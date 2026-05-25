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O Inter Miami divulgou um comunicado sobre Lionel Messi depois que o jogador de 38 anos foi substituído no domingo, durante a partida contra o Philadelphia Union, devido a um incômodo físico. Após exames complementares realizados na segunda-feira, o clube informou que o diagnóstico inicial de Messi indicou “sobrecarga associada à fadiga muscular no tendão da coxa esquerda”, sendo que seu retorno às atividades dependerá de sua “evolução clínica e funcional”.