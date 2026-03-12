O Inter Miami, de Lionel Messi, está pronto para competir com a Juventus pela contratação do astro do Manchester City na janela de transferências do verão

Goretzka já confirmou que deixará o Bayern quando seu contrato expirar em junho. O jogador da seleção alemã está ansioso por um novo desafio, afirmando: “Estou tentado a ter uma experiência no exterior: talvez seja minha última chance”. Essa admissão colocou a Juventus em alerta máximo, embora enfrente forte concorrência do Arsenal, que supostamente é o destino dos sonhos do jogador.

Embora a Premier League continue sendo uma ameaça, a Juve está apostando no projeto de Luciano Spalletti para atrair o jogador de 31 anos para a Série A. O salário atual de Goretzka, de quase € 7 milhões líquidos por ano, está ao alcance da Bianconeri, desde que ela consiga se livrar de outros jogadores com salários altos.