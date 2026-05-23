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O Irã recebeu autorização da FIFA para transferir sua base de treinamento para a Copa do Mundo dos EUA para o México, em meio ao conflito em curso
A FIFA aprova a mudança do acampamento base
A Federação Iraniana de Futebol confirmou que a FIFA, órgão que rege o futebol mundial, aprovou oficialmente a mudança da base de treinamento da seleção nacional para a Copa do Mundo. Originalmente programada para se preparar para o torneio em Tucson, no Arizona, a Seleção Iraniana (Team Melli) agora estabelecerá sua sede do outro lado da fronteira, em Tijuana, no México.
De acordo com a Associated Press, Mehdi Taj, presidente da federação iraniana, anunciou a mudança após extensas negociações. A decisão é vista como uma resposta estratégica ao complexo clima geopolítico e às contínuas preocupações com a segurança em torno da seleção nacional durante sua estadia na América do Norte para o torneio ampliado para 48 equipes.
- AFP
Preocupações com a segurança levam à mudança do Arizona
A decisão de abandonar o Complexo Esportivo Kino, em Tucson, foi amplamente influenciada pela instabilidade do atual conflito no Oriente Médio. Autoridades de segurança e dirigentes da federação estavam cada vez mais preocupados com a possibilidade de perturbações e com a segurança da delegação em solo americano.
Ao se mudar para Tijuana, localizada ao sul de San Diego, a federação acredita que poderá oferecer um ambiente mais controlado para a equipe. A logística detalhada para o novo local já foi definida, com a federação observando que o novo local “inclui todas as instalações de treinamento, academia, restaurante privativo e tudo o mais de que a equipe precisa”.
Declarações oficiais da Federação Iraniana
O presidente da federação, Mehdi Taj, apresentou um relato completo do processo diplomático necessário para garantir a mudança. Em comunicado divulgado pelos canais de mídia da federação, ele detalhou as reuniões de alto nível realizadas para assegurar que a transição se mantivesse dentro do quadro regulamentar da FIFA.
“Todos os campos de treinamento das seleções participantes da Copa do Mundo devem ser aprovados pela FIFA”, disse Taj em seu comunicado. “Felizmente, após as solicitações que apresentamos e as reuniões que realizamos com a FIFA e os dirigentes da Copa do Mundo em Istambul, bem como a reunião virtual que tivemos ontem em Teerã com o respeitado secretário-geral da FIFA, nosso pedido para mudar a base da equipe dos Estados Unidos para o México foi aprovado.”
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Vantagens logísticas e calendário do torneio
Além da segurança, a mudança para Tijuana oferece vantagens logísticas para a campanha do Irã no Grupo G. A seleção está programada para enfrentar a Nova Zelândia e a Bélgica em Inglewood, na Califórnia, antes de seguir para Seattle para enfrentar o Egito. A proximidade de Tijuana com a região de Los Angeles simplifica as viagens para os jogos de estreia no torneio.
Além disso, a federação sugeriu que a mudança poderia facilitar a obtenção de vistos e reduzir os obstáculos de viagem. O presidente observou que a equipe “pode até mesmo viajar de e para o México usando voos da Iran Air”. Essa mudança de local de concentração marca uma virada significativa para uma nação que participa da Copa do Mundo pela quarta vez consecutiva, com o objetivo de avançar além da fase de grupos pela primeira vez.