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GFX Rebekah Vardy Coleen RooneyGetty/GOAL
Donny Afroni

Traduzido por

"O inferno vai congelar!" - Rebekah Vardy insiste que "nunca, jamais" pedirá desculpas a Coleen Rooney pela saga "Wagatha Christie"

J. Vardy
W. Rooney
Premier League
Showbiz
Manchester United
Leicester

Rebekah Vardy reacendeu sua rivalidade de longa data com Coleen Rooney, declarando que “o inferno vai congelar” antes que ela peça desculpas pelo infame escândalo do vazamento para a mídia. Apesar de um juiz do Supremo Tribunal ter decidido contra ela no caso de difamação de grande repercussão conhecido como “Wagatha Christie”, a esposa da lenda do Leicester City, Jamie Vardy, mantém sua inocência.

  • Vardy mantém sua inocência

    Ao falar sobre as repercussões do julgamento do caso “Wagatha Christie”, a mulher de 44 anos insistiu que ainda contesta as conclusões do tribunal. Apesar de a juíza ter concluído que Rebekah foi responsável pelo vazamento de informações privadas para a imprensa, ela permanece firme em sua posição.

    “Estou vivendo com a decisão que a juíza tomou, mas, até hoje, acredito que ela estava errada”, afirmou ela, segundo o The Telegraph. Refletindo sobre a possibilidade de uma reconciliação ou um gesto de paz com Coleen, esposa da lenda do Manchester United Wayne Rooney, ela foi direta sobre suas intenções, dizendo: “Eu nunca, jamais, vou pedir desculpas por algo que não fiz... O inferno vai congelar antes que eu faça isso.”

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    Jamie Vardy se pronuncia sobre a narrativa de que seria um “vilão”

    A saga não afetou apenas as duas mulheres envolvidas; ela também ficou famosa por ter rompido a relação entre os ex-companheiros de ataque da seleção inglesa, Vardy e Wayne Rooney. Quebrando o silêncio sobre o assunto, o ícone do Leicester City defendeu sua esposa contra a percepção pública que se seguiu ao julgamento. Jamie rejeitou a ideia de que Rebekah fosse a antagonista da história, apesar do intenso escrutínio da mídia.

    “As pessoas acharem que a Bex era a vilã, isso é só um monte de m****, mas todos que são próximos a ela sabem que é só disso que ela precisa”, disse o atacante. “Foi muito difícil ver a Bex sofrendo, obviamente com toda essa porcaria que veio em sua direção. Como marido, a única coisa que você pode fazer é estar ao lado dela. A Becky é uma mulher forte. Se não fosse, isso definitivamente a teria destruído.”

  • Revivendo a operação policial “Wagatha Christie”

    As origens do conflito remontam a 2019, quando Coleen orquestrou uma “operação secreta” digital para identificar quem estava vazando seu conteúdo privado do Instagram para o jornal The Sun. Ao bloquear todas as contas, exceto a de Vardy, e publicar histórias inventadas sobre a seleção do sexo do bebê e inundações na casa, Rooney acabou divulgando a revelação que se tornou viral: “É... a conta de Rebekah Vardy.”

    O julgamento por difamação que se seguiu resultou na decisão da juíza Steyn a favor de Coleen em julho de 2022. A juíza observou na época que “partes significativas das provas da Sra. Vardy não eram credíveis” e descreveu alguns elementos da defesa como “manifestamente inconsistentes” com os fatos. A Sra. Vardy, no entanto, insiste que já superou a negatividade, afirmando: “Acabou, está feito, não vou continuar vivendo no passado. Estou tão f***ida disso.”

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    Seguindo em frente com a vida e os reality shows

    Embora a sombra do julgamento ainda paira no ar, os Vardy estão se concentrando em novos projetos, incluindo um reality show que acompanha os últimos dias de Jamie no Leicester City. O programa destaca a resiliência da família e oferece um vislumbre da natureza caótica da vida sob os holofotes.

    “Não tenho nenhum sentimento negativo em relação a ela”, disse Rebekah sobre Coleen. “Se eu a vir ou me deparar com ela, as pessoas vão achar que vai ser tipo ‘bolsas na madrugada’, ou ‘Birkins na madrugada’, o que quer que queiram dizer. ‘Guerra das WAGs 4’. Já perdi a conta de quantas manchetes foram sobre a ‘Guerra das WAGs’, mas minha paz é muito importante. Não faço ideia do que ela [a Sra. Rooney] pensa de mim, mas isso não me incomoda.”