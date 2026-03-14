O incrível Max Dowman! O jovem jogador do Arsenal faz história na Premier League com uma jogada individual

Com seu gol que selou o placar de 2 a 0 contra o Everton nos acréscimos, Dowman tornou-se o mais jovem artilheiro da primeira divisão inglesa, com 16 anos e 73 dias. Aos 15 anos, o habilidoso ponta-direita havia estreado na Premier League nesta temporada.

Dowman era, assim, mais de meio ano mais novo que James Vaughan, do Everton, que liderava o ranking há mais de 20 anos.