € 25 milhões e € 29 milhões, o atacante nascido na Alemanha representa uma opção atraente para clubes que buscam reforçar seu ataque sem gastar uma fortuna com superestrelas consagradas.
Asllani viu sua popularidade disparar nesta temporada, o que gerou intensas especulações sobre uma transferência para a Premier League ou a La Liga. Apesar do alvoroço, o atacante mantém uma postura descontraída em relação aos rumores sobre seu futuro na Rhein-Neckar-Arena.
“Tento manter meu senso de humor em todas as situações. Essa é uma das minhas maiores forças”, disse Asllani à Sky Sport. “Tento ficar tranquilo. Não posso influenciar o que as pessoas dizem. Só posso influenciar o que acontece em campo. Lá, sempre vou dar tudo de mim, sempre vou me dedicar ao máximo. No fim das contas, também é um bom sinal que as pessoas estejam falando. Porque isso significa que também estou tendo um bom desempenho. Portanto, é obviamente bom, mas não me interessa. Estou em campo, dou tudo de mim. Até a última rodada e então veremos.”
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Gigantes europeus estão de olho enquanto Asllani brilha na Alemanha
O promissor atacante está atualmente vinculado ao Hoffenheim por um contrato de longo prazo válido até 2029, o que dá ao clube alemão uma forte posição nas negociações. No entanto, o Barcelona não é o único gigante europeu acompanhando a situação; acredita-se que tanto o Chelsea quanto o Tottenham também estejam acompanhando de perto seu desenvolvimento. O perfil de Asllani como um atacante físico e de alta pressão é visto como ideal para a primeira divisão inglesa, tornando-o um alvo principal dos olheiros da Premier League.
Sua valorização é respaldada por números impressionantes em campo nesta temporada. Asllani disputou 30 partidas em todas as competições, provando ser uma força precisa e criativa no terço final do campo. Com um saldo notável de 10 gols e nove assistências, sua habilidade tanto de finalizar quanto de facilitar jogadas o tornou um dos jovens talentos mais comentados da Europa.
Em busca do sonho da Liga dos Campeões
Embora Asllani continue focado no presente com o Hoffenheim, ele foi notavelmente sincero sobre seus objetivos finais na carreira. A chance de jogar no maior palco da Europa continua sendo a principal motivação para o jogador da seleção de Kosovo, que admite que a competição ocupa um lugar especial em seu coração. “É claro que a Liga dos Campeões é um sonho para todo jogador de futebol. Acho que é simplesmente uma sensação maravilhosa jogar na Liga dos Campeões”, explicou Asllani. “Fico arrepiado só de assistir e ouvir o hino. Sempre assisto à Liga dos Campeões junto com meu pai, e é por isso que jogar na Liga dos Campeões um dia é simplesmente um grande objetivo. Sonho com isso desde que era criança.”
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O fator Liga dos Campeões no futuro de Asllani
Essa ambição pode desempenhar um papel decisivo na escolha do clube que levará a melhor na disputa pela sua contratação. Embora acredite-se que tanto o Chelsea quanto o Tottenham estejam avaliando uma possível contratação no meio do ano, a falta de garantia de participação em competições europeias de alto nível por parte de alguns clubes interessados pode acabar sendo um obstáculo. Para um jogador que superou graves lesões para chegar a este nível, o prestígio da Liga dos Campeões é claramente o próximo passo lógico. Atualmente, o Hoffenheim ocupa a sexta posição na Bundesliga, cinco pontos atrás do RB Leipzig, quarto colocado, na disputa pela última vaga de classificação para a Liga dos Campeões, faltando apenas cinco jogos para o fim da temporada.