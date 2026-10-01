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O herdeiro de Manuel Neuer? Bayern de Munique mira investida surpreendente por ex-astro do Arsenal enquanto plano de sucessão no gol toma forma
Preparando-se para uma era pós-Neuer
Neuer assinou uma extensão contratual de um ano com o Bayern de Munique em maio, o que o mantém no clube até o verão de 2027. Embora o jogador de 40 anos ainda não tenha declarado se esta será sua última temporada como profissional, o gigante bávaro já está planejando de forma proativa o seu futuro debaixo das traves.
O bem avaliado Jonas Urbig, de 23 anos, foi apontado como sucessor natural de Neuer na Allianz Arena. No entanto, o Bayern quer contratar um veterano experiente para facilitar a transição do jovem para a função de titular, o que o levou a monitorar Bernd Leno, do Fulham. De acordo com a publicação alemã Bild, a diretoria do clube vê o jogador de 34 anos como um reserva ideal e confiável.
Uma possível investida por Leno provavelmente se materializaria no verão de 2027. O internacional alemão, que tem contrato com o Fulham até junho daquele ano, com opção por mais 12 meses, supostamente veria com bons olhos um retorno ao seu país natal.
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A trajetória de Leno de Leverkusen a Londres
O currículo de Leno faz dele um encaixe lógico para o Bayern de Munique. O goleiro tem vasta experiência na Bundesliga, depois de ter se firmado no Bayer Leverkusen. Formado na base do Stuttgart, ele se juntou ao Leverkusen em 2011 e rapidamente se tornou uma peça fundamental na BayArena. Em mais de 300 jogos pelo clube, somou 99 partidas sem sofrer gols e virou presença regular na seleção da Alemanha sob o comando de Joachim Low, apesar de ter ficado por pouco fora da convocação para a Copa do Mundo de 2018.
O Arsenal então o contratou em 2018 como uma excelente opção de mercado para substituir Petr Cech. Depois de um período de três anos como titular absoluto do Arsenal, Leno perdeu a vaga na equipe após a chegada de Aaron Ramsdale em 2021. Ao deixar o norte de Londres com 35 partidas sem sofrer gols em 125 jogos, ele optou por um recomeço em Craven Cottage em 2022.
No Fulham, Leno conseguiu revitalizar a carreira e recuperar seu status de titular na Premier League. Desde então, ele já soma 161 jogos pela equipe do oeste de Londres, com 33 partidas sem sofrer gols, demonstrando de forma consistente a confiabilidade que chamou a atenção do Bayern.
Uma ampla reformulação departamental
A transição no gol do Bayern vai além do cronograma incerto de Neuer. Sven Ulreich, goleiro de 38 anos e terceira opção do clube, também verá seu contrato atual expirar em junho de 2027. Esse êxodo em massa iminente exige uma reformulação abrangente das opções para o gol, com Urbig contando com um apoio interno significativo para liderar a nova era.
Embora Leno siga como um dos principais candidatos, o campeão da Bundesliga avalia ativamente outras alternativas. Opções no mercado doméstico estariam sendo consideradas, com Finn Dahmen, de 28 anos, do Augsburg, e Marvin Schwabe, de 31 anos, do Cologne, também no radar do Bayern enquanto o clube define cuidadosamente sua estratégia de sucessão.
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Negociações de janeiro se aproximam
Leno estará apto a abrir negociações de pré-contrato com clubes estrangeiros durante a janela de transferências de janeiro, o que pode acelerar o processo de recrutamento do Bayern. Enquanto isso, o experiente goleiro seguirá focado em suas funções no Fulham, enquanto o gigante da Baviera continua a avaliar sua extensa lista de opções antes de uma monumental mudança estrutural.
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