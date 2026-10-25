Por fim, o reconhecimento de ninguém menos que Lionel Messi, o melhor de todos: "Há uma nova geração de jogadores realmente muito forte... mas se tenho que escolher um sucessor, pela idade e pelo futuro que pode ter, é Lamine Yamal. Não tenho dúvidas, para mim ele é o melhor. Ele me lembra de mim mesmo quando era jovem". Durante a final da Copa do Mundo em Nova York, houve uma simbólica passagem de bastão: em 2007, o argentino segurou um recém-nascido no colo durante uma sessão de fotos no Camp Nou. Aquele bebê era justamente Lamine Yamal e, dezenove anos depois, foi seu adversário e sucessor na final da Copa do Mundo de 2026. Justo que também seja na disputa pela Bola de Ouro, a primeira de uma longa série. Com todo o respeito a Kane e a Mbappé, o único capaz de se sentar à mesma mesa que ele.