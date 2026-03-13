O Irã responde a Donald Trump sobre o fiasco da Copa do Mundo, após a seleção nacional abandonar o torneio devido ao conflito com os EUA

A seleção iraniana divulgou um comunicado através de sua conta oficial no Instagram para esclarecer sua posição. A publicação dizia: “A Copa do Mundo é um evento histórico e internacional, e seu órgão regulador é a FIFA – não um indivíduo ou um país. A seleção iraniana foi uma das primeiras a se classificar para este grande torneio, graças à sua força e às vitórias decisivas conquistadas pelos corajosos filhos do Irã. Certamente, ninguém pode excluir a seleção iraniana da Copa do Mundo; o único país que poderia ser excluído é aquele que detém apenas o título de 'país anfitrião', sem ser capaz de garantir a segurança das equipes participantes deste evento global.”

Esta foi uma refutação direta aos comentários anteriores de Trump no Truth Social, onde ele afirmou: “A seleção iraniana é bem-vinda na Copa do Mundo, mas realmente não acho que sua presença seja apropriada, para sua própria vida e segurança.”

Instagram