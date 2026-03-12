Getty Images Sport
Traduzido por
O Inter Miami, de Lionel Messi, está pronto para competir com a Juventus pela contratação do astro do Manchester City na janela de transferências do verão
- Getty Images Sport
Inter Miami entra na disputa pela estrela do Manchester City
O Inter Miami não está sozinho nessa busca, já que o Benfica, antigo clube de Silva, sonha com seu retorno, enquanto o Galatasaray também acompanha a situação de perto, de acordo com a Gazzetta dello Sport. No entanto, a perspectiva de jogar ao lado de Messi nos Estados Unidos é um grande atrativo. Silva ganha atualmente entre € 7 milhões e € 8 milhões líquidos por ano, mais bônus, um valor que tanto o Miami quanto a Juve estão avaliando enquanto preparam suas propostas para o versátil meio-campista.
- (C)Getty Images
Juventus pondera ambiciosa dupla contratação
A Gazzetta afirma que os diretores da Juventus, Damien Comolli e Marco Ottolini, já iniciaram contato para explorar a viabilidade de trazer Silva para Turim. A busca por Silva faz parte de uma estratégia mais ampla para identificar jogadores de elite sem contrato que possam reforçar o elenco sem uma taxa de transferência elevada. Além da estrela do City, a Velha Senhora também está de olho em Leon Goretzka, do Bayern de Munique. Ambos os jogadores representam o perfil de alto nível que a Juventus almeja, embora qualquer acordo provavelmente dependa da garantia da classificação do clube para a Liga dos Campeões na próxima temporada, a fim de assegurar o poder financeiro e o prestígio necessários para vencer a competição.
Goretzka sinaliza saída do Bayern de Munique
Goretzka já confirmou que deixará o Bayern quando seu contrato expirar em junho. O jogador da seleção alemã está ansioso por um novo desafio, afirmando: “Estou tentado a ter uma experiência no exterior: talvez seja minha última chance”. Essa admissão colocou a Juventus em alerta máximo, embora enfrente forte concorrência do Arsenal, que supostamente é o destino dos sonhos do jogador.
Embora a Premier League continue sendo uma ameaça, a Juve está apostando no projeto de Luciano Spalletti para atrair o jogador de 31 anos para a Série A. O salário atual de Goretzka, de quase € 7 milhões líquidos por ano, está ao alcance da Bianconeri, desde que ela consiga se livrar de outros jogadores com salários altos.
- Getty Images Sport
A qualificação para a Liga dos Campeões é fundamental
Para a Juventus, as próximas semanas em campo determinarão seu sucesso no mercado de transferências. O acesso aos € 60 milhões em prêmios da UEFA é essencial para atender às exigências salariais de estrelas como Silva e Goretzka. O clube está atualmente na quarta posição da Serie A, esperando que um final de temporada forte forneça a vantagem necessária para convencer essas estrelas globais a escolherem Turim em vez de Miami, Londres ou Lisboa.
À medida que a janela de transferências de verão se aproxima, a batalha entre a elite europeia tradicional e a força ascendente da MLS será personificada pela disputa por Silva. O ambicioso projeto do Inter Miami, sob o comando de David Beckham e liderado por Messi, oito vezes vencedor da Bola de Ouro, é uma ameaça genuína aos planos da Juventus.
Publicidade