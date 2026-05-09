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O Irã lança um ultimato de 10 pontos para sua participação na Copa do Mundo de 2026 em meio a disputas sobre vistos e segurança
Teerã exige respeito e segurança
A FFIRI declarou oficialmente que, embora a seleção masculina pretenda disputar a Copa do Mundo de 2026, só o fará se os países co-anfitriões — Estados Unidos, México e Canadá — cumprirem uma série de condições rigorosas. Isso ocorre após um período de intensa tensão geopolítica e um conflito regional que lançou uma sombra sobre os preparativos para o torneio.
Em comunicado divulgado em seu site oficial, a federação deixou clara sua posição: “Definitivamente participaremos da Copa do Mundo de 2026, mas os anfitriões devem levar em conta nossas preocupações. Participaremos do torneio da Copa do Mundo, mas sem abrir mão de nossas crenças, cultura e convicções.”
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Um plano de 10 pontos para a participação
O presidente da FFIRI, Mehdi Taj, detalhou as exigências da federação durante uma transmissão na televisão estatal, apresentando dez condições específicas para a participação da equipe. Essas exigências abrangem desde a logística administrativa até a representação simbólica da nação ao longo do evento de um mês na América do Norte.
Taj confirmou que as condições incluem a concessão de vistos e o respeito pela comissão técnica da seleção nacional, pela bandeira da equipe e pelo hino nacional durante o torneio, bem como exigências de alta segurança em aeroportos, hotéis e rotas para os estádios onde jogarão. A federação está dando ênfase especial à segurança e à mobilidade de sua delegação durante toda a estadia nas cidades-sede.
Preocupações com vistos para jogadores de destaque
Um dos principais pontos de discórdia diz respeito à entrada de jogadores e dirigentes na América do Norte. Recentemente, o Canadá recusou a entrada do presidente da federação devido a supostas ligações com o IRGC, criando um precedente que Teerã está desesperada para evitar. O Irã agora exige que os jogadores profissionais de futebol que tenham cumprido o serviço militar obrigatório não sejam penalizados durante o processo de solicitação de visto.
Taj foi explícito quanto aos nomes envolvidos, afirmando: “Todos os jogadores e membros da comissão técnica, especialmente aqueles que cumpriram o serviço militar no Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), como Mehdi Taremi e Ehsan Hajsafi, devem receber vistos sem qualquer problema.”
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A FIFA mantém o status quo
Apesar da controvérsia crescente e das advertências de Teerã, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, afirmou que o calendário do torneio seguirá conforme o planejado. A entidade espera que as nações participantes cumpram seus compromissos independentemente do clima político, ao mesmo tempo em que trabalha para resolver os desafios logísticos relacionados aos arranjos internos do país anfitrião.
O Irã, que ficará baseado em Tucson, no Arizona, durante a Copa do Mundo, foi sorteado no Grupo G ao lado da Nova Zelândia, Bélgica e Egito. Os iranianos devem estrear na Copa do Mundo contra a Nova Zelândia, em Los Angeles, no dia 15 de junho.