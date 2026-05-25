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O Inter Miami afirma que Lionel Messi sofre de “sobrecarga” e “fadiga muscular” nos tendões isquiotibiais, embora o astro argentino deva jogar na Copa do Mundo
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Deve estar pronto para a Copa do Mundo
Embora o Inter Miami não tenha dado um prazo definido para o retorno de Messi, Fabrizio Romano informou que o atacante argentino deve estar pronto até o início da Copa do Mundo, em junho.
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A temporada de Messi até agora
Messi disputou todas as 15 partidas do Miami nesta temporada, com exceção de uma, e soma 12 gols e oito assistências no campeonato. Ele é o atual detentor do prêmio de MVP, tendo conquistado o título nas duas últimas temporadas.
- AFP
Próximos jogos da Argentina
A Seleção tem dois amistosos antes de iniciar a defesa do título, no dia 16 de junho, em Kansas City, contra a Argélia.
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O que vem por aí para o Inter Miami?
O Herons terá uma longa pausa antes de voltar a campo, com a próxima partida do campeonato marcada para 22 de julho. Atualmente, a equipe ocupa a segunda posição na Conferência Leste, com 31 pontos após 15 partidas.