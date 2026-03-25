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Manchester United v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport
Thomas Hindle

Traduzido por

O Inter Miami e o LA Galaxy estariam interessados em contratar o meio-campista Casemiro, do Manchester United, neste verão

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Os clubes da MLS Inter Miami e LA Galaxy estariam considerando contratar o meio-campista do Manchester United, Casemiro, após o término de seu contrato neste verão. O brasileiro anunciou no mês passado que pretende deixar a Premier League em junho, depois que o clube decidiu não exercer a opção de prorrogar seu contrato por mais um ano. No entanto, nenhum dos clubes interessados tem uma vaga para “Jogador Designado” disponível no momento.

  • Notícias sobre o interesse de grandes clubes da MLS

    O fato de dois dos maiores clubes da MLS estarem interessados em Casemiro não é nenhuma surpresa. Parece que o volante, que conquistou tudo o que era possível no Real Madrid, é visto como a escolha ideal para a liga. Ambas as equipes também têm essa necessidade. O Galaxy está com uma vaga a ser preenchida no meio-campo após perder Riqui Puig, que passou por uma segunda cirurgia no ligamento cruzado anterior em dois anos. Já o Miami não conseguiu substituir totalmente Sergio Busquets após sua aposentadoria em dezembro.

    A notícia foi divulgada inicialmente pelo The Athletic.

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  • Inter Miami CF v Nashville SC - CONCACAF Champions CupGetty Images Sport

    Um pouco de magia com o teto salarial

    No entanto, as restrições da MLS parecem dificultar uma transferência para qualquer um dos clubes. Nem o Miami nem o LA têm uma vaga de Jogador Designado disponível e, portanto, não poderiam oferecer a Casemiro um contrato à altura de sua experiência.

    O Herons tem três jogadores designados: Lionel Messi, Rodrigo De Paul e Germán Berterame, vinculados a contratos de vários anos. O Galaxy, por sua vez, terá uma vaga disponível em 2027. Ainda assim, Casemiro teria que aceitar uma redução salarial significativa — pelo menos no curto prazo — se quiser assinar um contrato na MLS.

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-ASTON VILLAAFP

    Uma passagem mista pelo Manchester United

    A passagem do brasileiro pelo Manchester United não saiu exatamente como planejado. Após uma carreira brilhante no Real Madrid, ele se transferiu para o norte da Inglaterra em 2022, em uma transação avaliada em cerca de US$ 80 milhões. Sua chegada coincidiu com uma fase de declínio dos Red Devils, que têm enfrentado dificuldades tanto no campeonato nacional quanto na Europa, apesar dos significativos investimentos financeiros. Casemiro disputou 155 partidas e conquistou dois títulos em três temporadas completas no clube.

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    Uma viagem aos Estados Unidos neste verão

    Casemiro já tem uma viagem aos Estados Unidos marcada. Apesar da idade, ele continua sendo uma peça fundamental da seleção brasileira sob o comando do novo técnico Carlo Ancelotti. Ele foi convocado para duas seleções no outono passado e deve desempenhar um papel importante nos dois amistosos que acontecerão no final desta semana. O Manchester United ocupa atualmente a terceira posição na Premier League, faltando sete partidas para o fim da temporada, e busca garantir o retorno à Liga dos Campeões.