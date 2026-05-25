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"O inferno vai congelar!" - Rebekah Vardy insiste que "nunca, jamais" pedirá desculpas a Coleen Rooney pela saga "Wagatha Christie"
Vardy mantém sua inocência
Ao falar sobre as repercussões do julgamento do caso “Wagatha Christie”, a mulher de 44 anos insistiu que ainda contesta as conclusões do tribunal. Apesar de a juíza ter concluído que Rebekah foi responsável pelo vazamento de informações privadas para a imprensa, ela permanece firme em sua posição.
“Estou vivendo com a decisão que a juíza tomou, mas, até hoje, acredito que ela estava errada”, afirmou ela, segundo o The Telegraph. Refletindo sobre a possibilidade de uma reconciliação ou um gesto de paz com Coleen, esposa da lenda do Manchester United Wayne Rooney, ela foi direta sobre suas intenções, dizendo: “Eu nunca, jamais, vou pedir desculpas por algo que não fiz... O inferno vai congelar antes que eu faça isso.”
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Jamie Vardy se pronuncia sobre a narrativa de que seria um “vilão”
A saga não afetou apenas as duas mulheres envolvidas; ela também ficou famosa por ter rompido a relação entre os ex-companheiros de ataque da seleção inglesa, Vardy e Wayne Rooney. Quebrando o silêncio sobre o assunto, o ícone do Leicester City defendeu sua esposa contra a percepção pública que se seguiu ao julgamento. Jamie rejeitou a ideia de que Rebekah fosse a antagonista da história, apesar do intenso escrutínio da mídia.
“As pessoas acharem que a Bex era a vilã, isso é só um monte de m****, mas todos que são próximos a ela sabem que é só disso que ela precisa”, disse o atacante. “Foi muito difícil ver a Bex sofrendo, obviamente com toda essa porcaria que veio em sua direção. Como marido, a única coisa que você pode fazer é estar ao lado dela. A Becky é uma mulher forte. Se não fosse, isso definitivamente a teria destruído.”
Revivendo a operação policial “Wagatha Christie”
As origens do conflito remontam a 2019, quando Coleen orquestrou uma “operação secreta” digital para identificar quem estava vazando seu conteúdo privado do Instagram para o jornal The Sun. Ao bloquear todas as contas, exceto a de Vardy, e publicar histórias inventadas sobre a seleção do sexo do bebê e inundações na casa, Rooney acabou divulgando a revelação que se tornou viral: “É... a conta de Rebekah Vardy.”
O julgamento por difamação que se seguiu resultou na decisão da juíza Steyn a favor de Coleen em julho de 2022. A juíza observou na época que “partes significativas das provas da Sra. Vardy não eram credíveis” e descreveu alguns elementos da defesa como “manifestamente inconsistentes” com os fatos. A Sra. Vardy, no entanto, insiste que já superou a negatividade, afirmando: “Acabou, está feito, não vou continuar vivendo no passado. Estou tão f***ida disso.”
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Seguindo em frente com a vida e os reality shows
Embora a sombra do julgamento ainda paira no ar, os Vardy estão se concentrando em novos projetos, incluindo um reality show que acompanha os últimos dias de Jamie no Leicester City. O programa destaca a resiliência da família e oferece um vislumbre da natureza caótica da vida sob os holofotes.
“Não tenho nenhum sentimento negativo em relação a ela”, disse Rebekah sobre Coleen. “Se eu a vir ou me deparar com ela, as pessoas vão achar que vai ser tipo ‘bolsas na madrugada’, ou ‘Birkins na madrugada’, o que quer que queiram dizer. ‘Guerra das WAGs 4’. Já perdi a conta de quantas manchetes foram sobre a ‘Guerra das WAGs’, mas minha paz é muito importante. Não faço ideia do que ela [a Sra. Rooney] pensa de mim, mas isso não me incomoda.”