O Inter Miami e o LA Galaxy estariam interessados em contratar o meio-campista Casemiro, do Manchester United, neste verão

O fato de dois dos maiores clubes da MLS estarem interessados em Casemiro não é nenhuma surpresa. Parece que o volante, que conquistou tudo o que era possível no Real Madrid, é visto como a escolha ideal para a liga. Ambas as equipes também têm essa necessidade. O Galaxy está com uma vaga a ser preenchida no meio-campo após perder Riqui Puig, que passou por uma segunda cirurgia no ligamento cruzado anterior em dois anos. Já o Miami não conseguiu substituir totalmente Sergio Busquets após sua aposentadoria em dezembro.

A notícia foi divulgada inicialmente pelo The Athletic.