Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Chivu Allegri Conte 2025 26Calciomercato
Gabriele Stragapede

Traduzido por

O Inter não consegue mais vencer e mantém aberta a disputa pelo título: comparando os calendários, porque o Napoli e o Milan ainda podem acreditar. Mas Chivu tem uma vantagem

Todas as chances das três equipes de conquistar o título do campeonato ao final da temporada.

O Inter não consegue mais vencer.

Parece uma coincidência, mas o mês de março terminará — devido à pausa dedicada às seleções nacionais, na qual também a Itália de Gattuso disputará a classificação para a próxima Copa do Mundo no Canadá, Estados Unidos e México — sem nenhuma vitória para a equipe nerazzurra comandada por Cristian Chivu (embora, devido à suspensão da última rodada, Kolarov estivesse presente como técnico principal na noite no Franchi): de fato, após o empate em 0 a 0 na partida de ida das semifinais da Copa da Itália contra o Como, veio a derrota no clássico contra o Milan e os dois empates consecutivos por 1 a 1, primeiro em casa contra a Atalanta e depois fora de casa contra a Fiorentina.

Um dado que atesta como a disputa pelo Scudetto está mais aberta do que nunca.

  • A CRISE DO INTER EM UM DADO

    Há um dado impressionante nesta Inter: entre as sete primeiras equipes da classificação da Série A, os nerazzurri são o time que mais perdeu pontos — como relata a DAZN — em situações de vantagem, tendo deixado escapar nada menos que 12 pontos.

    É um dado, é verdade, uma estatística um tanto fria, mas que atesta o período negativo do clube da Viale della Liberazione que — quer se queira ou não — está mantendo vivas e inalteradas as ambições tanto do Milan quanto do Napoli na disputa pelo Scudetto, já que a tabela mostra a Inter a +6 dos rossoneri e a +7 dos partenopeus.

    Uma vantagem importante, mas não insuperável.

    • Publicidade

  • NÃO É O MELHOR MOMENTO DO INTER

    Provavelmente, a pausa chega no momento certo para o Inter: Kolarov também afirmou isso à DAZN após a partida, reconhecendo que não é o melhor momento para os nerazzurri. Contra a Fiorentina, a vantagem veio logo com Esposito, mas depois o time da Viale della Liberazione não conseguiu fechar o jogo como antes, deixando campo, espaço e confiança para os viola, que conseguiram empatar.

    Nesse sentido, o aspecto psicológico é fundamental, se não decisivo: zero vitórias neste mês e a possibilidade de que algum fantasma da perda do Scudetto na reta final possa reaparecer nos pensamentos e nas cabeças dos jogadores nerazzurri (situações que já ocorreram com o Milan de Pioli antes e com o próprio Napoli de Conte depois).

    Nada deve ser subestimado: a confiança precisa ser recuperada e a pausa pode trazer também algumas recuperações importantes, como a do capitão Lautaro Martinez. A próxima rodada do campeonato torna-se fundamental nesse sentido.

  • A VANTAGEM NA PRÓXIMA RODADA

    Chamar de vantagem um jogo em casa contra uma Roma em alta e determinada a se classificar para a próxima edição da Liga dos Campeões talvez não seja totalmente adequado. Mas a atenção, na verdade, mais do que no domingo de Páscoa, deve se voltar para a segunda-feira de Páscoa: o Inter jogará primeiro, no domingo à noite, e depois poderá sentar-se para assistir ao Napoli x Milan na segunda-feira à noite, às 20h45, ao vivo do estádio Diego Armando Maradona.

    Seja como for, pelo menos uma das duas candidatas ao Scudetto perderá pontos na próxima rodada e se distanciará — ou, no máximo, manterá intacta — a vantagem sobre o Inter na liderança da classificação da Série A.

    Por esse motivo, a 31ª rodada é absolutamente decisiva, para um caminho ou outro, na disputa pelo Scudetto.

  • O NÁPOLES ACREDITA

    Mas, para um Inter que perdeu alguns pontos nas últimas três rodadas, há duas adversárias ansiosas por diminuir ainda mais a diferença e que esperam se enfrentar na segunda-feira de Páscoa para descobrir quem será realmente a principal rival do Inter.

    Vamos começar pelo Napoli. O técnico Antonio Conte foi claro nesse sentido: “Nestes sete meses, mantivemos o ritmo; agora precisamos nos classificar para a Champions, mas sabemos que outros times também querem isso. Ninguém deve nos impedir de olhar para frente; hoje colocamos um pouco de pressão sobre quem está à frente”.

