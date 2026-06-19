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O Irã apresenta reclamação à FIFA, já que as restrições de viagem dos EUA obrigam os jogadores a chegar e sair do país nos dias de jogo
O Irã contesta as restrições de viagem na Copa do Mundo
A FFIRI apresentou uma reclamação formal à FIFA sobre as regras de viagem impostas à seleção nacional durante a Copa do Mundo de 2026. De acordo com as disposições atuais, o Irã só tem permissão para entrar nos Estados Unidos um dia antes de uma partida e deve deixar o país no mesmo dia em que a partida for concluída. As restrições levaram o técnico Amir Ghalenoei a descrever o Irã como a seleção “mais oprimida” do torneio, após o empate em 2 a 2 com a Nova Zelândia, em Los Angeles.
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Federação expressa preocupações quanto à preparação
Em comunicado, a FFIRI argumentou que as medidas são incompatíveis com a igualdade de tratamento para as nações participantes e alertou que elas poderiam afetar negativamente a preparação da equipe. A FFIRI afirmou que as restrições eram “incompatíveis com o princípio de proporcionar condições iguais para todas as equipes participantes e podem afetar negativamente os processos de preparação das equipes”.
A federação acrescentou: “Consequentemente, a federação expressará formalmente sua insatisfação e apresentará uma reclamação oficial à FIFA por meio dos canais apropriados. A seleção iraniana de futebol precisava chegar a cada cidade-sede dois dias antes de cada partida e retornar ao seu campo de treinamento no dia seguinte ao jogo, a fim de alcançar uma preparação técnica e física ideal.”
A federação também revelou que os pedidos para chegar 48 horas antes das partidas foram rejeitados duas vezes, inclusive antes do confronto com a Bélgica em Los Angeles, apesar de argumentar que o tempo adicional ajudaria os jogadores a se adaptarem às condições, concluírem os treinos e finalizarem os preparativos.
Autoridades dos EUA mantêm-se firmes à medida que as tensões aumentam
O Irã está operando a partir de um acampamento-base em Tijuana, no México, depois que seus pedidos de prorrogação da estadia nos Estados Unidos foram negados. As restrições surgem em meio a preocupações mais amplas com a segurança e tensões políticas envolvendo o Irã. Um porta-voz do Departamento de Segurança Interna dos EUA disse à BBC: “A seleção iraniana de futebol concordou com esses termos.”
Enquanto isso, o diretor executivo da Força-Tarefa da Casa Branca para a FIFA, Andrew Giuliani, reiterou a política, declarando à CBS News: “A seleção terá permissão para entrar no país um dia antes da partida. Será solicitado que eles partam no dia em que a partida terminar, ou seja, na noite da partida. E eles poderão fazer isso novamente em Los Angeles.”
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A FIFA enfrenta uma pressão cada vez maior para se pronunciar
A questão também chamou a atenção do presidente da FIFA, Gianni Infantino, que visitou o vestiário do Irã após o empate com a Nova Zelândia, à medida que cresce a pressão sobre a entidade para que atenda às preocupações da federação.
O Irã ainda tem duas partidas cruciais da fase de grupos a disputar nos Estados Unidos: contra a Bélgica, em Los Angeles, e contra o Egito, em Seattle. A FFIRI afirma que as atuais condições de viagem continuam colocando a equipe em desvantagem competitiva. A FIFA deve agora determinar se é possível fazer alguma adaptação, equilibrando os regulamentos do torneio e as restrições impostas pelas autoridades americanas. É provável que a situação continue sob estreita vigilância à medida que a campanha do Irã na Copa do Mundo prossegue.