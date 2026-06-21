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O “homem mais irritante do futebol” é o responsável por Declan Rice ter assumido a marcação de escanteios - com o Arsenal, campeão da Premier League, e a Inglaterra, candidata à Copa do Mundo, se beneficiando dessa decisão ousada
A Inglaterra colhe os frutos
Os Três Leões não perderam tempo em aproveitar as jogadas de Rice durante sua campanha na Copa do Mundo na América do Norte. Na vitória por 4 a 2 sobre a Croácia, a influência do meio-campista esteve presente em todo o desempenho ofensivo da Inglaterra, incluindo uma assistência para o capitão Harry Kane. A confiança de Rice está, atualmente, em seu nível mais alto, enquanto ele busca levar a equipe de Thomas Tuchel o mais longe possível no torneio.
“Com o passar do tempo, sinto que agora, toda vez que coloco a bola para uma jogada ensaiada — seja um escanteio ou uma cobrança de falta pela lateral —, tenho a sensação de que vou dar uma assistência ou criar uma jogada perigosa”, disse Rice, em entrevista à BBC Sport. “É uma boa mentalidade para se ter nas jogadas ensaiadas... e os torcedores da Inglaterra podem ficar animados.”
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O efeito Jover para Rice
A ascensão de Rice como um dos principais cobradores de escanteios não foi um acaso repentino, mas sim uma jogada calculada da comissão técnica do Arsenal, especialmente de Nico Jover. O jogador de 27 anos dá crédito ao especialista em jogadas ensaiadas do clube por ter percebido um talento que permaneceu inexplorado durante grande parte do início de sua carreira. Essa transformação transformou os Gunners em uma máquina implacável em jogadas de bola parada, uma característica que os ajudou a conquistar seu primeiro título do campeonato em mais de duas décadas. O ajuste tático fez com que até mesmo Gary Neville classificasse Jover como o cara mais irritante do futebol, devido à frequência com que suas jogadas frustram as defesas adversárias. “Todo mundo está curtindo [as jogadas de bola parada] agora, não é?”, disse Rice. “Todo mundo está curtindo agora.”
Ao falar sobre a mudança em sua função, Rice explicou: “Eu nunca cobrava escanteios ou jogadas de bola parada, mas Nico Jover e o técnico do Arsenal viram algo em mim que os outros não viram. Eles disseram que eu consigo colocar a bola em áreas específicas em jogadas de bola parada que ninguém mais no time do Arsenal consegue, exceto Bukayo Saka. A partir daquele momento, eu realmente me dediquei a isso, acreditei nisso.”
O plano de Tuchel para a Premier League
Desde que assumiu o comando, Thomas Tuchel tem se manifestado abertamente sobre seu desejo de ver a Inglaterra reproduzir o estilo de alta intensidade e taticamente rigoroso observado todas as semanas na Premier League. Isso inclui uma forte ênfase nas jogadas ensaiadas, que, segundo Rice, têm sido parte essencial do regime de treinamento em Kansas City. Apesar do tempo limitado disponível nos concentrados da seleção, o elenco já está bem treinado em seus movimentos.
Rice detalhou o processo de preparação, afirmando: “Temos trabalhado esse formato e a maneira como vamos executar as jogadas ensaiadas desde que o Thomas chegou. Grande parte da forma como as executamos não mudou muito em termos de movimentos, da maneira como eu coloco a bola... Isso vem acontecendo na preparação ao longo do último ano, então os rapazes sabem o que está por vir... para onde vou colocar a bola. Portanto, há um plano de jogo concreto e cabe a mim executá-lo; obviamente, os rapazes precisam se posicionar livremente na área.”
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James descarta preocupações com a forma física
Enquanto Rice domina as manchetes por seus cruzamentos, o capitão do Chelsea, Reece James, também vem se destacando como o principal lateral-direito da Inglaterra. Depois de perder parte da pré-temporada devido a uma lesão no tendão da coxa sofrida no final da temporada nacional, James está cansado das especulações em torno de sua resistência física. O jogador de 26 anos disputou 39 partidas na última temporada e está determinado a manter o foco em seu desempenho em campo.
“As pessoas sempre falam sobre lesões e disponibilidade, e para mim isso já ficou muito chato”, disse James à imprensa. “Tenho uma única função, que é dar o meu melhor quando estou em campo. Para ser sincero, entendo o estigma no início, mas depois de um tempo isso se torna entediante. Eu estava em forma há muito tempo antes da minha última lesão e não dou muita bola para esses rumores. Apenas me concentro em mim mesmo, no meu corpo, tentando dar o meu melhor e ajudar o time em que jogo.”