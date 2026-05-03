O Inter conquista o título da Série A com três rodadas de antecedência após a vitória sobre o Parma, com o ex-jogador do Manchester United marcando o gol decisivo

A festa começou oficialmente na metade azul de Milão. O Inter entrou em campo no confronto de domingo sabendo que bastaria um único ponto para garantir o título de campeão da Itália, mas a equipe de Cristian Chivu não deixou nada ao acaso.

Thuram e Mkhitaryan marcaram os gols que garantiram que a temporada 2025-26 terminasse com um título, marcando o 21º título da história do clube e o terceiro nos últimos seis anos.

Com o Napoli nove pontos atrás e o AC Milan ficando ainda mais para trás após uma decepcionante derrota por 2 a 0 para o Sassuolo no início do dia, o cenário estava perfeitamente montado.







