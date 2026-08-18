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O individualismo de Yamal e a cautela com Álvarez: Rodri diz que estrela do Barcelona vai evoluir ao meu lado

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O capitão da Espanha anuncia que está pronto para virar o jogo no projeto do Barcelona

A primeira mensagem de Rodri após sua transferência para o Barcelona chegou e foi muito clara: ele falou sobre sua prontidão para jogar, sua visão para a equipe e sua ambição dentro de seu novo projeto.

Ele também comentou sobre alguns de seus companheiros e possíveis contratações, durante a coletiva de imprensa de sua apresentação como jogador do clube catalão.

Rodri assinou seu contrato com o Barcelona até 2030, afirmando que já está pronto para jogar pela equipe, enquanto o clube ainda não revelou o número que ele vestirá. O jogador limitou-se a posar com sua nova camisa, que traz seu nome e a data de término de seu contrato.

E disse: "Já estou pronto para jogar".

  • Flick acendeu sua empolgação: o Barcelona tem margem para evoluir

    Rodri confirmou que Hansi Flick lhe transmitiu seu entusiasmo em relação à sua chegada ao Barcelona, destacando que ainda é capaz de evoluir e que o treinador alemão pode ajudá-lo a completar aspectos do seu nível de jogo.

    E declarou: "Flick me transmitiu seu entusiasmo. Ainda tenho margem para melhorar, e ele pode me complementar ainda mais".

    Rodri elogiou a evolução que o Barcelona vivenciou nos últimos anos, ressaltando a conquista do título do Campeonato Espanhol nas duas últimas temporadas e a proximidade de alcançar seu grande objetivo europeu.

    Acrescentou que a força do time não se limita ao presente, mas inclui também o potencial de evolução no futuro, descrevendo o meio-campo do Barcelona como "excepcional" e afirmando que todos os setores da equipe contam com grandes jogadores.

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  • A escolha do Barcelona: uma decisão selada pela família

    Rodri revelou que sua decisão de deixar seu antigo clube, o Manchester City, precisou de algum tempo para ser assimilada, depois de encerrar uma etapa que ele descreveu como a mais especial de sua carreira.

    Ele afirmou que estudou e analisou as propostas antes de tomar a decisão com sua família e as pessoas mais próximas a ele, ressaltando que suas decisões sempre estiveram ligadas à existência de um novo desafio esportivo.

  • Rodri estende a mão a Bernal

    O jogador espanhol falou sobre Marc Bernal, elogiando sua evolução e sua capacidade de se recuperar da lesão, e afirmando que quer ajudá-lo e transmitir sua experiência a ele.

    Rodri disse: "Bernal tem uma trajetória de evolução impressionante e se recuperou da lesão de forma espetacular. Espero ajudá-lo o máximo possível e ensiná-lo o que ele achar adequado. Ele pode evoluir ao meu lado, e isso é importante".

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  • Lamine Yamal: o coletivo acima dos números individuais

    Rodri elogiou o caminho seguido por Lamine Yamal, considerando que o jovem craque entende o futebol de uma perspectiva coletiva.

    E disse: "Ele entende o futebol de forma coletiva. Estamos aqui para vencer títulos, e não damos tanta importância aos indivíduos. Os números individuais são consequência das coisas que são feitas de maneira correta. Lamine está passando por uma evolução impressionante".

  • João a decidir depois: Rodri escolhe a cautela ao falar de Julián Álvarez

    Rodri se recusou a entrar em especulações relacionadas ao atacante do Atlético de Madrid, Julián Álvarez, ressaltando seu respeito pelo clube madrilenho e limitando-se a elogiar o atacante argentino.

    E disse: "Costumo ser muito cauteloso com jogadores que não pertencem ao clube. Respeito o Atlético de Madrid. Julián é um jogador fantástico, um dos melhores atacantes. Não posso dizer mais do que isso".

    Acrescentou que Deco e a direção do Barcelona trabalham sempre pensando em formas de desenvolver o elenco da equipe.

    Leia também: Substituto de Salah? O Campeonato Turco aponta sua bússola para Díaz

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