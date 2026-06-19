“O importante é mostrar do que somos capazes” - o Brasil há muito tempo inspira o Haiti em tempos de turbulência; agora, os Les Grenadiers querem provar que têm lugar no mesmo palco

Jean saberia disso. Ele estava entre os jovens que cresceram naquela seleção brasileira. Mas também trilhou seu próprio caminho. Ele disputou apenas duas partidas reconhecidas pela FIFA pelo Haiti, além de inúmeras outras, tanto em seu país natal quanto, mais tarde, no Brasil.

Isso foi o suficiente para que os brasileiros lhe dessem um apelido.

“Jair, era assim que me chamavam (abreviação de Jarzinho, um membro da seleção campeã da Copa do Mundo de 1970)”, conta ele à GOAL com uma risada, em uma rua movimentada da Filadélfia.

Jean talvez esteja se subestimando um pouco. Ele representou a Seleção Haitiana tanto no nível profissional quanto no amador, de 1974 a 1978. Como jogador de clube, atuou em várias ligas pela ilha e depois nos Estados Unidos — para onde se mudou para se tornar consultor financeiro no final dos anos 70.

“Não era como é hoje em dia. Tínhamos a Superliga, outras ligas diferentes e assim por diante. Joguei em vários times, mas não de forma totalmente profissional. Porque, naquela época, não tínhamos condições. A situação financeira não era a mesma”, disse ele.

E mesmo que seu coração esteja ligado ao futebol haitiano, como o de tantos, ele cresceu como um torcedor fervoroso do Brasil. Ele se lembra dos tempos de Pelé e Jairzinho — embora preferisse Edu, um artilheiro prolífico do Santos ao longo das décadas de 60 e 70. Ele jogou contra Carlos Alberto e Rivellinho em vários amistosos. Viajou para o Brasil inúmeras vezes. Naquela época, eles eram seus rivais. Mas também eram seus amigos.

“Foi fantástico”, lembra ele com uma risada, vestindo a camisa do Haiti e com uma bandeira sobre os ombros.

Jean mora em Nova York há quase 50 anos, torcendo tanto pelo Haiti quanto pelo Brasil. Mas, na noite de sexta-feira, há apenas um time que ele quer que vença.

“Agora não é mais a mesma coisa. Sabemos que temos que competir. Estamos jogando por um motivo. Estamos na Copa do Mundo agora. Nos classificamos, então podemos realmente lutar por nós mesmos”, disse ele.

É um sentimento compartilhado pela maioria das pessoas na agitada Filadélfia. Numa St. Louis nasceu em Nova York, mas foi criado no Haiti. Ele jogou futebol no ensino médio e na faculdade. Ainda joga toda semana. Ele é, em suas próprias palavras, um “grande fã de futebol”.

E ele entende a conexão com o Brasil.

“A maioria dos haitianos torce pelo Brasil: o estilo, a música. Mas não é só isso; culturalmente e historicamente, há uma conexão entre o Haiti e o Brasil que a maioria das pessoas não percebe”, disse St. Louis. “Os haitianos há muito admiram o estilo de jogo brasileiro: o talento, os passes, os dribles. Os brasileiros admiram essa abordagem.”