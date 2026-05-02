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O Ipswich Town é promovido à Premier League, enquanto o Wrexham sofre uma derrota dolorosa nos play-offs na última rodada da temporada regular da Championship
De volta ao grande palco em Portman Road
O Ipswich Town, comandado por Kieran McKenna, não deixou nada ao acaso na última rodada, derrotando o Queens Park Rangers por 3 a 0 e garantindo a segunda vaga de promoção automática. Após uma disputa tripla pela vaga envolvendo Millwall e Middlesbrough, os Tractor Boys garantiram que não haveria reviravoltas de última hora, controlando a partida desde o apito inicial. George Hirst e Jaden Philogene deram início à festa logo aos dez minutos, antes de Kasey McAteer coroar uma tarde histórica.
Com o resultado, o Ipswich volta à primeira divisão na primeira tentativa. Depois de terminar em segundo lugar em 2024, o time passou por um período difícil que o levou a terminar em 19º lugar na primeira divisão, com apenas 22 pontos na última temporada. No entanto, a genialidade tática de McKenna revitalizou o clube, levando a cenas de júbilo total quando os torcedores invadiram o campo ao final da partida para comemorar a volta à primeira divisão.
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McKenna reflete sobre a conquista da promoção "mais difícil"
Após a partida, um emocionado McKenna refletiu sobre a trajetória que percorreu com o clube. “Isso significa muito. Para ser sincero, provavelmente foi a mais difícil. Estou muito grato. Sei o quanto tivemos que trabalhar para dar a volta por cima. O clube passou por uma grande ascensão e depois por uma queda vertiginosa, com uma rotatividade enorme de jogadores. Lendas do clube deixaram o time e tivemos que tentar reconstruir essa equipe”, disse McKenna aos repórteres.
Ele continuou: “Todos se mantiveram firmes e merecemos estar onde estamos hoje. Conseguir a terceira promoção em quatro anos em casa, num dia ensolarado de maio, é perfeito. Melhoramos constantemente ao longo do ano. Não vamos começar a pensar na Premier League hoje. Vamos aproveitar este momento.”
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O sonho do Wrexham de disputar a repescagem vai por água abaixo
Enquanto o Ipswich comemorava, o Wrexham ficou a refletir sobre o que poderia ter acontecido. A equipe de Ryan Reynolds e Rob McElhenney começou o dia na última vaga dos play-offs, mas o empate em 2 a 2 com o Middlesbrough deixou-a em sétimo lugar na classificação final. Foi uma tarde caótica que acabou por condenar os jogadores de Phil Parkinson, já que os resultados em outras partidas conspiraram contra o time do norte de Gales durante 90 minutos frenéticos.
Os Red Dragons, na verdade, lideravam por 2 a 1 antes do intervalo, graças a Sam Smith, mas não conseguiram manter a vantagem, já que o Boro reagiu. Com o Hull City garantindo uma vitória crucial em sua partida, as esperanças do Wrexham de conquistar a quarta promoção consecutiva foram oficialmente extintas. O resultado significa que as estrelas de Hollywood terão que esperar pelo menos mais um ano antes de poderem, potencialmente, levar o futebol da Premier League ao Racecourse Ground.
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O Hull City conquista a última vaga nos play-offs de forma dramática
A disputa pela última vaga nos play-offs se transformou em um espetáculo à parte, com Hull City, Wrexham e Derby County trocando de posição ao longo da tarde. No fim das contas, foram os Tigers que demonstraram mais serenidade para garantir seu lugar nos play-offs. A vitória por 2 a 1 sobre o Norwich City, impulsionada por dois gols de Oli McBurnie, foi suficiente para ultrapassar os rivais e manter vivas as esperanças de promoção.
O Hull City agora se junta a um grupo competitivo de play-offs ao lado de Millwall, Southampton e Middlesbrough. Embora o Boro tenha começado o dia com esperanças remotas de promoção automática, agora terá que se reorganizar para as semifinais. O Millwall também ficou de fora dos dois primeiros colocados por um único ponto, apesar da vitória sobre o Oxford United, preparando o terreno para o que promete ser uma batalha de alto risco pela última vaga na Premier League da próxima temporada.