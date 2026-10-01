Neuer assinou uma extensão contratual de um ano com o Bayern de Munique em maio, o que o mantém no clube até o verão de 2027. Embora o jogador de 40 anos ainda não tenha declarado se esta será sua última temporada como profissional, o gigante bávaro já está planejando de forma proativa o seu futuro debaixo das traves.

O bem avaliado Jonas Urbig, de 23 anos, foi apontado como sucessor natural de Neuer na Allianz Arena. No entanto, o Bayern quer contratar um veterano experiente para facilitar a transição do jovem para a função de titular, o que o levou a monitorar Bernd Leno, do Fulham. De acordo com a publicação alemã Bild, a diretoria do clube vê o jogador de 34 anos como um reserva ideal e confiável.

Uma possível investida por Leno provavelmente se materializaria no verão de 2027. O internacional alemão, que tem contrato com o Fulham até junho daquele ano, com opção por mais 12 meses, supostamente veria com bons olhos um retorno ao seu país natal.



