O Inter, atual campeão da Série A, deu um passo decisivo no mercado de transferências de verão e está prestes a fechar um acordo com Provedel. Os Nerazzurri vêm buscando um goleiro confiável e experiente para reforçar seu elenco, especialmente enquanto se preparam para a saída do veterano Yann Sommer, segundo relatos. Embora Josep Martinez tenha sido cotado para um papel de maior destaque, o técnico Cristian Chivu solicitou especificamente a contratação de Provedel para garantir uma disputa de alto nível pela camisa número um.

De acordo com o especialista em transferências Alfredo Pedulla, as negociações entre os dois clubes alcançaram um avanço. A Lazio insistia em um valor em torno de € 5 milhões, enquanto a Inter inicialmente buscava uma faixa mais baixa, de € 2,5 milhões. Os dois gigantes italianos acabaram chegando a um meio-termo, acordando um valor final de € 3 milhões para facilitar a transferência. Com os clubes agora em total acordo, espera-se que o goleiro veterano finalize as formalidades de sua transferência para o San Siro em breve.



