O início da era do bilhão de euros: Barcelona detona bomba financeira com o maior orçamento de sua história

O Barcelona divulgou seu balanço financeiro referente à temporada 2025-2026, anunciando receitas operacionais recordes e a apresentação de um orçamento histórico para a temporada 2026-2027, que será o maior da história do clube e do futebol espanhol.
A diretoria do clube deverá apresentar os dados financeiros e o orçamento da nova temporada para votação na Assembleia Geral Ordinária no sábado, 19 de setembro.
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