O Irã apresenta reclamação à FIFA, já que as restrições de viagem dos EUA obrigam os jogadores a chegar e sair do país nos dias de jogo

Em comunicado, a FFIRI argumentou que as medidas são incompatíveis com a igualdade de tratamento para as nações participantes e alertou que elas poderiam afetar negativamente a preparação da equipe. A FFIRI afirmou que as restrições eram “incompatíveis com o princípio de proporcionar condições iguais para todas as equipes participantes e podem afetar negativamente os processos de preparação das equipes”.

A federação acrescentou: “Consequentemente, a federação expressará formalmente sua insatisfação e apresentará uma reclamação oficial à FIFA por meio dos canais apropriados. A seleção iraniana de futebol precisava chegar a cada cidade-sede dois dias antes de cada partida e retornar ao seu campo de treinamento no dia seguinte ao jogo, a fim de alcançar uma preparação técnica e física ideal.”

A federação também revelou que os pedidos para chegar 48 horas antes das partidas foram rejeitados duas vezes, inclusive antes do confronto com a Bélgica em Los Angeles, apesar de argumentar que o tempo adicional ajudaria os jogadores a se adaptarem às condições, concluírem os treinos e finalizarem os preparativos.