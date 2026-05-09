"O Irã fez isso, Israel fez aquilo e Lennart Karl está lesionado" - lenda do Bayern de Munique afirma que o futebol é "levado a sério demais" e destaca a importância de preços acessíveis dos ingressos para a temporada do campeão da Bundesliga

A entrevista, concedida ao FAZ, tomou um rumo filosófico ao discutir o lugar do futebol no ciclo diário de notícias, quando Uli Hoeness, presidente honorário do Bayern de Munique, sugeriu que o esporte é frequentemente “levado a sério demais” tanto pelo público quanto pela mídia.

Ele destacou o absurdo de notícias esportivas de menor importância serem transmitidas ao lado de grandes conflitos geopolíticos, insistindo que a vida dos jogadores era muito mais simples na sua época.

“Hoje em dia, é preciso explicar tudo. Já quase não dá mais para ser espontâneo”, disse ele. “Veja nossa visita à Oktoberfest, por exemplo. Agora é um golpe publicitário. Naquela época, se não tivéssemos jogo na quarta-feira, perguntávamos ao [técnico do Bayern] Udo Lattek se poderíamos treinar na terça de manhã para ir à Oktoberfest na terça à tarde. Então, todo o time entrava em fila. Não havia fotos de celular naquela época. Não ficávamos lá apenas três horas, não, só voltávamos para casa à meia-noite, mas antes disso já tínhamos passado por quase todas as barracas e andado em todos os tapetes mágicos. E, às vezes, um de nós vomitava no tapete mágico.

“Hoje, isso viraria notícia. Às vezes acho que o futebol é levado muito a sério. O noticiário diz: o Irã fez isso, os israelenses fizeram aquilo e, a propósito, Lennart Karl machucou o músculo. Só falta isso aparecer na primeira página.”