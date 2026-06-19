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Haiti fansGetty
Thomas Hindle

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“O importante é mostrar do que somos capazes” - o Brasil há muito tempo inspira o Haiti em tempos de turbulência; agora, os Les Grenadiers querem provar que têm lugar no mesmo palco

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O Brasil há muito tempo tem sido uma fonte de inspiração para o Haiti em seus momentos mais difíceis. Agora, os Grenadiers enfrentam a seleção brasileira na Copa do Mundo com o objetivo de provar que têm lugar lá, e não apenas para admirar.

FILADÉLFIA — Em 17 de fevereiro de 1971, Pelé jogou no Haiti. O Santos, time do qual ele fazia parte, tinha um amistoso não oficial marcado contra a seleção haitiana. Até hoje, o placar é motivo de controvérsia. Algumas reportagens isoladas indicam uma vitória por 2 a 0 para o clube brasileiro.

Mas o resultado não importa. O que permanece, ao contrário, são as imagens e os sons de como, exatamente, a torcida em Porto Príncipe reagiu. Havia pessoas em lágrimas. Os espectadores gritaram durante os 90 minutos.

No dia anterior, Pelé havia recebido um “certificado de honra nacional por mérito”, assinado à mão pelo então presidente François Duvalier. Há muito tempo existia uma relação entre os dois países. E, naquele momento, ela foi plenamente oficializada, selada pela mais alta autoridade do país.

E essa conexão — futebolística e espiritual — permaneceu desde então. Os haitianos idolatravam o futebol brasileiro por seu estilo, seu talento, seu samba. Eles tentam imitá-lo desde então. Muitos haitianos são, antes de tudo, torcedores do Brasil. E na noite de sexta-feira, as duas seleções se enfrentarão, uma relação futebolística finalmente levada ao palco da Copa do Mundo.

“O Brasil sempre foi uma potência. Nós observamos os jogadores brasileiros e isso nos inspirou. É por isso que, no Haiti, há um grande número de pessoas que são fanáticas pelo Brasil”, explicou Gerald Jean, que representou a Seleção Haitiana na década de 1970, ao GOAL.

  • Haitian supporters of the Brazilian soccAFP

    "Os haitianos há muito admiram o estilo brasileiro"

    Jean saberia disso. Ele estava entre os jovens que cresceram naquela seleção brasileira. Mas também trilhou seu próprio caminho. Ele disputou apenas duas partidas reconhecidas pela FIFA pelo Haiti, além de inúmeras outras, tanto em seu país natal quanto, mais tarde, no Brasil.

    Isso foi o suficiente para que os brasileiros lhe dessem um apelido.

    “Jair, era assim que me chamavam (abreviação de Jarzinho, um membro da seleção campeã da Copa do Mundo de 1970)”, conta ele à GOAL com uma risada, em uma rua movimentada da Filadélfia.

    Jean talvez esteja se subestimando um pouco. Ele representou a Seleção Haitiana tanto no nível profissional quanto no amador, de 1974 a 1978. Como jogador de clube, atuou em várias ligas pela ilha e depois nos Estados Unidos — para onde se mudou para se tornar consultor financeiro no final dos anos 70.

    “Não era como é hoje em dia. Tínhamos a Superliga, outras ligas diferentes e assim por diante. Joguei em vários times, mas não de forma totalmente profissional. Porque, naquela época, não tínhamos condições. A situação financeira não era a mesma”, disse ele.

    E mesmo que seu coração esteja ligado ao futebol haitiano, como o de tantos, ele cresceu como um torcedor fervoroso do Brasil. Ele se lembra dos tempos de Pelé e Jairzinho — embora preferisse Edu, um artilheiro prolífico do Santos ao longo das décadas de 60 e 70. Ele jogou contra Carlos Alberto e Rivellinho em vários amistosos. Viajou para o Brasil inúmeras vezes. Naquela época, eles eram seus rivais. Mas também eram seus amigos.

    “Foi fantástico”, lembra ele com uma risada, vestindo a camisa do Haiti e com uma bandeira sobre os ombros.

    Jean mora em Nova York há quase 50 anos, torcendo tanto pelo Haiti quanto pelo Brasil. Mas, na noite de sexta-feira, há apenas um time que ele quer que vença.

    “Agora não é mais a mesma coisa. Sabemos que temos que competir. Estamos jogando por um motivo. Estamos na Copa do Mundo agora. Nos classificamos, então podemos realmente lutar por nós mesmos”, disse ele.

    É um sentimento compartilhado pela maioria das pessoas na agitada Filadélfia. Numa St. Louis nasceu em Nova York, mas foi criado no Haiti. Ele jogou futebol no ensino médio e na faculdade. Ainda joga toda semana. Ele é, em suas próprias palavras, um “grande fã de futebol”.

    E ele entende a conexão com o Brasil.

    “A maioria dos haitianos torce pelo Brasil: o estilo, a música. Mas não é só isso; culturalmente e historicamente, há uma conexão entre o Haiti e o Brasil que a maioria das pessoas não percebe”, disse St. Louis. “Os haitianos há muito admiram o estilo de jogo brasileiro: o talento, os passes, os dribles. Os brasileiros admiram essa abordagem.”

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  • Haiti Italy 1974Getty

    'Um senso mais forte da herança africana'

    Mas isso vai além do futebol.

    “Fora da África, o Haiti e o Brasil são os países com maior presença da cultura negra ou da população negra”, explicou St. Louis. “São os dois países que mantiveram um senso mais forte da herança africana. Se você observar a religião, seja a Santoria ou o Vodu, os tambores, a dança, o Kompa em comparação com o samba. E há também uma comunidade haitiana lá no Brasil.”

