O irmão de Moise, Giovanni Kean, que atualmente joga na Kings League, concedeu uma entrevista ao Tuttosport. Estas foram suas palavras.
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O irmão de Kean: “Em Retegui, ele encontrou alguém parecido com ele, outro ‘cão’. Para ele, foi um ano difícil devido às lesões”
IRMÃOS
“Temos um ótimo relacionamento; praticamente fui eu quem o criei, e para ele é importante que eu esteja ao seu lado em certas coisas. Moise era o escolhido da família: percebi isso logo de cara, porque já de pequeno dava para ver que ele era forte, diferente dos outros. Sinceramente, porém, nunca imaginei que ele pudesse chegar a esses níveis. Nós, os Kean, temos um talento físico especial: em campo, temos a mesma postura e, por isso, me vejo muito nele. E se ele protege a bola daquele jeito é porque fui eu quem lhe ensinei. Nós nos inspirávamos no Balotelli e, quando era pequeno, o Moise gostava muito do Martins. E, aliás, meu irmão é uma bela mistura dos dois: tem a velocidade do Oba Oba e, ao mesmo tempo, é potente e possui a técnica do Mario.”
Por causa de você
“Ele encontrou um companheiro parecido com ele, outro ‘cachorro’ que corre, se esforça e se lança em todas as bolas. E assim eles dividem as áreas do campo a serem cobertas: movendo-se bastante, conseguem sempre encontrar espaço, e lá na frente, onde não está um, está o outro.”
GATTUSO
“Ele está muito bem: na Seleção há um ótimo grupo. É uma pena que tenha sido um ano difícil para o Moise. Por causa das lesões, a última delas na tíbia, ele não conseguiu ter o mesmo desempenho da última temporada, mas no Inter eu o vi bem; agora vamos torcer para que dê tudo certo na quinta-feira. Participar de uma Copa do Mundo não é algo que acontece todos os dias e, por isso, acho que todos estão supermotivados. Além disso, porque sabem muito bem que têm uma nação inteira torcendo por eles. No fim das contas, joga-se futebol para disputar essas partidas: estou convencido de que eles vão nos dar grandes alegrias”.