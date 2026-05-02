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Newcastle United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport
Thomas Hindle

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O Inter Miami continuaria em negociações com Casemiro, com o contrato do jogador com o Manchester United prestes a expirar

Casemiro
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Casemiro estaria em negociações para assinar com o Inter de Miami, atual campeão da MLS Cup, assim que seu contrato com o Manchester United chegar ao fim neste verão. O brasileiro deve deixar os Red Devils em junho, e o Miami está entre os principais clubes interessados em contratá-lo. Um acordo com o clube de Miami o colocaria ao lado de Lionel Messi, seu adversário de longa data na CONMEBOL.

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    Casemiro em negociações

    O brasileiro está em negociações para assinar com o tradicional clube da MLS — mas nenhum acordo está iminente. Casemiro recebeu várias ofertas de todo o mundo, incluindo o já conhecido interesse da Liga Profissional da Arábia Saudita. Mas, de acordo com o especialista em transferências Fabrizio Romano, uma contratação pelo Miami parece muito mais provável neste momento.

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    Um negócio complicado

    É importante ressaltar que qualquer negociação envolvendo o jogador brasileiro seria complicada pelas regras salariais da MLS. O Inter Miami conta atualmente com três jogadores designados em seu elenco e não teria condições de investir pesadamente em um quarto. Isso significaria que Casemiro teria que aceitar uma redução salarial significativa para assinar contrato com o clube da MLS.

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    Rejeitando os apelos para que permaneça no United

    Há quem, no Manchester United, esteja ansioso para que Casemiro permaneça no clube. O brasileiro tem apresentado uma melhora no desempenho sob o comando de Michael Carrick. Os torcedores pediram que ele ficasse por “mais um ano” após uma atuação dominante contra o Brentford na noite de segunda-feira. No entanto, ele continua decidido a deixar o clube.

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    O boom da MLS após a Copa do Mundo?

    Casemiro ainda pode ser um dos muitos a optar por se transferir para a MLS após a Copa do Mundo. Antoine Griezmann, do Atlético de Madrid, já chegou a um acordo para assinar com o Orlando City. Enquanto isso, surgiram relatos de que tanto Robert Lewandowski quanto Mohamed Salah poderiam assinar com clubes da MLS — já que os contratos atuais de ambos estão prestes a expirar no Barcelona e no Liverpool.

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