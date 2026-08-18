A primeira mensagem de Rodri após sua transferência para o Barcelona chegou e foi muito clara: ele falou sobre sua prontidão para jogar, sua visão para a equipe e sua ambição dentro de seu novo projeto.

Ele também comentou sobre alguns de seus companheiros e possíveis contratações, durante a coletiva de imprensa de sua apresentação como jogador do clube catalão.

Rodri assinou seu contrato com o Barcelona até 2030, afirmando que já está pronto para jogar pela equipe, enquanto o clube ainda não revelou o número que ele vestirá. O jogador limitou-se a posar com sua nova camisa, que traz seu nome e a data de término de seu contrato.

E disse: "Já estou pronto para jogar".