O Inter homenageia Aleksandar Stankovic: a primeira contratação que custou 63 milhões de euros, números e o futuro do filho de Dejan

Este é o comunicado do Inter.





“O gramado verde, o sol no céu, o azul e preto em campo e nas arquibancadas, o clima de festa. Momentos que cativam, que conquistam, sobretudo quando vistos pelos olhos de uma criança. Momentos que Aleksandar Stanković viveu várias vezes nos primeiros anos de sua vida, quando seu pai, Dejan, conquistava títulos com o Inter: nascido em Milão em 3 de agosto de 2005, Aleksandar deu seus primeiros passos com o azul e preto costurado nas costas durante as comemorações do Scudetto no gramado de San Siro. Essas cores penetraram em seu íntimo, enquanto o futebol já corria em suas veias: sua primeira lembrança ligada ao mundo do futebol é uma jogadinha disputada com os irmãos no centro de treinamento de Appiano Gentile, com José Mourinho observando à distância.





Um vínculo natural, inevitável quando se mergulha na paixão da torcida do Inter. Uma história de emoções fortes, como as que Aleksandar sentiu ao vestir a camisa do Inter ao ingressar nas categorias de base aos 12 anos, após um teste contra o Ausonia. Um amor à primeira vista, cultivado com tempo e dedicação nas categorias de base nerazzurre, onde Aleksandar se formou como jogador e como homem, onde encontrou um técnico como Cristian Chivu, que o ajudou a crescer e lhe confiou, em diversas ocasiões, a braçadeira de capitão, e onde construiu um vínculo com Pio Esposito, com quem compartilhou momentos memoráveis.





Quando criança, sonhava em seguir os passos do pai, estudou seu estilo de jogo e herdou a posição de meio-campista, mas se formou à sua maneira, desenvolvendo uma inteligência tática, uma força física e uma versatilidade que lhe permitem jogar não apenas no meio-campo, mas também como zagueiro central. Acumulou, no total, 58 partidas pela Primavera do Inter, com a qual marcou 12 gols e deu 6 assistências, demonstrando um talento sólido e brilhante.





Ele não tinha um plano B, o futebol era o seu caminho: as portas do time principal e os primeiros treinos com os jogadores mais experientes fizeram com que ele sentisse o sabor do seu sonho, mas Aleksandar manteve os pés bem firmes no chão: o foco continuou sendo seu crescimento, sua trajetória e a possibilidade de viver experiências formativas. Ele seguiu os passos de seu amigo Federico Dimarco, que em 2017 foi jogar na Suíça pelo Sion: Aleksandar foi para Lucerna em 2024 e, no campeonato suíço, teve uma temporada de destaque com 38 partidas e 3 gols. Um cartão de visita que o levou à Bélgica para vestir outra camisa nerazzurra, a do Club Brugge, com o qual foi protagonista de uma temporada com 55 partidas no total, enriquecidas por 9 gols, 5 assistências e momentos inesquecíveis, como a estreia na Liga dos Campeões.





Uma trajetória que agora o traz de volta para casa, pronto para viver seu sonho, vestindo novamente as cores pelas quais se apaixonou quando era criança. Aleksandar Stankovic fecha um ciclo e se prepara para escrever sua história, muito pessoal, com a camisa do Inter".