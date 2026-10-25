A Bola de Ouro é o prêmio que reconhece anualmente o jogador que mais se destacou na temporada. Alguém merece mais esse prêmio do que Lamine Yamal? Do ponto de vista estritamente individual, o jogador nascido em 2007 conquistou, apenas nos últimos 12 meses, o segundo título consecutivo da La Liga, a Supercopa da Espanha e a Copa do Mundo com a seleção espanhola, com apenas 19 anos, troféus que se somam a uma lista de conquistas que causaria inveja em jogadores aposentados há muito tempo. Mas pensar que um prêmio individual em um esporte coletivo possa se limitar a celebrar exclusivamente as vitórias é um raciocínio, no mínimo, ultrapassado e antiquado. O craque do Barcelona já é símbolo de uma geração e o candidato mais forte a se tornar o sucessor de Lionel Messi.
O herdeiro de Messi, a Copa do Mundo e uma La Liga de fenômeno? Não, simplesmente o melhor de todos: por que Yamal merece a Bola de Ouro
SÍMBOLO DAS NOVAS GERAÇÕES
"Eu, arrogante? Quem diz isso, no fundo, se diverte comigo". O craque, filho de pai marroquino e mãe natural da Guiné Equatorial, não mede palavras ao responder sem filtros às críticas sobre sua personalidade. Ele reafirma com convicção e consciência sua candidatura ao prêmio entregue nesta noite e ressalta que busca simplesmente ser o mais natural possível em um mundo do futebol no qual as pessoas parecem não estar mais acostumadas a ouvir respostas sinceras. Uma postura segura de si, mas nunca arrogante, como a de outros jogadores, a exemplo de Vinicius, e a consciência de carregar nos ombros o peso de uma nova geração, símbolo da mistura de culturas que vem marcando a Europa.
MÁQUINA DE RECORDES
Bastaria o que foi dito até agora para lhe entregar o prêmio, mas há quem goste de enumerar as estatísticas para justificar os reconhecimentos. Então, vamos a elas: Yamal é o segundo jogador mais jovem a marcar na história da Champions League, atrás do companheiro de equipe Ansu Fati; o mais jovem a marcar na história do Clásico contra o Real Madrid; o vencedor do Troféu Kopa, concedido ao melhor jogador do mundo com menos de 21 anos, e o mais jovem vencedor da história do troféu; o Golden Boy; o jogador mais jovem a alcançar 100 partidas com a camisa do Barcelona; o jogador mais jovem a marcar na história das semifinais da Champions League; e o primeiro jogador da história a vencer o prêmio Kopa duas vezes. Isso sem falar nos títulos coletivos, como a Copa do Mundo deste ano, a segunda da história da Espanha.
O HERDEIRO DE MESSI
Por fim, o reconhecimento de ninguém menos que Lionel Messi, o melhor de todos: "Há uma nova geração de jogadores realmente muito forte... mas se tenho que escolher um sucessor, pela idade e pelo futuro que pode ter, é Lamine Yamal. Não tenho dúvidas, para mim ele é o melhor. Ele me lembra de mim mesmo quando era jovem". Durante a final da Copa do Mundo em Nova York, houve uma simbólica passagem de bastão: em 2007, o argentino segurou um recém-nascido no colo durante uma sessão de fotos no Camp Nou. Aquele bebê era justamente Lamine Yamal e, dezenove anos depois, foi seu adversário e sucessor na final da Copa do Mundo de 2026. Justo que também seja na disputa pela Bola de Ouro, a primeira de uma longa série. Com todo o respeito a Kane e a Mbappé, o único capaz de se sentar à mesma mesa que ele.
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