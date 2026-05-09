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"O Irã fez isso, Israel fez aquilo e Lennart Karl está lesionado" - lenda do Bayern de Munique afirma que o futebol é "levado a sério demais" e destaca a importância de preços acessíveis dos ingressos para a temporada do campeão da Bundesliga
Uma questão de prioridades sociais
A entrevista, concedida ao FAZ, tomou um rumo filosófico ao discutir o lugar do futebol no ciclo diário de notícias, quando Uli Hoeness, presidente honorário do Bayern de Munique, sugeriu que o esporte é frequentemente “levado a sério demais” tanto pelo público quanto pela mídia.
Ele destacou o absurdo de notícias esportivas de menor importância serem transmitidas ao lado de grandes conflitos geopolíticos, insistindo que a vida dos jogadores era muito mais simples na sua época.
“Hoje em dia, é preciso explicar tudo. Já quase não dá mais para ser espontâneo”, disse ele. “Veja nossa visita à Oktoberfest, por exemplo. Agora é um golpe publicitário. Naquela época, se não tivéssemos jogo na quarta-feira, perguntávamos ao [técnico do Bayern] Udo Lattek se poderíamos treinar na terça de manhã para ir à Oktoberfest na terça à tarde. Então, todo o time entrava em fila. Não havia fotos de celular naquela época. Não ficávamos lá apenas três horas, não, só voltávamos para casa à meia-noite, mas antes disso já tínhamos passado por quase todas as barracas e andado em todos os tapetes mágicos. E, às vezes, um de nós vomitava no tapete mágico.
“Hoje, isso viraria notícia. Às vezes acho que o futebol é levado muito a sério. O noticiário diz: o Irã fez isso, os israelenses fizeram aquilo e, a propósito, Lennart Karl machucou o músculo. Só falta isso aparecer na primeira página.”
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Rejeitando os preços exorbitantes para a Copa do Mundo de 2026
Além da cobertura da mídia, o ícone do Bayern manifestou forte oposição à trajetória comercial do esporte, criticando especialmente a estratégia de preços para a Copa do Mundo de 2026 nos EUA. Ele traçou um contraste nítido entre a verdadeira cultura do futebol e o espetáculo corporativo dos esportes americanos.
“Rejeito totalmente o que a FIFA está fazendo atualmente com os preços da Copa do Mundo nos EUA”, disse ele. “Isso não tem nada a ver com o negócio do futebol como eu o imagino. A final da Copa do Mundo não deve se tornar como o Super Bowl. Recentemente, conheci alguém que esteve no Super Bowl. Ele foi convidado para o camarote de um bilionário. O camarote custou US$ 1,5 milhão por aquele único dia. Para 20 pessoas. Isso dá US$ 75.000 por pessoa. Alguns deles nem sequer assistiram ao jogo. E a principal atração, é claro, foi o show do intervalo.”
Protegendo o torcedor da classe trabalhadora
Apesar da existência de instalações corporativas na Allianz Arena, a lenda expressou seu orgulho pelo compromisso do Bayern de Munique com a acessibilidade social por meio dos ingressos de temporada a €175. Questionado sobre a presença de camarotes VIP no estádio do Bayern, ele disse: “Sim, mas também há ingressos de temporada por €175. Tenho muito orgulho disso. Não quero que os torcedores que não têm rendas tão altas fiquem sem condições de comprá-los. O futebol também pertence a eles, ou especialmente a eles. Não pode ser que só possam ir a uma partida de futebol se tiverem que economizar na comida ou nas férias. Ir a uma partida de futebol deve ser sempre possível.”
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A corrida mundial contra a Premier League
Ao concluir sua análise, o ex-jogador do Bayern reconheceu que, embora os times alemães continuem competitivos em campo, a Premier League continua vencendo a batalha pela visibilidade global. Refletindo sobre observações feitas anteriormente por Franz Beckenbauer, ele admitiu que a primeira divisão inglesa ainda detém uma vantagem enorme no marketing internacional.
“A presença internacional da Premier League ainda é maior. Quando estávamos em um campo de treinamento em Dubai, eu não conseguia assistir à Bundesliga na TV, mas a Premier League era transmitida em todos os lugares”, admitiu ele.