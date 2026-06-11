O Inter já arrecadou 30 milhões no mercado de transferências: foram concluídas as vendas de Dumfries, Akinsanmiro e Esposito

Além disso, há alguns jogadores em situação incerta que poderiam deixar o Inter, aumentando o orçamento para o mercado de transferências. Por Davide Frattesi, há muitos clubes interessados, mas, por enquanto, ainda não há nenhuma proposta concreta (ele pode sair por um valor em torno de 20 milhões); quanto a Aleksandar Stankovic, foi exercido o direito de recompra por 23 milhões e a ideia é mantê-lo no elenco, mas, diante de ofertas consideradas significativas, ele poderia sair. Fique de olho também em possíveis desdobramentos relacionados ao futuro de Yann Bisseck e Luis Henrique. Para encerrar, Benjamin Pavard deixará o Inter após retornar do empréstimo ao Marselha, e o Besiktas está avaliando a compra definitiva de Kristjan Asllani por 12 milhões de euros.