    A missão de Conte está toda na última frase: pressionar quem está à frente. O técnico dos azzurri ainda acredita na recuperaçãona disputa pelo Scudetto e tem dois fatores importantes com os quais contar: a recuperação dos lesionados e o calendário.

    Após a recuperação de De Bruyne e Anguissa, o técnico salentino espera que Rrahmani e Di Lorenzo estejam 100% recuperados, assim como Lobotka, todos jogadores fundamentais para o esquema dos napolitanos. E depois há aquele calendário que indica que, depois do Milan, os desafios mais complexos são contra Lazio, Bologna e Como. Um caminho em que os napolitanos são favoritos — pelo menos no papel — na maioria dos jogos e estão prontos para recuperar mais alguns pontos sobre os nerazzurri, que parecem ter perdido um pouco de segurança.

  • O MILAN ESTÁ LÁ

    E depois há o Milan.

    Massimiliano Allegri mostrou-se mais cauteloso após a vitória sobre o Torino: “Encontramos um Torino em boa forma e forçamos demais o jogo; não foi fácil depois do empate no primeiro tempo. Estamos no final da temporada e precisamos pensar em vencer e melhorar a classificação. Olhamos para trás: é mais uma vitória a menos em relação ao nosso objetivo principal”.

    A escolha estilística e comunicativa do técnico de Livorno é sempre a mesma: o objetivo final é o retorno à Liga dos Campeões. Mas, no momento, a tabela mostra que o Milan está a seis pontos e recuperou um pouco de confiança na partida contra o Torino, depois da derrota no Olimpico contra a Lazio, que parecia ter abalado a confiança da equipe rossonera.

    O calendário do Milan não é dos mais fáceis, considerando os confrontos contra o Napoli na segunda-feira de Páscoa e contra a Juventus no final de abril, mas, além da Atalanta, os milaneses têm todos os compromissos, no papel, ao seu alcance, com a possibilidade de aproveitar novos tropeços do Inter.

    O campo dará a resposta, mas a disputa pelo Scudetto está mais aberta do que nunca após esta trigésima rodada do campeonato.

  • O CALENDÁRIO DO INTER

    No dia 05/04/2026, às 20h45, pela Série A, contra a Roma (Inter x Roma)

    Em 12/04/2026, às 20h45, pela Série A, contra o Como (Como x Inter)

    Em 17/04/2026 às 20h45 na Série A contra o Cagliari (Inter - Cagliari)

    Em 21/04/2026 às 21h00 na Coppa Italia contra o Como (Inter - Como)

    Em 26/04/2026 às 18h00 na Série A contra o Torino (Torino - Inter)

    Em 03/05/2026 às 15h00 na Série A contra o Parma (Inter - Parma)

    10/05/2026 às 15h00 na Série A contra a Lazio (Lazio x Inter)

    No dia 17/05/2026 às 15h00 na Série A contra o Verona (Inter - Verona)

    Em 24/05/2026 às 15h00 na Série A contra o Bologna (Bologna - Inter)

  • O CALENDÁRIO DO MILAN

    No dia 06/04/2026, às 20h45, pela Série A, contra o Napoli (Napoli x Milan)

    Em 11/04/2026, às 18h, pela Série A contra a Udinese (Milan x Udinese)

    Em 19/04/2026 às 15h00 na Série A contra o Verona (Verona x Milan)

    Em 26/04/2026 às 20h45 na Série A contra a Juventus (Milan - Juventus)

    Em 03/05/2026 às 15h00 na Série A contra o Sassuolo (Sassuolo - Milan)

    Em 10/05/2026 às 15h00 na Série A contra a Atalanta (Milan - Atalanta)

    No dia 17/05/2026 às 15h00 na Série A contra o Genoa (Genoa - Milan)

    Em 24/05/2026 às 15h00 na Série A contra o Cagliari (Milan - Cagliari)

  • O CALENDÁRIO DO NÁPOLES

    No dia 06/04/2026, às 20h45, pela Série A, contra o Milan (Napoli x Milan)

    Em 12/04/2026, às 15h, pela Série A, contra o Parma (Parma x Napoli)

    Em 18/04/2026 às 18h00 na Série A contra a Lazio (Nápoles - Lazio)

    Em 24/04/2026 às 20h45 na Série A contra a Cremonese (Nápoles - Cremonese)

    Em 03/05/2026 às 15h00 na Série A contra o Como (Como - Napoli)

    Em 10/05/2026 às 15h00 na Série A contra o Bologna (Napoli - Bologna)

    Em 17/05/2026 às 15h00 na Série A contra o Pisa (Pisa x Napoli)

    Em 24/05/2026 às 15h00 na Série A contra a Udinese (Napoli - Udinese)