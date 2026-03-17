O Irã está "negociando com a FIFA" para transferir os jogos da Copa do Mundo de 2026 dos Estados Unidos para o México

O conflito militar entre os EUA e o Irã colocou em dúvida a participação deste último no principal torneio de futebol norte-americano. O conflito gerou preocupações quanto à entrada da seleção iraniana nos EUA, já que a Team Melli deve disputar toda a sua fase de grupos no país, começando em Los Angeles contra a Nova Zelândia e a Bélgica, e terminando em Seattle contra o Egito. A federação está agora pressionando oficialmente para que esses jogos sejam transferidos para o México, co-anfitrião do torneio, a fim de evitar hostilidades ou problemas de segurança.