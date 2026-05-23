O Irã recebeu autorização da FIFA para transferir sua base de treinamento para a Copa do Mundo dos EUA para o México, em meio ao conflito em curso

A Federação Iraniana de Futebol confirmou que a FIFA, órgão que rege o futebol mundial, aprovou oficialmente a mudança da base de treinamento da seleção nacional para a Copa do Mundo. Originalmente programada para se preparar para o torneio em Tucson, no Arizona, a Seleção Iraniana (Team Melli) agora estabelecerá sua sede do outro lado da fronteira, em Tijuana, no México.

De acordo com a Associated Press, Mehdi Taj, presidente da federação iraniana, anunciou a mudança após extensas negociações. A decisão é vista como uma resposta estratégica ao complexo clima geopolítico e às contínuas preocupações com a segurança em torno da seleção nacional durante sua estadia na América do Norte para o torneio ampliado para 48 equipes.