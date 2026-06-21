O “homem mais irritante do futebol” é o responsável por Declan Rice ter assumido a marcação de escanteios - com o Arsenal, campeão da Premier League, e a Inglaterra, candidata à Copa do Mundo, se beneficiando dessa decisão ousada

Os Três Leões não perderam tempo em aproveitar as jogadas de Rice durante sua campanha na Copa do Mundo na América do Norte. Na vitória por 4 a 2 sobre a Croácia, a influência do meio-campista esteve presente em todo o desempenho ofensivo da Inglaterra, incluindo uma assistência para o capitão Harry Kane. A confiança de Rice está, atualmente, em seu nível mais alto, enquanto ele busca levar a equipe de Thomas Tuchel o mais longe possível no torneio.

“Com o passar do tempo, sinto que agora, toda vez que coloco a bola para uma jogada ensaiada — seja um escanteio ou uma cobrança de falta pela lateral —, tenho a sensação de que vou dar uma assistência ou criar uma jogada perigosa”, disse Rice, em entrevista à BBC Sport. “É uma boa mentalidade para se ter nas jogadas ensaiadas... e os torcedores da Inglaterra podem ficar animados.”