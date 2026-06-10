Em uma coletiva de imprensa no Quênia em agosto passado, um jornalista sul-africano disse a Infantino e ao vice-presidente da FIFA, Patrice Motsepe, que havia um grande mal-estar em relação à Copa do Mundo ser co-sediada pelos Estados Unidos, “um país onde alguns de nós não nos sentimos bem-vindos”.

“Acho que cabe a vocês”, acrescentou o repórter, “garantir que a África e todos os outros povos do mundo não se sintam excluídos, não sintam que estão sendo tratados como cidadãos de segunda classe em um mundo onde a igualdade deveria prevalecer.”

Infantino insistiu que não havia motivo para preocupação com as proibições de viagem e as restrições rigorosas de visto impostas por Donald Trump.

“Acho importante esclarecer isso, porque há muitos equívocos por aí”, argumentou ele. “Todos serão bem-vindos no Canadá, no México e nos Estados Unidos para a Copa do Mundo da FIFA no ano que vem. Há um processo a ser seguido para obter vistos e assim por diante. Mas esse processo será tranquilo...” Tem sido tudo menos isso.

Apenas três dias antes do início da Copa do Mundo, em meio a uma onda de recusas de vistos entre torcedores de todos os cantos do mundo, o árbitro somali Omar Artan tornou-se a figura de maior destaque até o momento a ter sua entrada nos EUA negada — e, até o momento, sem nada que se assemelhe a uma explicação adequada, ridicularizando assim a afirmação de Infantino de que o torneio seria aberto a todos.

“Queremos unir o mundo e vamos unir o mundo. Sejam positivos”, disse Infantino à sala repleta de jornalistas africanos no Quênia, “e vocês verão que será uma grande, grande celebração da melhor Copa do Mundo da FIFA de todos os tempos.”

O que, em vez disso, já estamos testemunhando é a edição mais exclusiva de todas, a consequência chocante, mas inevitável, da incessante bajulação de Infantino a alguns dos políticos mais repreensíveis do planeta.