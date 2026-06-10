Foi uma afirmação ridícula vinda de um homem que aprovou a introdução da “tarifação dinâmica” e uma taxa de 30% sobre ingressos revendidos para a Copa do Mundo — tentativas descaradas de tirar o máximo possível do bolso dos torcedores — e, ainda assim, medidas que Infantino não só defendeu veementemente, como também minimizou.
“Se algumas pessoas colocarem no mercado de revenda alguns ingressos para a final por US$ 2 milhões, em primeiro lugar, isso não significa que os ingressos custem US$ 2 milhões”, disse Infantino em uma conferência em Beverly Hills. “E, em segundo lugar, isso não significa que alguém vá comprar esses ingressos. E se alguém comprar um ingresso para a final por US$ 2 milhões, eu pessoalmente levarei a ele um cachorro-quente e uma Coca-Cola para garantir que ele tenha uma ótima experiência!
“Mas temos que analisar o mercado – estamos no mercado em que o entretenimento é o mais desenvolvido do mundo. Portanto, temos que aplicar as taxas de mercado. Nos EUA, também é permitido revender ingressos. Assim, se você vendesse ingressos a um preço muito baixo, esses ingressos seriam revendidos por um preço muito mais alto.
"E, na verdade, embora algumas pessoas digam que os preços dos nossos ingressos são altos, eles acabam no mercado de revenda por um preço ainda mais alto, mais do que o dobro do nosso preço."
Essa foi uma vergonhosa renúncia à responsabilidade por parte de Infantino, com o homem coroado “O Rei do Futebol” por Trump seguindo o manual do capitalista por excelência ao argumentar que o mercado deve sempre ter a liberdade de decidir o valor de qualquer mercadoria.
O resultado final, é claro, é que a grande, grande maioria dos torcedores foi impedida de assistir aos jogos devido aos preços, e a Football Supporters Europe (FSE) também destacou que “a FIFA detém o monopólio da venda de ingressos para a Copa do Mundo de 2026 e usou esse poder para impor condições aos torcedores que nunca seriam aceitáveis em um mercado competitivo... A realidade é que as práticas injustas da FIFA em relação aos ingressos deixam os torcedores leais sem outra escolha: pagar ou perder.”