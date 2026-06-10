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Gianni Infantino World Cup GFXGOAL
Mark Doyle

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O homem mais odiado pelos torcedores de futebol? A incapacidade de Gianni Infantino de compreender a Copa do Mundo fez com que os torcedores se voltassem contra o onipresente presidente da FIFA

Opinion
Copa do Mundo
Especiais e Opinião

Durante o sorteio da Copa do Mundo, realizado em dezembro passado no Kennedy Center, em Washington D.C., o presidente da FIFA, Gianni Infantino, foi apresentado como o “maior fã do futebol”. Como era de se esperar, a maioria dos torcedores reagiu com ceticismo, mas Infantino é realmente um fã de futebol. E, assim como todo fã de futebol, ele nunca esqueceu sua primeira Copa do Mundo. Foi o torneio de 1982 na Espanha e, para o filho de imigrantes italianos nascido na Suíça, foi “espetacular”.

"Eu era um menino de 12 anos na época", disse Infantino ao AS em março, "e a Itália venceu, com Paolo Rossi e toda aquela equipe de grandes jogadores. Lembro-me de Alessandro Altobelli marcando um gol na final. Seu terceiro gol e as comemorações contra a Alemanha foram incríveis. Aquela seleção italiana e aquele momento estão gravados no meu coração."

Não é difícil entender o motivo. Em seu infame discurso “Hoje me sinto catariano”, antes da Copa do Mundo de 2022, Infantino revelou que sofreu bullying quando criança na Suíça por ser um garoto ruivo e sardento de origem italiana — o que só tornou o sucesso da Azzurra ainda mais significativo para ele.

No entanto, seu amor de longa data e profundamente enraizado pela Copa do Mundo só torna mais difícil entender por que, em seu papel como presidente da FIFA, ele permitiu que um torneio que ele acredita ser capaz de “unir as pessoas” se tornasse tão divisivo e discriminatório.

  • Omar Artan(C)Getty Images

    "Todos serão bem-vindos..."

    Em uma coletiva de imprensa no Quênia em agosto passado, um jornalista sul-africano disse a Infantino e ao vice-presidente da FIFA, Patrice Motsepe, que havia um grande mal-estar em relação à Copa do Mundo ser co-sediada pelos Estados Unidos, “um país onde alguns de nós não nos sentimos bem-vindos”.

    “Acho que cabe a vocês”, acrescentou o repórter, “garantir que a África e todos os outros povos do mundo não se sintam excluídos, não sintam que estão sendo tratados como cidadãos de segunda classe em um mundo onde a igualdade deveria prevalecer.”

    Infantino insistiu que não havia motivo para preocupação com as proibições de viagem e as restrições rigorosas de visto impostas por Donald Trump.

    “Acho importante esclarecer isso, porque há muitos equívocos por aí”, argumentou ele. “Todos serão bem-vindos no Canadá, no México e nos Estados Unidos para a Copa do Mundo da FIFA no ano que vem. Há um processo a ser seguido para obter vistos e assim por diante. Mas esse processo será tranquilo...” Tem sido tudo menos isso.

    Apenas três dias antes do início da Copa do Mundo, em meio a uma onda de recusas de vistos entre torcedores de todos os cantos do mundo, o árbitro somali Omar Artan tornou-se a figura de maior destaque até o momento a ter sua entrada nos EUA negada — e, até o momento, sem nada que se assemelhe a uma explicação adequada, ridicularizando assim a afirmação de Infantino de que o torneio seria aberto a todos.

    “Queremos unir o mundo e vamos unir o mundo. Sejam positivos”, disse Infantino à sala repleta de jornalistas africanos no Quênia, “e vocês verão que será uma grande, grande celebração da melhor Copa do Mundo da FIFA de todos os tempos.”

    O que, em vez disso, já estamos testemunhando é a edição mais exclusiva de todas, a consequência chocante, mas inevitável, da incessante bajulação de Infantino a alguns dos políticos mais repreensíveis do planeta.

    • Publicidade
  • President Trump Meets With White House Task Force On FIFA World CupGetty Images News

    "Ele adora ditadores e bilionários"

    Quando se trata de Infantino, Michel Platini dificilmente é o observador mais imparcial, já que o francês acaba de apresentar uma queixa criminal contra o presidente da FIFA e cinco autoridades suíças do futebol e do Ministério Público em relação a um caso de irregularidades financeiras de 2015.

    No entanto, muitas pessoas concordariam com a avaliação que Platini faz da personalidade de Infantino. “Ele gosta das pessoas ricas e poderosas, daquelas que têm dinheiro”, disse o ex-número 10 da França ao The Guardian. “É o jeito dele.”

