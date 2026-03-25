O irmão de Kean: “Em Retegui, ele encontrou alguém parecido com ele, outro ‘cão’. Para ele, foi um ano difícil devido às lesões”

“Temos um ótimo relacionamento; praticamente fui eu quem o criei, e para ele é importante que eu esteja ao seu lado em certas coisas. Moise era o escolhido da família: percebi isso logo de cara, porque já de pequeno dava para ver que ele era forte, diferente dos outros. Sinceramente, porém, nunca imaginei que ele pudesse chegar a esses níveis. Nós, os Kean, temos um talento físico especial: em campo, temos a mesma postura e, por isso, me vejo muito nele. E se ele protege a bola daquele jeito é porque fui eu quem lhe ensinei. Nós nos inspirávamos no Balotelli e, quando era pequeno, o Moise gostava muito do Martins. E, aliás, meu irmão é uma bela mistura dos dois: tem a velocidade do Oba Oba e, ao mesmo tempo, é potente e possui a técnica do Mario.”