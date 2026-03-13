Getty Images News
O Irã responde a Donald Trump sobre o fiasco da Copa do Mundo, após a seleção nacional abandonar o torneio devido ao conflito com os EUA
Uma crise diplomática entra na arena esportiva
Desde o início dos ataques israelo-americanos em solo iraniano, em 28 de fevereiro, a situação da seleção iraniana tornou-se o foco principal dos preparativos para a Copa do Mundo. O Irã foi um dos primeiros países a se classificar para o torneio ampliado para 48 equipes, mas seus preparativos foram prejudicados pela situação geopolítica. A equipe notavelmente faltou a uma reunião preparatória obrigatória da FIFA em Atlanta na semana passada, alimentando especulações sobre uma retirada completa. Embora o presidente da FIFA, Gianni Infantino, tenha inicialmente afirmado ter recebido garantias de hospedagem de Washington, a retórica da Casa Branca mudou desde então, enquadrando a presença de atletas iranianos em Los Angeles e Seattle como um risco significativo à segurança.
A seleção Melli rejeita o aviso de segurança de Trump
A seleção iraniana divulgou um comunicado através de sua conta oficial no Instagram para esclarecer sua posição. A publicação dizia: “A Copa do Mundo é um evento histórico e internacional, e seu órgão regulador é a FIFA – não um indivíduo ou um país. A seleção iraniana foi uma das primeiras a se classificar para este grande torneio, graças à sua força e às vitórias decisivas conquistadas pelos corajosos filhos do Irã. Certamente, ninguém pode excluir a seleção iraniana da Copa do Mundo; o único país que poderia ser excluído é aquele que detém apenas o título de 'país anfitrião', sem ser capaz de garantir a segurança das equipes participantes deste evento global.”
Esta foi uma refutação direta aos comentários anteriores de Trump no Truth Social, onde ele afirmou: “A seleção iraniana é bem-vinda na Copa do Mundo, mas realmente não acho que sua presença seja apropriada, para sua própria vida e segurança.”
Receios de segurança nas cidades do Grupo G
A realidade logística da programação do Irã aumentou o sentimento de apreensão em torno da lista de jogos. O Irã foi colocado no Grupo G, que inclui Bélgica, Egito e Nova Zelândia, com jogos programados para acontecer nas cidades de Los Angeles e Seattle. Sua base de treinamento está localizada em Tucson, Arizona — um local que agora representa um pesadelo para os coordenadores de segurança, dadas as atuais hostilidades diplomáticas. A FIFA se encontra em uma posição sem precedentes, tentando manter a “neutralidade” do esporte enquanto o líder do país anfitrião questiona publicamente a segurança de um participante qualificado. O ministro do Esporte iraniano, Ahmad Doyanmali, já expressou dúvidas, afirmando que a seleção nacional do país não pode participar da Copa do Mundo de 2026.
Uma corrida contra o relógio do torneio
Com o torneio se aproximando rapidamente, a FIFA deve decidir se uma equipe substituta precisa ser preparada ou se um local neutro para as partidas do Irã é uma alternativa viável. Os jogadores da Seleção Iraniana estão em um limbo profissional; embora tenham provado sua força em campo, a ausência de seus representantes nas recentes reuniões da FIFA sugere que uma retirada formal pode ser iminente. Se o Irã se retirar oficialmente, o efeito cascata poderá afetar os direitos de transmissão e a integridade competitiva do Grupo G. A comunidade global do futebol agora aguarda uma decisão final de Zurique, enquanto o “país anfitrião” e seu convidado mais controverso permanecem em um impasse perigoso.
