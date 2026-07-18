O Ipswich pagará €4 milhões pelo goleiro holandês após chegar a um acordo pessoal

O Ipswich agiu rapidamente para garantir sua mais recente contratação, já que Van Oevelen chegou a um acordo total em termos pessoais para se juntar ao clube. De acordo com o *De Telegraaf*, o goleiro de 22 anos deve comprometer seu futuro a longo prazo com os *Tractor Boys* ao assinar um contrato de longo prazo que se estenderá até o verão de 2031.

A transição para o futebol inglês está ocorrendo em ritmo acelerado para o ex-jogador do Volendam. Após o avanço nas negociações no sábado, Van Oevelen deve passar por exames médicos na Inglaterra no domingo. Se tudo correr conforme o planejado, o goleiro se juntará aos seus novos companheiros de equipe quase imediatamente.



