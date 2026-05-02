O Ipswich Town é promovido à Premier League, enquanto o Wrexham sofre uma derrota dolorosa nos play-offs na última rodada da temporada regular da Championship

O Ipswich Town, comandado por Kieran McKenna, não deixou nada ao acaso na última rodada, derrotando o Queens Park Rangers por 3 a 0 e garantindo a segunda vaga de promoção automática. Após uma disputa tripla pela vaga envolvendo Millwall e Middlesbrough, os Tractor Boys garantiram que não haveria reviravoltas de última hora, controlando a partida desde o apito inicial. George Hirst e Jaden Philogene deram início à festa logo aos dez minutos, antes de Kasey McAteer coroar uma tarde histórica.

Com o resultado, o Ipswich volta à primeira divisão na primeira tentativa. Depois de terminar em segundo lugar em 2024, o time passou por um período difícil que o levou a terminar em 19º lugar na primeira divisão, com apenas 22 pontos na última temporada. No entanto, a genialidade tática de McKenna revitalizou o clube, levando a cenas de júbilo total quando os torcedores invadiram o campo ao final da partida para comemorar a volta à primeira divisão.







