O Inter Miami continuaria em negociações com Casemiro, com o contrato do jogador com o Manchester United prestes a expirar

Casemiro ainda pode ser um dos muitos a optar por se transferir para a MLS após a Copa do Mundo. Antoine Griezmann, do Atlético de Madrid, já chegou a um acordo para assinar com o Orlando City. Enquanto isso, surgiram relatos de que tanto Robert Lewandowski quanto Mohamed Salah poderiam assinar com clubes da MLS — já que os contratos atuais de ambos estão prestes a expirar no Barcelona e no Liverpool.