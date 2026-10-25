Por fim, o endosso de ninguém menos que Lionel Messi, o melhor de todos: "Há uma nova geração de jogadores realmente muito forte... mas se eu tiver que escolher um sucessor, pela idade e pelo futuro que ele pode ter, é Lamine Yamal. Não tenho dúvidas: para mim, ele é o melhor. Ele me lembra de mim mesmo quando eu era jovem". Durante a final da Copa do Mundo em Nova York, aconteceu uma simbólica passagem de bastão: em 2007, o argentino segurava um bebê no colo durante uma sessão de fotos no Camp Nou. Aquele bebê era Lamine Yamal e, 19 anos depois, foi seu adversário e sucessor na final da Copa do Mundo de 2026. É justo que também o seja em relação à Bola de Ouro, a primeira de uma longa série. Com todo o respeito a Kane e Mbappé, ele é o único que pode se sentar à mesma mesa que Messi.