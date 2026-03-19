O informante foi desmascarado! O Chelsea descobre a identidade do culpado que vazou informações sobre a equipe antes das derrotas para o PSG na Liga dos Campeões

As repercussões da derrota por 8 a 2 no placar agregado para o PSG também lançaram dúvidas sobre o futuro de Enzo Fernández. O argentino, que chegou ao Chelsea por uma quantia recorde na época de 107 milhões de libras em janeiro de 2023 e já disputou mais de 150 partidas, recentemente gerou incertezas. Quando questionado pela ESPN se permaneceria no clube na próxima temporada, o jogador de 25 anos respondeu: “Não sei, faltam oito jogos e a FA Cup. Tem a Copa do Mundo e depois veremos.”

No entanto, Rosenior revelou que teve uma longa conversa com o meio-campista para esclarecer sua posição, afirmando: “Tive uma ótima conversa com Enzo esta manhã, antes do treino... Ele é um dos capitães do clube. O que eu diria é que ele deixou muito, muito claro para mim o quanto está feliz aqui neste clube, o quanto quer vencer... Para mim, ele está totalmente comprometido com este grupo”, explicou o técnico.