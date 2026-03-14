Um empate no final e dois lances que vão dar o que falar por muito tempo.

O confronto em San Siro, no estádio Giuseppe Meazza, entre Inter e Atalanta terminou em 1 a 1: ao gol marcado no primeiro tempo por Francesco Pio Esposito, Nikola Krstovic respondeu com um gol no segundo tempo, em meio aos protestos da torcida nerazzurra.

Não foi o único episódio que deixará muitas repercussões nos próximos dias: também o contato, na área de pênalti dos bergamascos, entre Davide Frattesi e Giorgio Scalvini — sobre o qual tanto o árbitro Manganiello quanto o VAR deixaram passar — gerou muitas polêmicas.

Após mais de uma hora de espera desde o apito final, chegou a confirmação por parte do clube nerazzurro:, uma decisão que demonstra todo o descontentamento com as decisões tomadas durante o jogo.