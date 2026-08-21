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O Joga Bonito está de volta! Ronaldinho faz retorno sensacional ao futebol italiano após se juntar ao Ravenna, da Serie C
Uma recepção de herói na costa adriática
O sorriso icônico estava novamente em plena evidência quando Ronaldinho chegou ao Aeroporto de Forli em um jatinho particular, antes de ser levado para uma apresentação glamourosa em Ravenna. Milhares de torcedores se reuniram para tentar ver de perto o campeão da Copa do Mundo de 2002, que brilhou na Serie A durante sua passagem pelo Milan. Apesar da chuva intermitente, cerca de 6 mil torcedores, com sinalizadores e bandeiras, criaram uma atmosfera febril para recepcionar Ronaldinho, provando que o poder de atração do lendário armador não diminuiu apesar de uma década longe do futebol profissional.
Falando à imprensa e aos torcedores presentes durante a cerimônia à beira-mar, o brasileiro expressou sua satisfação por se juntar ao projeto ambicioso liderado por seu amigo, o presidente do clube Ignazio Cipriani. "Estou muito feliz por estar aqui com meus amigos, mas vamos esperar para ver se as coisas vão bem com o time", disse Ronaldinho. Embora esteja na Itália principalmente para apoiar a visão do amigo para o clube, a estrela veterana fez questão de lembrar rapidamente a todos que seu amor pelo jogo continua sendo sua principal motivação.
- AFP
Ronaldinho vai mesmo jogar na Série C?
A maior questão segue sendo se o jogador de 46 anos realmente entrará em campo em partidas competitivas. O vice-presidente do Ravenna, Ariedo Braida, inicialmente insistiu que o brasileiro foi contratado estritamente por motivos de marketing e não participaria dos jogos da Serie C. No entanto, depois ele recuou dessas declarações, se recusando a descartar a possibilidade de um retorno sensacional aos gramados.
Questionado sobre quando os torcedores poderiam esperar vê-lo em ação, o ex-maestro do Barcelona manteve o mistério e, rindo, disse: "Estou bem. Não sei, depende do presidente e do treinador. Não sei." O clube já confirmou que o brasileiro não atuará na estreia da temporada contra a Reggiana, na segunda-feira.
O presidente do Ravenna, Cipriani, que faz parte da famosa marca de restaurantes Cipriani, tem grandes sonhos para a parceria. Ele admitiu que espera ver o brasileiro marcar o gol final de sua carreira com a camisa do Ravenna, um sentimento que o próprio jogador parece compartilhar. "Se isso acontecer, será ainda mais bonito", respondeu Ronaldinho com um largo sorriso quando falou sobre a possibilidade de balançar as redes mais uma vez.
Movimento estratégico da Roma
Além do potencial para gols, a contratação é uma enorme demonstração de ambição para um clube que atualmente está na terceira divisão do futebol italiano. A presença de uma superestrela global foi pensada para impulsionar significativamente a projeção do clube enquanto ele busca subir na pirâmide. Cipriani explicou que a contratação envolvia mais do que apenas capacidade dentro de campo, afirmando: "Esta foi uma operação para aproximar toda a cidade do time. Para criar uma torcida com muita alegria e empolgação para esta nova temporada."
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Escrevendo uma nova história na Itália
Para Ronaldinho, essa mudança representa uma chance de "voltar a dançar sobre a bola" e acrescentar um capítulo final único a uma carreira em que ele conquistou quase todos os grandes troféus possíveis. "Novas cores, o mesmo sorriso. Mal posso esperar para voltar a dançar sobre a bola e escrever uma nova história junto com Ignazio e toda a família Cipriani. O futebol sempre foi uma fonte de alegria para mim, e quero levar esse mesmo espírito para Ravenna", destacou anteriormente o vencedor da Bola de Ouro de 2005.
Com o início da temporada da Serie C, todos os olhos estarão voltados para o estádio Bruno Benelli para ver se a lenda ainda consegue produzir momentos de magia. Seja como mentor, ícone de marketing ou uma ameaça real no ataque, sua presença por si só colocou o Ravenna no mapa. Por enquanto, os torcedores estão simplesmente aproveitando o fato de que um dos maiores jogadores de todos os tempos escolheu o clube deles para seu ato final.
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