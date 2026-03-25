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O Inter Miami e o LA Galaxy estariam interessados em contratar o meio-campista Casemiro, do Manchester United, neste verão
Notícias sobre o interesse de grandes clubes da MLS
O fato de dois dos maiores clubes da MLS estarem interessados em Casemiro não é nenhuma surpresa. Parece que o volante, que conquistou tudo o que era possível no Real Madrid, é visto como a escolha ideal para a liga. Ambas as equipes também têm essa necessidade. O Galaxy está com uma vaga a ser preenchida no meio-campo após perder Riqui Puig, que passou por uma segunda cirurgia no ligamento cruzado anterior em dois anos. Já o Miami não conseguiu substituir totalmente Sergio Busquets após sua aposentadoria em dezembro.
A notícia foi divulgada inicialmente pelo The Athletic.
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Um pouco de magia com o teto salarial
No entanto, as restrições da MLS parecem dificultar uma transferência para qualquer um dos clubes. Nem o Miami nem o LA têm uma vaga de Jogador Designado disponível e, portanto, não poderiam oferecer a Casemiro um contrato à altura de sua experiência.
O Herons tem três jogadores designados: Lionel Messi, Rodrigo De Paul e Germán Berterame, vinculados a contratos de vários anos. O Galaxy, por sua vez, terá uma vaga disponível em 2027. Ainda assim, Casemiro teria que aceitar uma redução salarial significativa — pelo menos no curto prazo — se quiser assinar um contrato na MLS.
- AFP
Uma passagem mista pelo Manchester United
A passagem do brasileiro pelo Manchester United não saiu exatamente como planejado. Após uma carreira brilhante no Real Madrid, ele se transferiu para o norte da Inglaterra em 2022, em uma transação avaliada em cerca de US$ 80 milhões. Sua chegada coincidiu com uma fase de declínio dos Red Devils, que têm enfrentado dificuldades tanto no campeonato nacional quanto na Europa, apesar dos significativos investimentos financeiros. Casemiro disputou 155 partidas e conquistou dois títulos em três temporadas completas no clube.
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Uma viagem aos Estados Unidos neste verão
Casemiro já tem uma viagem aos Estados Unidos marcada. Apesar da idade, ele continua sendo uma peça fundamental da seleção brasileira sob o comando do novo técnico Carlo Ancelotti. Ele foi convocado para duas seleções no outono passado e deve desempenhar um papel importante nos dois amistosos que acontecerão no final desta semana. O Manchester United ocupa atualmente a terceira posição na Premier League, faltando sete partidas para o fim da temporada, e busca garantir o retorno à Liga dos Campeões.