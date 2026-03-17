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O Irã está "negociando com a FIFA" para transferir os jogos da Copa do Mundo de 2026 dos Estados Unidos para o México
As tensões geopolíticas ameaçam a logística do torneio
O conflito militar entre os EUA e o Irã colocou em dúvida a participação deste último no principal torneio de futebol norte-americano. O conflito gerou preocupações quanto à entrada da seleção iraniana nos EUA, já que a Team Melli deve disputar toda a sua fase de grupos no país, começando em Los Angeles contra a Nova Zelândia e a Bélgica, e terminando em Seattle contra o Egito. A federação está agora pressionando oficialmente para que esses jogos sejam transferidos para o México, co-anfitrião do torneio, a fim de evitar hostilidades ou problemas de segurança.
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Garantias de segurança sob escrutínio
Taj, presidente da federação iraniana de futebol, pediu a mudança do local do torneio, citando os recentes comentários de Washington. Taj afirmou, em comunicado publicado na conta do X da embaixada iraniana no México, que a seleção não viajará para os Estados Unidos no clima atual. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, advertiu que a presença do Irã no torneio pode não ser “apropriada”. Assim, Taj confirmou: “Como Trump declarou explicitamente que não pode garantir a segurança da seleção iraniana, certamente não viajaremos para os Estados Unidos. Estamos atualmente negociando com a FIFA para que as partidas do Irã na Copa do Mundo sejam realizadas no México.”
Um pesadelo logístico para a FIFA
Remarcar partidas nesta fase avançada é um enorme desafio para a FIFA e os comitês organizadores locais. Como a Copa do Mundo de 2026 é a mais complicada de todas, a mudança de três jogos afetaria os direitos de transmissão, a venda de ingressos e os campos de treinamento das seleções. O sistema de chaves poderia forçar o Irã a voltar a jogar em estádios dos EUA caso chegue às oitavas de final. A FIFA ainda não se pronunciou, mas está sob pressão para manter a integridade esportiva da competição e a segurança dos participantes.
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Uma decisão de grande importância se aproxima
O Comitê Executivo da FIFA deve decidir se aceita esse pedido extraordinário ou se exige garantias de um local neutro. Se a mudança para o México for negada, o Irã poderá desistir ou ser obrigado a participar, em meio a protestos e cordões de segurança. A incerteza é uma grande distração para os jogadores que se preparam para um grupo difícil. É preciso tomar uma decisão rapidamente para dar conta das enormes mudanças logísticas necessárias para sediar jogos da Copa do Mundo em outras cidades mexicanas.
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