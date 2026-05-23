O interesse do Real Madrid é "uma grande honra", afirma o capitão do Sporting CP ao comentar os rumores sobre o gigante espanhol

Hjulmand se pronunciou sobre os crescentes rumores que o associam a uma transferência de grande repercussão para a capital espanhola. O capitão do Sporting CP vem apresentando um desempenho excepcional na Primeira Liga, e suas atuações chamaram a atenção da diretoria do Real Madrid, que busca renovar suas opções no meio-campo para a próxima temporada.

Ao abordar os rumores, Hjulmand não escondeu seu orgulho por ser avaliado pelos 15 vezes campeões europeus. “É uma grande honra para mim ver meu nome associado a um clube como o Real Madrid, mas estou no Sporting e tenho muito carinho por este clube. Portanto, meu foco está em estar aqui e no jogo de amanhã. Falarei sobre meu futuro depois do jogo de amanhã, isso é certo. Quanto a ser titular, treinei bem, mas isso depende do treinador”, afirmou.