“O importante é mostrar do que somos capazes” - o Brasil há muito tempo inspira o Haiti em tempos de turbulência; agora, os Les Grenadiers querem provar que têm lugar no mesmo palco

FILADÉLFIA — Em 17 de fevereiro de 1971, Pelé jogou no Haiti. O Santos, time do qual ele fazia parte, tinha um amistoso não oficial marcado contra a seleção haitiana. Até hoje, o placar é motivo de controvérsia. Algumas reportagens isoladas indicam uma vitória por 2 a 0 para o clube brasileiro.
Mas o resultado não importa. O que permanece, ao contrário, são as imagens e os sons de como, exatamente, a torcida em Porto Príncipe reagiu. Havia pessoas em lágrimas. Os espectadores gritaram durante os 90 minutos.
No dia anterior, Pelé havia recebido um “certificado de honra nacional por mérito”, assinado à mão pelo então presidente François Duvalier. Há muito tempo existia uma relação entre os dois países. E, naquele momento, ela foi plenamente oficializada, selada pela mais alta autoridade do país.
E essa conexão — futebolística e espiritual — permaneceu desde então. Os haitianos idolatravam o futebol brasileiro por seu estilo, seu talento, seu samba. Eles tentam imitá-lo desde então. Muitos haitianos são, antes de tudo, torcedores do Brasil. E na noite de sexta-feira, as duas seleções se enfrentarão, uma relação futebolística finalmente levada ao palco da Copa do Mundo.
“O Brasil sempre foi uma potência. Nós observamos os jogadores brasileiros e isso nos inspirou. É por isso que, no Haiti, há um grande número de pessoas que são fanáticas pelo Brasil”, explicou Gerald Jean, que representou a Seleção Haitiana na década de 1970, ao GOAL.