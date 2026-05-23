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O interesse do Real Madrid é "uma grande honra", afirma o capitão do Sporting CP ao comentar os rumores sobre o gigante espanhol
Estrela dinamarquesa lisonjeada com rumores sobre o Bernabéu
Hjulmand se pronunciou sobre os crescentes rumores que o associam a uma transferência de grande repercussão para a capital espanhola. O capitão do Sporting CP vem apresentando um desempenho excepcional na Primeira Liga, e suas atuações chamaram a atenção da diretoria do Real Madrid, que busca renovar suas opções no meio-campo para a próxima temporada.
Ao abordar os rumores, Hjulmand não escondeu seu orgulho por ser avaliado pelos 15 vezes campeões europeus. “É uma grande honra para mim ver meu nome associado a um clube como o Real Madrid, mas estou no Sporting e tenho muito carinho por este clube. Portanto, meu foco está em estar aqui e no jogo de amanhã. Falarei sobre meu futuro depois do jogo de amanhã, isso é certo. Quanto a ser titular, treinei bem, mas isso depende do treinador”, afirmou.
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O principal alvo de Mourinho para o seu regresso ao Real Madrid
O interesse pelo jogador de 26 anos coincide com relatos de que José Mourinho está prestes a fazer um retorno sensacional ao banco do Bernabéu. O técnico português teria identificado Hjulmand como o candidato ideal para liderar seu meio-campo, caso assuma o lugar do técnico Álvaro Arbeloa, que está de saída. Para garantir sua contratação, o Real Madrid pode ter que aprovar uma transferência pela estrela do Sporting CP que poderia custar cerca de 50 milhões de euros.
O diretor do Sporting, Rui Borges, também se pronunciou sobre a situação, reconhecendo que o talento de Hjulmand torna esse interesse inevitável. “O interesse do Real Madrid em Hjulmand? Vejo isso como natural, especialmente considerando o grande jogador que ele é e as excelentes temporadas que teve no Sporting. Sua qualidade é evidente para todos. Não me surpreende nem um pouco que o Real Madrid ou outro clube o queira ou fale sobre ele; é um sinal de que o trabalho foi bem feito. Como líder, isso me deixa feliz”, disse Borges.
O futuro foi decidido após o apito final
Apesar dos elogios, Hjulmand está determinado a manter o foco profissional na tarefa imediata. O Sporting se prepara para sua última partida oficial, contra o Torreense no domingo, na final da Taça de Portugal, e o meio-campista insistiu que nenhuma decisão definitiva sobre uma transferência será tomada ou anunciada até que a temporada tenha terminado oficialmente.
O capitão destacou a importância dos títulos em detrimento das especulações pessoais sobre transferência, afirmando: “Não acho que este seja o momento certo para falar sobre o meu futuro. O foco tem que estar no Sporting e no jogo de amanhã, especialmente porque ainda não conquistamos nenhum troféu nesta temporada, e isso é o mais importante. Falarei sobre o meu futuro após o último jogo da temporada.”
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Um verão de mudanças em Madri
O Real Madrid está entrando em um período de grande transição após duas temporadas sem grandes conquistas, tanto no campeonato nacional quanto na Europa. Espera-se que o presidente Florentino Pérez apoie uma grande reformulação do elenco, e Hjulmand representa o perfil de jogador que o clube acredita ser capaz de proporcionar estabilidade a longo prazo no meio-campo.
Com Mourinho potencialmente no comando e a lenda Toni Kroos cotado para assumir uma função técnica, as mudanças estruturais no Bernabéu devem ser extensas. A chegada de Hjulmand sinalizaria o início dessa nova era, à medida que o clube busca recuperar seu domínio na La Liga e na Liga dos Campeões.