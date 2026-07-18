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Ipswich Town v Queens Park Rangers - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport
Moataz Bellah El Hadedy

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O Ipswich pagará €4 milhões pelo goleiro holandês após chegar a um acordo pessoal

Mercado da bola
Ipswich
Premier League
K. van Oevelen

O Ipswich Town deu um grande passo à frente em sua campanha de contratações de verão ao fechar acordo com o goleiro holandês Kayne van Oevelen. O clube, recém-promovido à Premier League, chegou a um acordo tanto com o jogador quanto com o Volendam para trazer o goleiro, muito bem cotado, para Portman Road.

  • Van Oevelen assina contrato de longo prazo na Inglaterra

    O Ipswich agiu rapidamente para garantir sua mais recente contratação, já que Van Oevelen chegou a um acordo total em termos pessoais para se juntar ao clube. De acordo com o *De Telegraaf*, o goleiro de 22 anos deve comprometer seu futuro a longo prazo com os *Tractor Boys* ao assinar um contrato de longo prazo que se estenderá até o verão de 2031.

    A transição para o futebol inglês está ocorrendo em ritmo acelerado para o ex-jogador do Volendam. Após o avanço nas negociações no sábado, Van Oevelen deve passar por exames médicos na Inglaterra no domingo. Se tudo correr conforme o planejado, o goleiro se juntará aos seus novos companheiros de equipe quase imediatamente.


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    Um valor recorde de transferência para o Volendam

    Os detalhes financeiros da transação destacam a importância da negociação para ambos os clubes. Na sexta-feira, o Volendam e o Ipswich chegaram a um acordo sobre um valor de transferência de €4 milhões. Esse valor representa a maior quantia base que o Volendam já recebeu por um único jogador em toda a sua história.

    Embora a transferência anterior do zagueiro do Tottenham, Micky van de Ven, para o VfL Wolfsburg continue sendo a saída mais lucrativa da história do Volendam — chegando a € 8,5 milhões devido a porcentagens de revenda altamente lucrativas —, o valor base pela transferência de Van Oevelen supera os € 3,5 milhões iniciais pagos pelo zagueiro central.

  • Valência está fora da disputa pela contratação

    A ida de Van Oevelen para a Inglaterra ocorre após uma longa novela de transferência que também envolveu o Valencia, que, segundo relatos, já havia chegado a um acordo sobre os termos pessoais de um contrato de cinco anos com o goleiro no início do verão. O clube espanhol, no entanto, acabou não conseguindo atender à avaliação financeira do Volendam, abrindo caminho para que o Ipswich concretizasse a negociação. O Twente também havia demonstrado interesse no jovem goleiro anteriormente.

    Com os termos pessoais e os exames médicos em fase de finalização, espera-se que Van Oevelen viaje para a Inglaterra para concluir as formalidades, já que o Ipswich está ansioso para ter seu novo goleiro a bordo antes do campo de treinamento de pré-temporada da próxima semana em La Manga, na Espanha.

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    Uma campanha notável, apesar da decepção do rebaixamento

    Van Oevelen teve uma campanha individual impressionante pelo Volendam na última temporada, apresentando a maior porcentagem de defesas e o maior número de defesas por 90 minutos na primeira divisão holandesa, apesar de ter mantido apenas três jogos sem sofrer gols em 32 partidas. O Volendam acabou terminando na posição que levava ao playoff de rebaixamento da Eredivisie e foi derrotado pelo Willem II nos pênaltis, confirmando seu retorno à segunda divisão.

    O goleiro disputou 64 partidas oficiais pelo Volendam no total desde que passou pela base do clube, mantendo 13 jogos sem sofrer gols ao longo de sua carreira no clube, e ainda tinha contrato válido até o verão de 2028 no momento de sua saída.

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