    De fato, um membro anônimo do Conselho da FIFA disse ao Politico: “O mais importante é que, pessoalmente, não tenho nada contra Infantino — ele não é um vigarista —, mas o problema é a sua autoconfiança. Ele adora ditadores e bilionários. Quando vê pessoas com dinheiro, ele derrete.”

    Infantino e seus apoiadores — dos quais ainda há muitos na FIFA — argumentariam que cortejar os ricos e famosos faz parte de suas atribuições, que consistem essencialmente em arrecadar o máximo de dinheiro possível para que as 211 federações afiliadas possam reinvesti-lo no esporte.

    Quando foi eleito em 2016, Infantino prometeu aumentar os fundos de desenvolvimento, e a receita anual da FIFA aumentou oito vezes na última década, em grande parte graças à maneira como Infantino garantiu níveis sem precedentes de investimento de países como a Arábia Saudita. Seu grande plano de expandir a Copa do Mundo para 48 seleções também deve gerar um valor recorde de US$ 9 bilhões para a entidade que rege o esporte.

    No entanto, a forma como todo esse dinheiro está sendo gerado pouco contribuiu para ajudar Infantino a cumprir outra de suas promessas de campanha: “Restaurar a imagem da FIFA”.

  • US-POLITICS-ECONOMY-MILKENAFP

    Nero do futebol

    Onze anos depois que o reinado de Sepp Blatter como presidente da FIFA chegou a um fim abrupto devido a uma série de escândalos de corrupção, há uma convicção generalizada de que, embora Infantino tenha colocado as contas da organização em ordem, ele agora age com total impunidade e total desrespeito pelo esporte, seus jogadores e seus torcedores. O presidente da FIFPRO, Sergio Marchi, chegou ao ponto de comparar Infantino ao infame imperador romano Nero antes da Copa do Mundo de Clubes do verão passado.

    Infantino sempre insistiu que não se importa em ser crucificado pelos críticos, mas está claro que ele se sente incomodado com o questionamento constante da maneira como está administrando a FIFA.

    "Não entendo por que alguns de vocês são tão maldosos", disse ele aos jornalistas em um Congresso da FIFA em Ruanda em 2023. "Por quê? Por quê? Não entendo. Trabalhamos duro, eu trabalho duro, toda a equipe da FIFA trabalha duro. Não roubamos, não lucramos.

    "Talvez eu não fale muito com a mídia, mas é assim que eu sou e, de qualquer forma, é muito melhor que vocês escrevam sobre futebol, e não sobre administradores do futebol. Posso garantir que a FIFA é sobre futebol, não sobre dinheiro."

  • US-POLITICSAFP

    "Monopólio sobre a venda de ingressos"

    Foi uma afirmação ridícula vinda de um homem que aprovou a introdução da “tarifação dinâmica” e uma taxa de 30% sobre ingressos revendidos para a Copa do Mundo — tentativas descaradas de tirar o máximo possível do bolso dos torcedores — e, ainda assim, medidas que Infantino não só defendeu veementemente, como também minimizou.

    “Se algumas pessoas colocarem no mercado de revenda alguns ingressos para a final por US$ 2 milhões, em primeiro lugar, isso não significa que os ingressos custem US$ 2 milhões”, disse Infantino em uma conferência em Beverly Hills. “E, em segundo lugar, isso não significa que alguém vá comprar esses ingressos. E se alguém comprar um ingresso para a final por US$ 2 milhões, eu pessoalmente levarei a ele um cachorro-quente e uma Coca-Cola para garantir que ele tenha uma ótima experiência!

    “Mas temos que analisar o mercado – estamos no mercado em que o entretenimento é o mais desenvolvido do mundo. Portanto, temos que aplicar as taxas de mercado. Nos EUA, também é permitido revender ingressos. Assim, se você vendesse ingressos a um preço muito baixo, esses ingressos seriam revendidos por um preço muito mais alto.

    "E, na verdade, embora algumas pessoas digam que os preços dos nossos ingressos são altos, eles acabam no mercado de revenda por um preço ainda mais alto, mais do que o dobro do nosso preço."

    Essa foi uma vergonhosa renúncia à responsabilidade por parte de Infantino, com o homem coroado “O Rei do Futebol” por Trump seguindo o manual do capitalista por excelência ao argumentar que o mercado deve sempre ter a liberdade de decidir o valor de qualquer mercadoria.