    Há uma conexão nessa identidade também. É mais fácil torcer por jogadores que se parecem com você, disse St. Louis.

    “Para muitos de nós que estamos atentos à política, não é apenas um jogo. É também um reflexo da geopolítica, da cultura, da história. Então, quando olhamos para o Brasil, também vemos uma seleção negra, uma seleção que representa a diáspora negra. Isso desperta muita emoção”, acrescentou St. Louis.

    Essa seleção, embora tenha se classificado, carrega um fardo muito específico. O Haiti foi a única seleção a se classificar para uma Copa do Mundo sem disputar um único jogo em casa — tal é a turbulência política do país. Seus torcedores não têm permissão para viajar para a Copa do Mundo. O que eles conseguiram aqui é o mais próximo possível de um milagre esportivo.

    “O país está praticamente de cabeça para baixo. Isso mostra a garra dos jogadores”, disse Jean.

    Para St. Louis, é gratificante ver seu país ter um desempenho tão bom. Ele não hesitou em lembrar que a última seleção haitiana a se classificar para a Copa do Mundo, em 1974, também não era nada fraca. Seu jogador, Emmanuel Sanon, foi o primeiro a marcar contra o goleiro italiano Dino Zoff em 1.142 minutos. Sanon teria afirmado antes da partida que marcaria um gol graças à sua velocidade elétrica. Na época, ele ganhava apenas US$ 200 por mês.

    St. Louis cresceu ouvindo esse tipo de história. E quando o Haiti começou a ressurgir no cenário mundial, ele também começou a acreditar. Algumas atuações sólidas na Copa Ouro trouxeram esperança. E então veio a classificação. Estar aqui, 50 anos depois da última participação, significa tudo.

    “Ter o Haiti lá vai muito além da simples participação. Tem a ver com cultura. Tem a ver com orgulho. Tem a ver com mostrar uma cultura e com demonstrar do que somos capazes”, disse St. Louis.

  • Haiti v Scotland: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "Vai estar lotado"

    E no sábado, isso ficou bem claro. Filadélfia tem cerca de 11.000 residentes haitianos. Mas milhares viajaram do sul, vindo de Nova York, e do norte, vindo de Miami. Um voluntário parado em uma esquina disse ao GOAL que havia enviado amigos por toda a cidade para distribuir bandeiras a desconhecidos. Ele havia impresso cerca de 19.000.

    Os eventos surgiram por toda parte também. Um festival de rua tradicional atraiu centenas de pessoas para shows ao vivo, barracas e muito mais. Tecnicamente, não se tratava de um encontro de futebol. Mas todo mundo estava vestindo um uniforme de futebol. Bandeiras, bonés e camisetas eram vendidos na traseira de caminhonetes. Os gritos de torcida começaram cedo — e nunca pararam de verdade.

    O “Little Haiti” da Filadélfia, localizado a cinco milhas ao norte do centro da cidade, estava lotado de pessoas em bares e restaurantes.

    “Vai estar lotado”, disse apressadamente aoGOAL, por telefone, um garçom do Guo’s, um popular restaurante haitiano.

    Muitas pessoas que não são fãs de futebol foram atraídas para o frenesi. Marcus Palmer, como tantos outros, se interessou por futebol jogando FIFA. Ele gostava do esporte, mas depois se casou com alguém de uma família haitiana.

    E isso, segundo ele, não lhe deixou escolha a não ser ser contagiado pelo entusiasmo.

    “Meu filho estava superanimado. Todos nós compramos bandeiras. Imediatamente começamos a tentar descobrir: ‘Ok, onde podemos comprar uma camisa da seleção do Haiti?’. Então, dá para dizer com certeza que todo mundo está realmente pronto para ver o Haiti em ação”, disse Palmer.

  • Port-au-Prince soccer fans cheer as BrazAFP

    "Estamos aqui para competir de verdade"

    Ele é um dos muitos — fãs de futebol ou não — que saíram às ruas no sábado.

    É claro que havia muitas camisetas da Seleção Brasileira por aí. Mas o Haiti também teve seu momento. E esta noite, eles vão comemorar juntos. Esta Copa do Mundo trouxe à tona muitas rivalidades amigáveis, e esta é mais uma delas. A aposta é alta. O Haiti perdeu seu primeiro jogo da fase de grupos para a Escócia. O país precisa, muito provavelmente, de uma vitória e um empate contra Marrocos e o Brasil para passar da fase de grupos. O Brasil, por sua vez, vem de um frustrante empate sem gols com Marrocos na semana passada.

    Essas seleções, tecnicamente, já se enfrentaram antes. Um dos encontros mais memoráveis ocorreu em 2004, quando o Brasil jogou contra o Haiti em uma partida de promoção da paz apoiada pela ONU em Porto Príncipe, em um momento de turbulência política. O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, esteve presente, assim como membros do governo provisório do Haiti.

    A Seleção entrou em campo com um time repleto de estrelas, formado por Ronaldo Nazário, Ronaldinho, Roberto Carlos e Adriano. Havia 15 mil pessoas no estádio, e estimava-se que cerca de 100 mil estivessem nas ruas. Bandeiras brasileiras e haitianas tremulavam lado a lado. Naquela ocasião, o resultado não foi contestado: Brasil 6 x 0 Haiti. E isso realmente não importava.



    Desta vez, porém, importa sim. E, contra todas as expectativas, o Haiti acredita.

    “Algumas pessoas dizem: ‘Bem, estamos aqui agora’. Não estamos aqui para participar; estamos aqui para competir de verdade, como todo mundo. Você me entende?”, disse Jean.

    Centenas de milhares entendem.

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