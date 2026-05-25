"O inferno vai congelar!" - Rebekah Vardy insiste que "nunca, jamais" pedirá desculpas a Coleen Rooney pela saga "Wagatha Christie"

A saga não afetou apenas as duas mulheres envolvidas; ela também ficou famosa por ter rompido a relação entre os ex-companheiros de ataque da seleção inglesa, Vardy e Wayne Rooney. Quebrando o silêncio sobre o assunto, o ícone do Leicester City defendeu sua esposa contra a percepção pública que se seguiu ao julgamento. Jamie rejeitou a ideia de que Rebekah fosse a antagonista da história, apesar do intenso escrutínio da mídia.

“As pessoas acharem que a Bex era a vilã, isso é só um monte de m****, mas todos que são próximos a ela sabem que é só disso que ela precisa”, disse o atacante. “Foi muito difícil ver a Bex sofrendo, obviamente com toda essa porcaria que veio em sua direção. Como marido, a única coisa que você pode fazer é estar ao lado dela. A Becky é uma mulher forte. Se não fosse, isso definitivamente a teria destruído.”