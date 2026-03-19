Getty Images Sport
Traduzido por
O informante foi desmascarado! O Chelsea descobre a identidade do culpado que vazou informações sobre a equipe antes das derrotas para o PSG na Liga dos Campeões
Investigação interna identifica a origem
Ambos os vazamentos se revelaram totalmente precisos, coincidindo com uma goleada sofrida contra o PSG, em que o Chelsea perdeu por 5 a 2 em Paris antes de cair por 3 a 0 em Stamford Bridge. Isso levou a uma investigação interna intensiva. Rosenior revelou agora que a fonte foi identificada, esclarecendo que a violação não teve origem dentro de seu elenco.
- Getty Images Sport
Rosenior confirma que a situação está resolvida
Em entrevista coletiva antes da viagem para enfrentar o Everton, Rosenior confirmou que o mistério havia sido resolvido. O Chelsea buscará se recuperar da recente derrota por 1 a 0 para o Newcastle, já que ocupa a sexta colocação, a apenas três pontos do Aston Villa, quarto colocado, na disputa por uma vaga na Liga dos Campeões. O técnico dirigiu-se diretamente à imprensa para esclarecer o assunto, insistindo que o clube havia tomado as medidas necessárias para garantir que tal constrangimento não se repetisse.
“Sabemos (quem é)”, disse Rosenior aos repórteres. “Não houve qualquer intenção maliciosa contra mim ou contra a equipe. Sabemos de onde veio e já resolvemos a situação.”
Conversa franca com Enzo Fernández
As repercussões da derrota por 8 a 2 no placar agregado para o PSG também lançaram dúvidas sobre o futuro de Enzo Fernández. O argentino, que chegou ao Chelsea por uma quantia recorde na época de 107 milhões de libras em janeiro de 2023 e já disputou mais de 150 partidas, recentemente gerou incertezas. Quando questionado pela ESPN se permaneceria no clube na próxima temporada, o jogador de 25 anos respondeu: “Não sei, faltam oito jogos e a FA Cup. Tem a Copa do Mundo e depois veremos.”
No entanto, Rosenior revelou que teve uma longa conversa com o meio-campista para esclarecer sua posição, afirmando: “Tive uma ótima conversa com Enzo esta manhã, antes do treino... Ele é um dos capitães do clube. O que eu diria é que ele deixou muito, muito claro para mim o quanto está feliz aqui neste clube, o quanto quer vencer... Para mim, ele está totalmente comprometido com este grupo”, explicou o técnico.
- Getty Images Sport
Atualizações sobre lesões antes da viagem para enfrentar o Everton
O foco volta agora para a Premier League, embora o Chelsea continue a lidar com lesões. Trevoh Chalobah e o goleiro Filip Jorgensen estão indisponíveis, enquanto o capitão Reece James continua fora. Ao falar sobre James, o técnico mostrou-se mais otimista, afirmando: “Não é nada grave.” Apesar do alívio por ter encerrado a investigação, o Chelsea precisa agora encontrar consistência em campo.
Publicidade