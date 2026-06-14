Copa do Mundo de 2026
Holanda x Japão 2 a 2
Gols: 51' van Dijk (P), 57' Nakamura (J), 65' Summerville (P), 89' Kamada (J)
A Holanda de Ronald Koeman estreia na Copa do Mundo com um empate em 2 a 2, sofrendo uma virada no jogo-chave do Grupo F: às 22h (horário da Itália), a Oranje sofreu o empate em 2 a 2 aos 89' contra o Japão de Hajime Moriyasu, no AT&T Stadium de Arlington, na Virgínia, devido a um gol fortuito de Kamada, com o ex-jogador da Lazio desviando de nuca o cabeceio de Ogawa. O grande confronto entre as duas favoritas do grupo viu Malen, Dumfries e companheiros abrirem duas vezes o placar contra os japoneses, que se apresentam como a zebra do torneio e querem chegar o mais longe possível: van Dijk e Summerville marcaram com duas assistências de Gravenberch, com o 1 a 1 de Nakamura, eleito o melhor em campo da partida, no meio. A liderança do grupo ainda está em aberto, aguardando também o confronto entre Suécia e Tunísia, marcado para esta noite.