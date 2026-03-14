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O incrível Max Dowman! O jovem jogador do Arsenal faz história na Premier League com uma jogada individual

Os Gunners comemoram os três pontos e um talento muito especial: Max Dowman bate um recorde contra o Everton.

Com dois gols no final da partida, o Arsenal conquistou mais uma vitória em sua trajetória rumo ao tão sonhado título do campeonato inglês. O destaque foi o jovem jogador dos Gunners, Max Dowman, que bateu um recorde da Premier League.

  • Com seu gol que selou o placar de 2 a 0 contra o Everton nos acréscimos, Dowman tornou-se o mais jovem artilheiro da primeira divisão inglesa, com 16 anos e 73 dias. Aos 15 anos, o habilidoso ponta-direita havia estreado na Premier League nesta temporada.

    Dowman era, assim, mais de meio ano mais novo que James Vaughan, do Everton, que liderava o ranking há mais de 20 anos.

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  • O artilheiro Viktor Gyökeres elogia Max Dowman

    "Isso é incrível. Ele mantém a calma e não demonstra nenhum medo sempre que recebe a bola", disse Viktor Gyökeres, artilheiro do Arsenal, sobre Dowman. "Ele quase sempre toma a decisão certa e, no gol, fez tudo certo."

    Era o final do tempo de acréscimo no Emirates, na noite de sábado. O Arsenal vencia por 1 a 0 com o gol de Gyökeres, e os visitantes do Everton colocavam todas as suas esperanças em um último escanteio. O goleiro da seleção nacional, Jordan Pickford, também se lançou no meio da confusão.

  • Arsenal v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    Dowman deixa para trás a defesa do Everton

    Mas a jogada de bola parada acabou se voltando contra os Toffees, pois o Arsenal afastou a bola da própria área e acabou servindo Dowman em profundidade. O jovem, que entrou aos 74 minutos no lugar do campeão europeu Martin Zubimendi, arrancou a 25 metros da própria meta, driblou a defesa restante do Everton e, acompanhado pelo companheiro Gabriel Martinelli, empurrou a bola para o gol vazio poucos segundos depois.

    Com a vitória, o Arsenal ampliou temporariamente a vantagem sobre o segundo colocado, o Manchester City, para dez pontos. A equipe de Pep Guardiola, no entanto, enfrentou no final da noite de sábado o West Ham United, que luta contra o rebaixamento, e ainda tem mais um jogo a ser recuperado.

  • Ranking: Os mais jovens artilheiros da Premier League

    PosiçãoJogador/TimeData e adversárioIdade
    1.Max Dowman/Arsenal14/03/2026 contra o Everton  16 anos/2 meses/11 dias
    2.James Vaughan/Everton10/4/2005 contra o Crystal Palace16 anos/8 meses/25 dias
    3.James Milner/Leeds United26/12/2002 contra o Sunderland16 anos/11 meses/22 dias
    4.Wayne Rooney/FC Everton19/10/2002 contra o Arsenal16 anos/11 meses/25 dias
    5.Rio Ngumoha/Liverpool FC25/08/2025 contra o Newcastle16 anos/11 meses/27 dias
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