A Bola de Ouro é o prêmio concedido anualmente ao jogador que mais se destacou na temporada. Alguém merece mais do que Lamine Yamal? Do ponto de vista estritamente pessoal, o jogador nascido em 2007 conquistou, apenas nos últimos 12 meses, o segundo título consecutivo da La Liga, a Supercopa da Espanha e a Copa do Mundo com a seleção espanhola, com apenas 19 anos. São troféus que se somam a uma coleção de conquistas que causaria inveja a jogadores aposentados há muito tempo. Mas achar que um prêmio individual em um esporte coletivo pode se limitar a celebrar vitórias é uma visão, no mínimo, ultrapassada e antiquada. O craque do Barcelona já é símbolo de uma geração e o candidato mais forte a se tornar o sucessor de Lionel Messi.
O herdeiro de Messi, a Copa do Mundo e uma temporada fenomenal na La Liga? Não, simplesmente o melhor de todos: por que Yamal merece a Bola de Ouro
SÍMBOLO DAS NOVAS GERAÇÕES
"Eu, arrogante? Quem diz isso, no fundo, se diverte comigo". O craque, filho de pai marroquino e mãe natural da Guiné Equatorial, não mede palavras ao responder sem filtros às críticas sobre sua personalidade. Ele reafirma com força e convicção sua candidatura ao prêmio entregue nesta noite e ressalta que busca simplesmente ser o mais natural possível, em um mundo do futebol no qual as pessoas parecem não estar mais acostumadas a ouvir respostas genuínas. Uma postura confiante, mas nunca arrogante como a de outros jogadores, a exemplo de Vinicius, e a consciência de carregar nos ombros o peso de uma nova geração, símbolo da mistura de culturas que vem caracterizando a Europa.
MÁQUINA DE RECORDES
O que foi dito até aqui já bastaria para lhe entregar o prêmio, mas há quem goste de listar as estatísticas para justificar as premiações. Então, vamos a elas: Yamal é o segundo jogador mais jovem a marcar na história da Champions League, atrás do companheiro de equipe Ansu Fati; o mais jovem a marcar na história do Clásico contra o Real Madrid; vencedor do Troféu Kopa, concedido ao melhor jogador do mundo com menos de 21 anos, e o mais jovem vencedor da história do prêmio; Golden Boy; o jogador mais jovem a chegar a cem partidas com a camisa do Barcelona; o mais jovem a marcar na história das semifinais da Champions League; e o primeiro jogador da história a vencer o prêmio Kopa duas vezes. Isso sem falar nos títulos coletivos, como a Copa do Mundo deste ano, a segunda da história da Espanha.
O HERDEIRO DE MESSI
Por fim, o endosso de ninguém menos que Lionel Messi, o melhor de todos: "Há uma nova geração de jogadores realmente muito forte... mas se eu tiver que escolher um sucessor, pela idade e pelo futuro que ele pode ter, é Lamine Yamal. Não tenho dúvidas: para mim, ele é o melhor. Ele me lembra de mim mesmo quando eu era jovem". Durante a final da Copa do Mundo em Nova York, aconteceu uma simbólica passagem de bastão: em 2007, o argentino segurava um bebê no colo durante uma sessão de fotos no Camp Nou. Aquele bebê era Lamine Yamal e, 19 anos depois, foi seu adversário e sucessor na final da Copa do Mundo de 2026. É justo que também o seja em relação à Bola de Ouro, a primeira de uma longa série. Com todo o respeito a Kane e Mbappé, ele é o único que pode se sentar à mesma mesa que Messi.
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