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O Inter conquista o título da Série A com três rodadas de antecedência após a vitória sobre o Parma, com o ex-jogador do Manchester United marcando o gol decisivo
Nerazzurri conquistam o 21º Scudetto
A festa começou oficialmente na metade azul de Milão. O Inter entrou em campo no confronto de domingo sabendo que bastaria um único ponto para garantir o título de campeão da Itália, mas a equipe de Cristian Chivu não deixou nada ao acaso.
Thuram e Mkhitaryan marcaram os gols que garantiram que a temporada 2025-26 terminasse com um título, marcando o 21º título da história do clube e o terceiro nos últimos seis anos.
Com o Napoli nove pontos atrás e o AC Milan ficando ainda mais para trás após uma decepcionante derrota por 2 a 0 para o Sassuolo no início do dia, o cenário estava perfeitamente montado.
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Thuram e Mkhitaryan cumprem o prometido
O impasse foi finalmente quebrado nos acréscimos do primeiro tempo. Após um período de pressão contínua, Piotr Zielinski abriu a defesa do Parma com um passe certeiro que encontrou Thuram. O jogador da seleção francesa demonstrou grande tranquilidade ao mandar a bola para o fundo da rede, levando a torcida da casa ao delírio.
O resultado ficou praticamente selado aos 80 minutos, quando o ex-meio-campista do Manchester United, Mkhitaryan, ampliou a vantagem. Após boa jogada de Lautaro Martinez, que entrou no segundo tempo, o veterano armênio mandou a bola para o fundo da rede à queima-roupa.
A virada na carreira de treinador de Chivu
A conquista marca um marco significativo para Chivu, que teve uma temporada de estreia notável no banco do Inter.
O romeno, que conquistou a tríplice coroa como lendário zagueiro do clube, garantiu agora seu primeiro título importante como técnico. Sua flexibilidade tática e capacidade de manter o foco do elenco ao longo da temporada têm sido elogiadas por especialistas em toda a Europa.
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O sonho duplo continua vivo
Embora o título da Série A já esteja garantido, a temporada do Inter está longe de terminar. Os Nerazzurri buscarão transformar esse sucesso nacional em uma dobradinha quando enfrentarem a Lazio na final da Coppa Italia, no Estádio Olímpico, no dia 13 de maio. Essa é uma oportunidade para Chivu coroar sua histórica primeira temporada, acrescentando mais um título à coleção de troféus.