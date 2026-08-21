O sorriso icônico estava novamente em plena evidência quando Ronaldinho chegou ao Aeroporto de Forli em um jatinho particular, antes de ser levado para uma apresentação glamourosa em Ravenna. Milhares de torcedores se reuniram para tentar ver de perto o campeão da Copa do Mundo de 2002, que brilhou na Serie A durante sua passagem pelo Milan. Apesar da chuva intermitente, cerca de 6 mil torcedores, com sinalizadores e bandeiras, criaram uma atmosfera febril para recepcionar Ronaldinho, provando que o poder de atração do lendário armador não diminuiu apesar de uma década longe do futebol profissional.

Falando à imprensa e aos torcedores presentes durante a cerimônia à beira-mar, o brasileiro expressou sua satisfação por se juntar ao projeto ambicioso liderado por seu amigo, o presidente do clube Ignazio Cipriani. "Estou muito feliz por estar aqui com meus amigos, mas vamos esperar para ver se as coisas vão bem com o time", disse Ronaldinho. Embora esteja na Itália principalmente para apoiar a visão do amigo para o clube, a estrela veterana fez questão de lembrar rapidamente a todos que seu amor pelo jogo continua sendo sua principal motivação.