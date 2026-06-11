A Inter do futuro será, provavelmente, mais jovem. Após conquistar o título do campeonato, a diretoria começou a trabalhar para reforçar o time com o objetivo de reduzir a média de idade: Oumar Solet (nascido em 2000) é o nome mais cotado para a defesa, que perderá Acerbi, mas não só isso: na lateral direita, Dumfries se foi e, para substituí-lo, os esforços estão se concentrando em Marco Palestra (primeira oferta de 45 milhões rejeitada pela Atalanta); no meio-campo, Curtis Jones, do Liverpool, foi identificado como a contratação ideal; no ataque, salvo surpresas, tudo deve permanecer como está, com Lautaro, Thuram, Bonny e Esposito.
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O Inter já arrecadou 30 milhões no mercado de transferências: foram concluídas as vendas de Dumfries, Akinsanmiro e Esposito
AS TRÊS TRANSFERÊNCIAS DO INTER
Os nerazzurri também estão atuando no mercado de transferências, e, em comparação com a concorrência, já começaram a arrecadar. Enquanto aguardam a abertura oficial do mercado, o Inter fechou três transferências que renderam um total de 30 milhões de euros aos cofres do clube: Denzel Dumfries vai para o Real Madrid em troca da cláusula de rescisão de 20 milhões de euros já paga (e que será recebida integralmente de uma só vez), conforme noticiado pela Sky Sport, o Pisa exercerá o direito de resgate de 6 milhões de euros por Ebenezer Akinsanmiro (a Inter tem um direito de resgate de 7,5 milhões) e o Cagliari decidiu contratar Sebastiano Esposito em caráter definitivo, pagando aos coletes azuis 4 milhões mais uma porcentagem sobre a futura revenda.
QUEM MAIS PODE PARTIR
Além disso, há alguns jogadores em situação incerta que poderiam deixar o Inter, aumentando o orçamento para o mercado de transferências. Por Davide Frattesi, há muitos clubes interessados, mas, por enquanto, ainda não há nenhuma proposta concreta (ele pode sair por um valor em torno de 20 milhões); quanto a Aleksandar Stankovic, foi exercido o direito de recompra por 23 milhões e a ideia é mantê-lo no elenco, mas, diante de ofertas consideradas significativas, ele poderia sair. Fique de olho também em possíveis desdobramentos relacionados ao futuro de Yann Bisseck e Luis Henrique. Para encerrar, Benjamin Pavard deixará o Inter após retornar do empréstimo ao Marselha, e o Besiktas está avaliando a compra definitiva de Kristjan Asllani por 12 milhões de euros.