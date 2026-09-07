O início da era do bilhão de euros: Barcelona detona bomba financeira com o maior orçamento de sua história

O Barcelona encerrou o exercício financeiro de 2025-2026 com uma receita operacional recorde de 1,06 bilhão de euros, superando a marca da temporada anterior, de 994 milhões de euros, embora um pouco abaixo do orçamento planejado, que era de 1,075 bilhão de euros, de acordo com o que noticiou o "Mundo Deportivo".

No que diz respeito aos resultados, o clube obteve um lucro das operações ordinárias de 0,2 milhão de euros, mas os itens não recorrentes viraram o jogo, já que o clube registrou um prejuízo de 14 milhões de euros antes dos impostos, fazendo com que o prejuízo líquido, após a adição do imposto sobre as empresas de 4 milhões de euros, chegasse a 18 milhões de euros.

O clube esclareceu que esse prejuízo poderia ter sido evitado e o resultado transformado em positivo caso tivesse sido concretizada a venda de qualquer jogador antes de 30 de junho de 2026.