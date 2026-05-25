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Inter Miami CF v Philadelphia UnionGetty Images Sport

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O Inter Miami afirma que Lionel Messi sofre de “sobrecarga” e “fadiga muscular” nos tendões isquiotibiais, embora o astro argentino deva jogar na Copa do Mundo

Inter Miami CF x Philadelphia Union
Inter Miami CF
Philadelphia Union
Major League Soccer
L. Messi
Argentina

O Inter Miami divulgou um comunicado sobre Lionel Messi depois que o jogador de 38 anos foi substituído no domingo, durante a partida contra o Philadelphia Union, devido a um incômodo físico. Após exames complementares realizados na segunda-feira, o clube informou que o diagnóstico inicial de Messi indicou “sobrecarga associada à fadiga muscular no tendão da coxa esquerda”, sendo que seu retorno às atividades dependerá de sua “evolução clínica e funcional”.


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    Deve estar pronto para a Copa do Mundo

    Embora o Inter Miami não tenha dado um prazo definido para o retorno de Messi, Fabrizio Romano informou que o atacante argentino deve estar pronto até o início da Copa do Mundo, em junho.



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    A temporada de Messi até agora

    Messi disputou todas as 15 partidas do Miami nesta temporada, com exceção de uma, e soma 12 gols e oito assistências no campeonato. Ele é o atual detentor do prêmio de MVP, tendo conquistado o título nas duas últimas temporadas.

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    Próximos jogos da Argentina

    A Seleção tem dois amistosos antes de iniciar a defesa do título, no dia 16 de junho, em Kansas City, contra a Argélia.

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    O que vem por aí para o Inter Miami?

    O Herons terá uma longa pausa antes de voltar a campo, com a próxima partida do campeonato marcada para 22 de julho. Atualmente, a equipe ocupa a segunda posição na Conferência Leste, com 31 pontos após 15 partidas.