    O resultado final, é claro, é que a grande, grande maioria dos torcedores foi impedida de assistir aos jogos devido aos preços, e a Football Supporters Europe (FSE) também destacou que “a FIFA detém o monopólio da venda de ingressos para a Copa do Mundo de 2026 e usou esse poder para impor condições aos torcedores que nunca seriam aceitáveis em um mercado competitivo... A realidade é que as práticas injustas da FIFA em relação aos ingressos deixam os torcedores leais sem outra escolha: pagar ou perder.”

  • FIFA World Cup 2026 Official DrawGetty Images Sport

    Prêmio da Paz para um belicista

    Curiosamente, Trump chegou a admitir que não pagaria os US$ 1.000 (736 libras) exigidos para assistir à estreia de seu país no torneio contra o Paraguai — o que só serviu para destacar ainda mais como o presidente dos EUA acabou fazendo seu homólogo da FIFA passar por completo ridículo.

    Infantino passou os últimos dois anos bajulando o ego de Trump — e de forma tão ridícula que isso levou a alegações de que ele teria violado a neutralidade política da FIFA. Além de pegar emprestados slogans do movimento anti-imigrante “Make America Great Again”, Infantino também tomou a decisão unilateral de entregar a Trump um prêmio da paz no sorteio da Copa do Mundo, o que deixou até mesmo alguns de seus mais fervorosos apoiadores desconfortáveis.

    “Queremos ver esperança, queremos ver unidade, queremos ver um futuro”, disse Infantino ao presidente dos EUA em dezembro passado. “É isso que queremos ver em um líder e você definitivamente merece o primeiro Prêmio da Paz da FIFA.”

    Desde então, Trump iniciou uma guerra ilegal contra o Irã, o que significa que os Estados Unidos estão prestes a se tornar o primeiro país na história da Copa do Mundo a bombardear uma das nações participantes enquanto sedia o torneio. É uma situação ridícula, e toda ela criada pelo próprio Infantino.

    Ele tem pregado repetidamente que a política deve ficar fora do futebol, mas, mesmo assim, lançou as bases para a Copa do Mundo mais politizada de todos os tempos — o que é uma grande conquista, considerando a forma como figuras como o ditador italiano Benito Mussolini, a junta militar argentina, o presidente russo Vladimir Putin e a monarquia do Catar tentaram usar edições anteriores para promover suas próprias agendas.

    Trump, porém, recebeu carta branca para fazer o que bem entender e efetivamente impediu torcedores de quatro nações de sequer comparecerem ao torneio (Irã, Haiti, Senegal e Costa do Marfim), ao mesmo tempo em que forçou a seleção iraniana a se estabelecer no México, mesmo que ela vá disputar todas as três partidas da fase de grupos nos EUA.

  • Business Leaders Speak At The Semafor World Economy SummitGetty Images News

    Reação adversa

    Não dá para deixar de se perguntar, então, como Infantino realmente se sente agora que sua Copa do Mundo está prestes a começar. Por exemplo, será que o maior fã do futebol ainda se sente “africano”, como se sentia há quatro anos? Provavelmente não, considerando a pouca empatia que ele parece demonstrar por aqueles que não conseguem entrar nos Estados Unidos — sem falar em comprar um ingresso superfaturado para o torneio.

    Mas Infantino talvez esteja preocupado com o que a controvérsia incessante possa causar às suas esperanças de reeleição no ano que vem? Ele obviamente manterá o apoio da maioria dos executivos motivados pelo dinheiro, mas a Copa do Mundo deveria ser a glória suprema de Infantino, e seu status de “Rei do Futebol” foi, ironicamente, minado justamente pelo homem que lhe deu esse apelido.

    Há uma chance, então, de que Infantino pague um preço alto por gerar receita recorde para a FIFA. Antes da mal planejada Copa do Mundo de Clubes do verão passado, ele disse que “o futebol pertence ao povo” — e, no entanto, passou o último ano tentando tirá-lo deles. Nunca houve a menor chance de isso passar despercebido.

    Uma reação negativa era inevitável, e apesar de ter instado jornalistas africanos a serem positivos em relação à Copa do Mundo, a preparação para o evento tem sido nada além de negativa para Infantino. Os procuradores-gerais de Nova York e Nova Jersey acabaram de iniciar uma investigação sobre as práticas de venda de ingressos, o principal árbitro da África foi recusado junto com tantos torcedores de todo o continente, e o grupo de defesa FairSquare lançou uma campanha para “reiniciar a FIFA”.

    De certa forma, porém, Infantino realmente alcançou um de seus objetivos originais. Ele queria que a Copa do Mundo de 2026 unisse os fãs de futebol, e foi exatamente isso que aconteceu. Aqueles que realmente amam o torneio, como Infantino amava quando criança, estão agora unidos em seu ódio pelo homem que agora o dirige — e o está arruinando.