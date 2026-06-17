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O Inter tem um novo goleiro! Os campeões da Série A chegaram a um acordo com o craque da Lazio
A Inter encontra o jogador que procurava na capital
O Inter, atual campeão da Série A, deu um passo decisivo no mercado de transferências de verão e está prestes a fechar um acordo com Provedel. Os Nerazzurri vêm buscando um goleiro confiável e experiente para reforçar seu elenco, especialmente enquanto se preparam para a saída do veterano Yann Sommer, segundo relatos. Embora Josep Martinez tenha sido cotado para um papel de maior destaque, o técnico Cristian Chivu solicitou especificamente a contratação de Provedel para garantir uma disputa de alto nível pela camisa número um.
De acordo com o especialista em transferências Alfredo Pedulla, as negociações entre os dois clubes alcançaram um avanço. A Lazio insistia em um valor em torno de € 5 milhões, enquanto a Inter inicialmente buscava uma faixa mais baixa, de € 2,5 milhões. Os dois gigantes italianos acabaram chegando a um meio-termo, acordando um valor final de € 3 milhões para facilitar a transferência. Com os clubes agora em total acordo, espera-se que o goleiro veterano finalize as formalidades de sua transferência para o San Siro em breve.
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Fim de uma era na Lazio
A saída de Provedel marca o fim de uma passagem de quatro anos por Roma, onde ele se tornou um dos favoritos da torcida. Sua situação no Stadio Olimpico mudou drasticamente após a saída de Maurizio Sarri, que recentemente se juntou à Atalanta. Sarri era o principal defensor de Provedel no clube, mas Gennaro Gattuso, que agora está prestes a assumir o cargo de novo técnico, tem preferências táticas diferentes. Gattuso já teria designado Christos Mandas como seu titular indiscutível, com o jovem promissor Edoardo Motta atuando como principal reserva.
Ficando de fora do novo elenco de Gattuso, Provedel optou por um recomeço com os atuais campeões do Scudetto. O ex-jogador do Spezia já acertou os termos pessoais com os Nerazzurri, e relatos indicam que ele assinará um contrato de três anos. O acordo vale € 1,5 milhão por temporada, além de bônus relacionados ao desempenho, garantindo seu futuro no mais alto nível do futebol italiano até 2029.
Um sonho de toda a vida realizado
Para Provedel, a transferência para o Inter representa mais do que apenas um avanço na carreira; é a realização de uma ambição pessoal. Seu agente, Gianni Riva, falou abertamente sobre o que essa transferência significa para o jogador. Em entrevista ao La Lazio Siamo Noi, Riva confirmou que o acordo está prestes a ser fechado e destacou a ligação emocional de Provedel com o clube, insistindo que o goleiro não está indo para Milão apenas para ficar no banco.
“Estamos muito perto; temos trabalhado na direção certa”, disse ele. “Espero que essa transferência possa ser finalizada em breve. Provedel é torcedor do Inter desde sempre, e para ele esse é o momento culminante de sua carreira. Ele virá para cá para mostrar do que é capaz, e vamos ver. Estamos confiantes. Ele percorreu um longo caminho, e agora chegou a hora certa. Tenho um bom pressentimento. Contato com Chivu? Acho que não. Ainda não resta muito tempo, mas estamos muito confiantes.”
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As estatísticas de Providel e a ausência da Lazio nas competições europeias
Provedel disputou 29 partidas pela Lazio em todas as competições durante a temporada 2025-26, sofrendo 30 gols e mantendo a baliza invicta em 12 jogos. Apesar de seus esforços individuais, a equipe passou por uma campanha difícil, terminando em nono lugar na Série A e, consequentemente, ficando de fora das competições europeias na próxima temporada.