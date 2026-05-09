O Irã lança um ultimato de 10 pontos para sua participação na Copa do Mundo de 2026 em meio a disputas sobre vistos e segurança

A FFIRI declarou oficialmente que, embora a seleção masculina pretenda disputar a Copa do Mundo de 2026, só o fará se os países co-anfitriões — Estados Unidos, México e Canadá — cumprirem uma série de condições rigorosas. Isso ocorre após um período de intensa tensão geopolítica e um conflito regional que lançou uma sombra sobre os preparativos para o torneio.

Em comunicado divulgado em seu site oficial, a federação deixou clara sua posição: “Definitivamente participaremos da Copa do Mundo de 2026, mas os anfitriões devem levar em conta nossas preocupações. Participaremos do torneio da Copa do Mundo, mas sem abrir mão de nossas crenças, cultura e convicções.”