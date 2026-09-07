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Joan Laporta AFP/Josep Lago

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O início da era do bilhão de euros: Barcelona detona bomba financeira com o maior orçamento de sua história

Barcelona
La Liga
Liga dos Campeões
Espanha

O plano dos 53%: como o Barça vai controlar sua folha salarial?

O Barcelona divulgou seu balanço financeiro referente à temporada 2025-2026, anunciando receitas operacionais recordes e a apresentação de um orçamento histórico para a temporada 2026-2027, que será o maior da história do clube e do futebol espanhol.

A diretoria do clube deverá apresentar os dados financeiros e o orçamento da nova temporada para votação na Assembleia Geral Ordinária no sábado, 19 de setembro.


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  • Temporada dos recordes: e prejuízo contábil

    O Barcelona encerrou o exercício financeiro de 2025-2026 com uma receita operacional recorde de 1,06 bilhão de euros, superando a marca da temporada anterior, de 994 milhões de euros, embora um pouco abaixo do orçamento planejado, que era de 1,075 bilhão de euros, de acordo com o que noticiou o "Mundo Deportivo".

    No que diz respeito aos resultados, o clube obteve um lucro das operações ordinárias de 0,2 milhão de euros, mas os itens não recorrentes viraram o jogo, já que o clube registrou um prejuízo de 14 milhões de euros antes dos impostos, fazendo com que o prejuízo líquido, após a adição do imposto sobre as empresas de 4 milhões de euros, chegasse a 18 milhões de euros.

    O clube esclareceu que esse prejuízo poderia ter sido evitado e o resultado transformado em positivo caso tivesse sido concretizada a venda de qualquer jogador antes de 30 de junho de 2026.

    • Publicidade

  • Detalhes das perdas excepcionais: a PSL e a Barça Produções

    O comunicado atribuiu os detalhes dos itens extraordinários a dois fatores principais:

    Primeiro: a criação de licenças de assentos pessoais (PSL) para os assentos VIP no estádio Spotify Camp Nou, com valor atualizado de 9,5 milhões de euros, por meio das empresas New Era Visionary Group e Fortah Advisors.

    Segundo: a desvalorização da empresa "Societat Barça Produccions", tendo sido registrado o montante de 23 milhões de euros como despesas extraordinárias antes de impostos, elevando o valor total da desvalorização para 116 milhões de euros.

    Atualmente, o clube mantém uma participação estimada em 73 milhões de euros, com sua fatia total subindo de 53,4% para 63,14% em contrapartida da quitação da dívida e do estabelecimento de um novo cronograma de pagamento para a participação restante de um dos sócios.

  • O patrocínio e o licenciamento: o verdadeiro motor da recuperação

    Do lado positivo, as receitas comerciais do clube continuaram a bater recordes.

    As receitas com patrocínio chegaram a 265 milhões de euros, um aumento de 5 milhões em relação ao ano passado, um recorde histórico para o clube, enquanto a empresa "Barça Licensing & Merchandising" (BLM) obteve receitas de 208 milhões de euros, um aumento expressivo de 40 milhões de euros em comparação com a temporada 2024-2025.

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  • Orçamento 2026-2027: a aposta no novo Camp Nou

    Já a grande surpresa ficou por conta do orçamento da próxima temporada, 2026-2027, que o clube elaborou com base na premissa de disputar todas as partidas da temporada no estádio Spotify Camp Nou com capacidade total, com a previsão de uma ampliação adicional da capacidade no primeiro semestre de 2027.

    O clube espera que a receita operacional alcance a cifra histórica e inédita de 1,195 bilhão de euros, com um lucro de um milhão de euros nas operações ordinárias e outro milhão de euros como resultado líquido final, uma vez que o clube não prevê nenhuma operação extraordinária.

  • Salários sob controle: apenas 53%

    Em uma mensagem de tranquilização aos sócios do clube e à La Liga, o Barcelona garantiu que os custos esportivos (salários + amortização) permanecerão dentro da faixa segura.

    Do orçamento total de 1,195 bilhão, a folha salarial será de 636 milhões de euros, o equivalente a apenas 53% das receitas, um percentual próximo aos 54% registrados na temporada passada (571 milhões de euros).

    Esse aumento na receita total permitirá ao clube cobrir os aumentos previstos nos salários dos jogadores titulares após a renovação de seus contratos, além de reforçar outros departamentos, como o time de basquete, fazendo o Barcelona iniciar oficialmente a era de 1,25 bilhão de euros a partir do coração do novo Camp Nou.

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