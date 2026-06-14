89' - O JAPÃO EMPATA, KAMADA! Cabeceio de Ogawa, após cobrança de escanteio, que acerta por acaso a cabeça do ex-jogador da Lazio, que engana o goleiro holandês e marca o 2 a 2.





73' - Mais uma vez Gakpo, quase faz o 3 a 1 com um chute rasteiro do centro-esquerda.





68' - Kubo a um passo do empate, com um grande chute de direita de fora da área.





67' - Gakpo faz tudo sozinho e chega à área, mas é bloqueado no último momento.





65' - VANTAGEM PARA A HOLANDA, SUMMERVILLE! O ponta do West Ham recebe de Gravenberch, como de costume, centra pela esquerda e chuta com efeito, surpreendendo Suzuki e marcando o 2 a 1 para a Oranje.





57' - EMPATE DO JAPÃO, NAKAMURA! Recebe de Kubo, grande chute de direita de fora da área que surpreende Verbruggen, e já está 1 a 1.





51' - GOL DA HOLANDA, VAN DIJK! Décimo terceiro gol pela Oranje para o capitão: cabeceio certeiro na área, após cruzamento da direita de Gravenberch, passando por Watanabe.





45'+2' - Outra cabeçada de Malen em escanteio, outra defesa de Suzuki





44' - Oportunidade do Japão! Ueba avança pela direita, acelera e chuta, mas a bola sai muito cruzada.





42' - Belo chute de Nakamura após cruzamento de Watanabe: remate de direita que passa por pouco à direita de Verbruggen.





34' - A Holanda tenta duas vezes de cabeça, primeiro com Malen e depois com Van de Ven, mas Suzuki faz uma grande defesa.





3' - Holanda a um passo do gol! Malen recebe a bola na área e gira rapidamente: grande chute e resposta esplêndida de Suzuki, que manda para escanteio.