Com dois gols no final da partida, o Arsenal conquistou mais uma vitória em sua trajetória rumo ao tão sonhado título do campeonato inglês. O destaque foi o jovem jogador dos Gunners, Max Dowman, que bateu um recorde da Premier League.
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O incrível Max Dowman! O jovem jogador do Arsenal faz história na Premier League com uma jogada individual
Com seu gol que selou o placar de 2 a 0 contra o Everton nos acréscimos, Dowman tornou-se o mais jovem artilheiro da primeira divisão inglesa, com 16 anos e 73 dias. Aos 15 anos, o habilidoso ponta-direita havia estreado na Premier League nesta temporada.
Dowman era, assim, mais de meio ano mais novo que James Vaughan, do Everton, que liderava o ranking há mais de 20 anos.
O artilheiro Viktor Gyökeres elogia Max Dowman
"Isso é incrível. Ele mantém a calma e não demonstra nenhum medo sempre que recebe a bola", disse Viktor Gyökeres, artilheiro do Arsenal, sobre Dowman. "Ele quase sempre toma a decisão certa e, no gol, fez tudo certo."
Era o final do tempo de acréscimo no Emirates, na noite de sábado. O Arsenal vencia por 1 a 0 com o gol de Gyökeres, e os visitantes do Everton colocavam todas as suas esperanças em um último escanteio. O goleiro da seleção nacional, Jordan Pickford, também se lançou no meio da confusão.
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Dowman deixa para trás a defesa do Everton
Mas a jogada de bola parada acabou se voltando contra os Toffees, pois o Arsenal afastou a bola da própria área e acabou servindo Dowman em profundidade. O jovem, que entrou aos 74 minutos no lugar do campeão europeu Martin Zubimendi, arrancou a 25 metros da própria meta, driblou a defesa restante do Everton e, acompanhado pelo companheiro Gabriel Martinelli, empurrou a bola para o gol vazio poucos segundos depois.
Com a vitória, o Arsenal ampliou temporariamente a vantagem sobre o segundo colocado, o Manchester City, para dez pontos. A equipe de Pep Guardiola, no entanto, enfrentou no final da noite de sábado o West Ham United, que luta contra o rebaixamento, e ainda tem mais um jogo a ser recuperado.
Ranking: Os mais jovens artilheiros da Premier League
Posição Jogador/Time Data e adversário Idade 1. Max Dowman/Arsenal 14/03/2026 contra o Everton 16 anos/2 meses/11 dias 2. James Vaughan/Everton 10/4/2005 contra o Crystal Palace 16 anos/8 meses/25 dias 3. James Milner/Leeds United 26/12/2002 contra o Sunderland 16 anos/11 meses/22 dias 4. Wayne Rooney/FC Everton 19/10/2002 contra o Arsenal 16 anos/11 meses/25 dias 5. Rio Ngumoha/Liverpool FC 25/08/2025 contra o Newcastle 16 anos/11 meses/27 dias